Le Pixel 10 Pro montre des signes inquiétants pour le gaming face au Pixel 9 Pro

Le Google Pixel 10 Pro a été testé avec un score GPU très bas

Il est même devancé ici par le Pixel 9 Pro

Cela pourrait indiquer de mauvaises performances pour le jeu vidéo, mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives à partir d’un seul résultat

Les smartphones Pixel de Google n’ont jamais été les plus puissants du marché, leurs puces Tensor étant régulièrement en retrait face à la concurrence dans les benchmarks. Mais contre toute attente, la série Google Pixel 10 semble encore plus limitée que la série Pixel 9, du moins en ce qui concerne le GPU (processeur graphique).

Dans une publication sur X, @lafaiel (via Phone Arena) a partagé une capture d’écran d’un listing Geekbench du Google Pixel 10 Pro, dans lequel ce dernier n’a obtenu qu’un score GPU de 3 707. Plus le score est élevé, mieux c’est, et à titre de comparaison, le Pixel 9 Pro affiche 9 023, tandis que des modèles concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Plus et l’iPhone 16 Pro atteignent respectivement 26 333 et 33 374.

Ainsi, sur la base de ce résultat, le Pixel 10 Pro est très en retrait. Le fait qu’il fasse même moins bien que son prédécesseur est particulièrement préoccupant.

Pixel 10 Pro's GPU has very low GPU compute performance. I wonder if it's a problem that can be fixed with driver updates 🫠 pic.twitter.com/QJStcDo6wJAugust 20, 2025

Le Google Pixel 10 Pro avec un accessoire PixelSnap

La performance GPU n’est toutefois qu’un élément du tableau global. Le Pixel 10 Pro devrait dépasser le Pixel 9 Pro sur Geekbench au niveau général. La même source indique en effet un score monocœur de 2 329 et un score multicœur de 6 358 pour le Google Pixel 10 Pro XL aux caractéristiques proches, contre 1 948 et 4 530 respectivement pour le Pixel 9 Pro XL.

Néanmoins, un score GPU aussi bas laisse craindre des difficultés avec les jeux les plus exigeants. Google affirme que la série Pixel 10 offrira une sensation de rapidité accrue dans l’usage quotidien et de meilleures performances sur les tâches liées à l’intelligence artificielle. Cela devrait probablement se vérifier, donc les utilisateurs non intéressés par le gaming ne devraient pas être trop concernés. En revanche, pour les amateurs de jeux mobiles, mieux vaudrait réfléchir à deux fois avant d’opter pour un Pixel 10 – ou tout autre modèle de la gamme, puisque tous embarquent le même processeur Tensor G5 et devraient donc afficher des performances graphiques similaires.

Cela dit, même si cette capture d’écran Geekbench semble authentique, il ne s’agit que d’un résultat isolé. Il est possible qu’il s’agisse d’une exception. Google pourrait également améliorer les performances GPU du Pixel 10 Pro via une mise à jour logicielle.

En résumé, il reste une chance que les performances ne soient pas aussi décevantes que ce premier score le laisse supposer.