Le Pixel 10 Pro Fold s’effondre sous la pression

La batterie du Google Pixel 10 s’est mise à fumer lors d’un test de durabilité

Le téléphone s’est également brisé au niveau d’une ligne d’antenne fragile

Et il n’a pas réussi à prouver sa résistance à la poussière, pourtant revendiquée

Le Google Pixel 10 Pro Fold est — entre autres arguments — présenté comme un appareil particulièrement robuste. C’est le tout premier smartphone pliant à bénéficier d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et Google affirme qu’il peut supporter jusqu’à dix ans de pliages. Pourtant, malgré ces promesses, le 10 Pro Fold vient de s'effondrer spectaculairement lors d’un test de durabilité.

Le youtubeur JerryRigEverything a soumis le Pixel 10 Pro Fold à sa batterie habituelle de tests. En pliant l’appareil, celui-ci s’est brisé au niveau d’une ligne d’antenne. Mais plus grave encore : en tentant de le redresser, la batterie a commencé à émettre une fumée si dense qu’elle a déclenché un détecteur d’incendie.

En près de dix ans de tests sur presque tous les modèles phares du marché, c’est la toute première fois qu’un smartphone part littéralement en fumée dans les mains de JerryRigEverything. Si l’incendie a surpris, la cassure, elle, ne l’a pas été. Les deux précédents modèles pliants de Google souffraient déjà de la même faiblesse, et visiblement, aucune amélioration n’a été apportée sur ce point.

L’un des pires résultats jamais enregistrés

Le testeur a qualifié cet échec de « catastrophique », comparant la fragilité de la ligne d’antenne à « la construction d’une troisième Étoile de la mort avec la même faille d’aération ».

Mais si l’écran cassé et la batterie fumante sont les défauts les plus flagrants, ce ne sont pas les seuls. Le youtubeur a aussi constaté que, malgré la promesse d’une certification IP68, le mécanisme de charnière du Pixel 10 Pro Fold peut laisser passer du sable. Cela laisse penser que seule l’écran serait effectivement protégé contre la poussière, alors qu’une certification IP68 devrait concerner l’ensemble de l’appareil.

Il convient de rappeler que les tests de JerryRigEverything relèvent d’une utilisation extrême, peu représentative du quotidien. Néanmoins, toute personne envisageant d’acheter ce modèle pour sa robustesse devrait se montrer extrêmement prudente, notamment en évitant de trop le plier lorsqu’il est ouvert.