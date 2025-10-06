Google prépare déjà le Pixel 11 avec une évolution majeure de sa puce

Une première rumeur concernant le Google Pixel 11 commence à circuler

Des changements de modem pourraient accompagner le Tensor G6

Un passage de Samsung à MediaTek serait envisagé

Avec la série Pixel 10 désormais disponible, le compte à rebours a débuté pour le lancement du Pixel 11 prévu en 2026. Une nouvelle rumeur suggère une amélioration notable du côté du processeur.

D’après le leaker Mystic Leaks (relayé par 9to5Google), Google testerait un modem MediaTek M90 avec le processeur Tensor G6, qui devrait faire ses débuts avec le Pixel 11 – succédant ainsi au Tensor G5 intégré au Pixel 10.

L’information est importante car elle indiquerait un abandon des modems Samsung sur les puces Tensor – une transition déjà évoquée pour les modèles 2025 mais qui ne s’est finalement pas concrétisée. Cette année, le changement pourrait bel et bien avoir lieu.

Parmi les bénéfices attendus, on évoque de meilleures vitesses pour la connectivité 5G et satellite, ainsi qu’un gain en efficacité énergétique – ce qui permettrait aux Pixel 11 de fonctionner de manière plus fluide et à température plus stable que les générations précédentes.

Des Pixel 11 sont en préparation

Google pourrait-il nous proposer sa propre version de l'iPhone Air ? (Image credit: Apple)

Pour l’instant, tout cela relève encore de la rumeur et de la spéculation, rien ne sera confirmé tant que Google ne communiquera pas officiellement. Les fuites concernant le Pixel 11 restent limitées pour le moment, et les nouveaux modèles ne sont pas attendus avant le mois d’août prochain.

Il est prévu que le Pixel 11 standard soit accompagné d’un Pixel 11 Pro, d’un Pixel 11 Pro XL et d’un Pixel 11 Pro Fold – dans la continuité du Google Pixel 10 Pro Fold – mais Google pourrait toujours surprendre avec une autre déclinaison.

Le Samsung Galaxy S25 Edge et l’iPhone Air ont fait leur apparition cette année, il n’est donc pas exclu que Google propose à son tour un smartphone ultra fin et léger dans sa gamme.

Reste à savoir ce qui se profile réellement – et surtout si le partenariat historique entre Google et Samsung sur les puces Tensor, en place depuis le tout premier Pixel, sera encore davantage remis en question en 2026.