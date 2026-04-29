Le cauchemar du bug de démarrage des Pixel touche peut-être à sa fin, mais un nouveau problème prend déjà le relais

Un bug de boucle de démarrage sur les Pixel serait en passe d’être corrigé

Google prépare une mise à jour bêta pour résoudre le problème

Dans le même temps, d’autres plaintes émergent concernant un nouveau dysfonctionnement

Les nouvelles sont mitigées du côté des bugs affectant les téléphones Google Pixel. Un problème particulièrement frustrant reçoit enfin l’attention nécessaire de la part des ingénieurs de Google, tandis qu’un autre semble tout juste commencer à se manifester.

Commençons par la bonne nouvelle. Google teste actuellement un correctif pour le bug qui a laissé certains appareils bloqués dans une boucle de redémarrage au cours des dernières semaines. Le problème serait apparu peu après le Pixel Drop de mars 2026.

Selon de nombreux signalements, plusieurs modèles Pixel ne parvenaient plus à démarrer correctement et redémarraient sans cesse. La seule solution réellement efficace pour sortir de cette boucle consistait à effectuer une réinitialisation complète de l’appareil, puis à tout recommencer, ce qui est loin d’être idéal.

Désormais, un utilisateur a publié une mise à jour (relayée par Android Authority) évoquant une « nouvelle clairement positive ». Il serait question d’une « potentielle mise à jour bêta pour corriger le problème », permettant de restaurer le fonctionnement du téléphone sans passer par une réinitialisation complète. Cette mise à jour n’est pas encore largement disponible, mais elle pourrait l’être prochainement. Cela laisse entendre que Google aurait identifié l’origine du dysfonctionnement.

De nouveaux problèmes apparaissent

Ces problèmes remontent au Pixel 6 (Image credit: Future)

Alors qu’une solution semble se dessiner pour un bug, un autre suscite désormais la frustration des utilisateurs. Comme le rapporte Android Authority, un nombre important de plaintes concerne désormais des ralentissements et des performances poussives sur les Pixel, problèmes qui sembleraient liés aux mises à jour de mars et d’avril.

Les Google Pixel 8 et Pixel 9 seraient les modèles les plus fréquemment touchés, mais plusieurs autres appareils sont également mentionnés, y compris le Google Pixel 6 lancé en 2021.

Les témoignages évoquent des « ralentissements vraiment importants » ainsi que des claviers qui se figent pendant la saisie. Pour l’instant, Google ne s’est pas exprimé officiellement sur le sujet, si ce n’est pour demander davantage d’informations. Aucun correctif fiable ne semble encore disponible, hormis une réinitialisation complète.

La répétition de ce type de problèmes ne renvoie pas une image très positive pour Google, d’autant que des difficultés similaires ont déjà été observées par le passé sur les Pixel. Il reste à espérer que ce nouveau souci sera résolu rapidement et que les Pixel pourront ensuite fonctionner sans bug.