La dernière mise à jour du Pixel 10 ruine Wi-Fi et Bluetooth — Google reste muet

La dernière mise à jour des Pixel provoque des dysfonctionnements du Wi-Fi, du Bluetooth et de l’appareil photo sur certains téléphones

La série Google Pixel 10 semble être la plus touchée

Aucune véritable solution n’existe à ce jour, en espérant qu’un correctif arrive rapidement

Les mises à jour Android sont censées améliorer les téléphones, mais dans le cas de la dernière mise à jour des Google Pixel 10 et Pixel 10 Pro, l’effet semble inverse pour de nombreux utilisateurs.

Le déploiement de la mise à jour de janvier 2026 a eu lieu la semaine dernière sur les appareils Pixel. Elle apportait des correctifs, des patchs de sécurité et une amélioration des performances GPU. Toutefois, plusieurs possesseurs de Pixel 10 signalent que cette mise à jour a également désactivé le Wi-Fi et le Bluetooth, et dans certains cas, l’appareil photo.

9to5Google a repéré de nombreux fils de discussion sur Reddit et les forums officiels de Google, avec de multiples signalements concernant ces problèmes. Difficile d’évaluer l’ampleur exacte de la situation, mais le phénomène ne semble pas isolé, comme l’indique un utilisateur de Reddit qui répond à un autre : « tu n’es clairement pas le seul ».

Les modèles Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL paraissent les plus affectés, mais d’autres appareils ne sont pas totalement épargnés. Un utilisateur de Pixel 8 Pro rapporte également une perte de connexion Wi-Fi.

Le Google Pixel 10 (Image credit: Philip Berne / Future)

Aucune solution concrète

Que faire dans cette situation ? Pour les utilisateurs qui n’ont pas encore installé cette mise à jour, mieux vaut attendre, quel que soit le modèle, mais surtout si l’appareil fait partie de la série Pixel 10.

Pour ceux qui l’ont déjà installée et rencontrent ces problèmes, les nouvelles ne sont pas bonnes. Plusieurs personnes indiquent avoir tenté de redémarrer l’appareil, d’utiliser le mode sans échec, de réinitialiser les paramètres réseau, voire d’effectuer une réinitialisation complète. Sans résultat.

Un utilisateur affirme que désactiver Google Play Services et l’application Fitbit a permis de résoudre les soucis, mais cette manipulation empêche ensuite l’accès au Play Store et perturbe le fonctionnement des applications Google, ce qui en fait une solution peu viable.

La seule vraie solution semble être d’attendre que Google déploie un correctif. Aucun calendrier n’a encore été communiqué à ce sujet. Google a été sollicité pour réagir, et l’article sera mis à jour en cas de réponse.