Google Pixel 9a : une fuite dévoile son prix, avec des surprises à la clé

D'autres fuites sur les prix du Pixel 9a ont maintenant émergé

Le modèle de 128 Go pourrait correspondre à celui du Google Pixel 8a

En revanche, la version 256 Go pourrait coûter plus cher

Le Google Pixel 9a, un modèle de milieu de gamme, pourrait arriver dès le mois prochain. Une fuite récente concernant son prix permet d’avoir une idée de son positionnement tarifaire à l’international. À première vue, Google semble réussir à maintenir les prix de la génération précédente.

D’après Android Headlines, le smartphone serait proposé à 549 € pour la version 128 Go et à 649 € pour la version 256 Go. Des tarifs classiques pour un appareil de cette gamme, mais comment se comparent-ils à ceux du Pixel 8a ?

Le Google Pixel 8a avait été lancé au prix de 549 € pour la version 128 Go et 609 € pour la version 256 Go. Dans l’ensemble – y compris probablement en Australie, où aucun prix n’a encore fuité – le modèle de base conserve le même tarif, tandis que la version avec plus de stockage connaît une légère augmentation.

Le prix est correct ?

The Pixel 9a could challenge the Pixel 9 (shown here) for value (Image credit: Future)

Il n’est pas surprenant de voir une hausse de prix pour la version 256 Go du Pixel 9a, surtout après l’arrivée récente de l’iPhone 16e à partir de 719 €, en remplacement de l’iPhone SE 3, lancé à seulement 529 €.

Plutôt que de regretter cette augmentation pour la capacité supérieure, mieux vaut noter que le modèle de base conserve le tarif de la version 2024. La puissance supplémentaire nécessaire pour l’IA embarquée a forcément un coût.

Toutefois, il convient de garder à l’esprit que ces prix ne sont pas encore officiels. Android Headlines est une source fiable, mais le véritable prix du Pixel 9a ne sera connu qu’au moment de son annonce officielle.

Les fuites se multiplient ces dernières semaines et alimentent l’attente. Le Pixel 9a pourrait abandonner la barre photo emblématique des Pixel à l’arrière, embarquer un écran de 6,3 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et offrir une batterie plus performante que celles des Pixel 8a et Pixel 9.