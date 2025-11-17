Cette fonctionnalité longtemps attendue arrive enfin sur les Google Pixel

L’enregistrement d’appels est en cours de déploiement sur les Pixel 6 et modèles plus récents

Cette fonctionnalité arrive sur les téléphones qui ne prennent pas en charge Call Notes

Elle permet d’enregistrer les appels directement via l’application Téléphone

Les derniers modèles de Google permettent, pour certains, d’accéder à Call Notes – une fonctionnalité dopée à l’IA, capable d’enregistrer les appels et d’en générer des transcriptions et des résumés. Cette option est désormais largement accessible, et la dernière mise à jour Pixel Feature Drop l’a étendue à de nouveaux pays, dont le Royaume-Uni et l’Australie. Mais tous les Pixel ne sont pas compatibles avec cette technologie, et pour ceux qui ne le sont pas, Google propose une alternative.

La firme a commencé à déployer l’enregistrement d’appels sur tous les modèles à partir du Pixel 6 qui ne prennent pas en charge Call Notes. Cela inclut concrètement les Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 et Pixel 9a.

Pour en profiter, il faut disposer d’Android 14 ou d’une version ultérieure, ainsi que de la dernière version de l’application Téléphone. Ensuite, il suffit d’ouvrir cette application, d’accéder aux paramètres, puis de sélectionner l’option « Enregistrement d’appels ».

Le Google Pixel 8 peut utiliser l'enregistrement des appels. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Enregistrez les appels de n'importe qui

Sur cet écran, plusieurs options sont proposées : activer la fonction d’enregistrement, enregistrer automatiquement les appels avec des numéros non enregistrés dans les contacts, ou encore enregistrer automatiquement les appels provenant de certains numéros spécifiques. Il est également possible de choisir si les enregistrements sont supprimés automatiquement, et à quel moment.

Une configuration personnalisée est possible, mais au minimum, il est conseillé d’activer l’option principale afin de pouvoir enregistrer un appel si nécessaire. Une fois cela fait, l’option d’enregistrement s’affichera dans le menu Call Assist, accessible pendant l’appel.

Lorsqu’on appuie sur le bouton d’enregistrement, un compte à rebours se déclenche, suivi d’un message vocal informant tous les participants que l’appel est en cours d’enregistrement. Pour arrêter l’enregistrement avant la fin de l’appel, il suffit d’utiliser le bouton « Arrêter » dans le menu Call Assist. L’enregistrement sera ensuite disponible dans l’onglet Accueil de l’application Téléphone.

Cette fonctionnalité peut s’avérer particulièrement utile, et il est appréciable de voir Google proposer des solutions alternatives aux téléphones qui ne peuvent pas bénéficier de ses outils d’IA les plus avancés.