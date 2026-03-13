Android va devenir beaucoup plus rapide… sans que vous changiez de téléphone

De nouvelles améliorations d’efficacité arrivent sur Android

Google promet des performances plus rapides et une meilleure autonomie

Des mises à jour sont en cours de test pour Android 15, 16 et 17

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’un smartphone Android : Google déploie une importante mise à jour d’optimisation qui devrait permettre aux appareils de fonctionner plus rapidement et de tenir plus longtemps entre deux charges, sans aucune intervention nécessaire.

Selon le blog Android Developers (via Android Authority), la mise à jour apporte « des améliorations impressionnantes sur des indicateurs clés d’Android », d’après les tests réalisés par Google sur des téléphones Pixel dans ses laboratoires.

Les changements mis en place sont complexes et techniques, mais heureusement, les utilisateurs finaux n’ont pas besoin d’en connaître les détails. En termes simples, une partie essentielle du logiciel Android fonctionnera désormais en tenant compte de l’appareil spécifique et de la manière dont il est utilisé.

Google indique avoir constaté, lors de ses tests, une amélioration de 2,1 % des temps de démarrage et une amélioration de 4,3 % des temps de lancement des applications. Ces nouvelles optimisations sont actuellement en cours de test pour Android 15, Android 16 et Android 17, et devraient être déployées prochainement.

Découvrez AutoFDO

Google a fait part de gains d'efficacité prometteurs. (Image credit: Google)

Au cœur de cette mise à niveau se trouve AutoFDO, acronyme de « Automatic Feedback-Directed Optimization » (optimisation automatique guidée par le retour d’information). Cette technologie agit au sein d’une composante d’Android appelée le noyau (kernel), qui fonctionne comme le centre névralgique du système — environ 40 % du traitement effectué par une puce sur un smartphone Android implique le noyau, selon Google.

Chaque fois qu’un code s’exécute sur un téléphone, des milliers de petites opérations entrent en jeu. Jusqu’à présent, Android utilisait un ensemble de règles générales pour déterminer comment les exécuter. Avec la mise à jour AutoFDO, ces règles sont adaptées en fonction des usages réels observés, afin que le code soit traité de manière plus efficace.

Le code utilisé le plus fréquemment peut ainsi être identifié et priorisé. Selon Google, cela devrait se traduire par « une interface plus fluide, un passage plus rapide entre les applications, une autonomie prolongée et un appareil globalement plus réactif pour l’utilisateur final ».

Les promesses semblent encourageantes, même s’il faudra attendre de voir le fonctionnement sur des appareils grand public. Il est possible d’en apprendre davantage sur cette fonctionnalité, ainsi que sur d’autres nouveautés prévues pour Android 17, lors de l’événement Google I/O en mai.