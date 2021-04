Où et comment regarder Mortal Kombat (2021) en streaming ?

Mortal Kombat (2021), la nouvelle adaptation cinématographique du jeu de combat populaire, s’apprête à occuper les écrans (petits comme grands) dès ce vendredi 23 avril. A condition que votre pays ait promulgué la réouverture des salles de cinéma ou que la plateforme de streaming HBO Max y ait voie de diffusion.

Mortal Kombat : où et quand le regarder en ligne ? Date de sortie : 23 avril (Etats-Unis), prochainement (France)

Réalisateur : Simon McQuoid

Avec : Lewis Tan, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada

Public : Interdit au moins de 12 ans

Diffusé sur : HBO Max (USA, UK, ITA, ALL) et au cinéma

Porté par des acteurs spécialistes en arts martiaux, à l’instar de Lewis Tan, Joe Taslim et Hiroyuki Sanada, le premier long métrage de Simon McQuoid a déjà rapporté 20 millions de dollars en Asie - où il occupe la programmation des multiplexes depuis le 8 avril. Il s’apprête à faire connaissance avec le public américain et une partie de l’Europe cette semaine.

Mais surtout, dans la lignée de Wonder Woman 1984 et de Godzilla vs Kong, Mortal Kombat (2021) rejoindra le catalogue exclusif de HBO Max le 23 avril à partir de minuit en Californie (soit 9h du matin, heure française). De quoi augmenter encore considérablement les souscriptions au service.

Après les premières adaptations de 1995 et 1997, Mortal Kombat (2021) nous plonge dans une nouvelle lutte entre la Terre et l’Outre-Monde, impliquant plusieurs héros et vilains de la licence vidéoludique - dont Jax, Kano, Sub-Zero, Scorpion, Mileena ou Raiden.

Où regarder Mortal Kombat (2021) en France ?

(Image credit: Warner Bros.)

Si quelques pays européens découvriront Mortal Kombat (2021) sur HBO Max, la plateforme n’est toujours pas disponible en France. En outre, le distributeur a préféré donner la primeur de la diffusion aux salles de cinéma, d’où une sortie retardée jusqu’à nouvel ordre. Il n’est pas impossible qu’après décision du distributeur, si les cinémas demeurent clos encore quelques mois, le film atterrisse directement sur les services VOD locaux (iTunes, Google Play, PlayStation, Xbox, Rakuten TV, Orange, Bbox VOD, Canal VOD, Amazon Prime Video...)

Si vous avez la chance de résider aux Etats-Unis et d’être abonné à HBO Max, vous pouvez d’ores et déjà visionner Mortal Kombat (2021) en ligne et en 4K, le service de streaming disposant de sa projection exclusive. C’est une aubaine d’autant que l’abonnement mensuel à HBO Max est relativement accessible (14,99 $), avec un essai gratuit de 7 jours.

Qui plus est, HBO Max peut être lancé à partir de nombreux supports dont les iPhones, smartphones Android, les téléviseurs connectés, les consoles PlayStation et Xbox, les ordinateurs portables et PC.

Les quelques abonnés se trouvant en ce moment à l'étranger auront la désagréable surprise de se voir géo-bloqués par le service de streaming vidéo. Pour éviter ce désagrément et accéder à votre compte HBO Max depuis n'importe où, il vous faudra passer par un réseau privé virtuel ou VPN. Ce dernier vous permet de visionner tout contenu auquel vous êtes abonné au sein de votre pays d'origine, en toute légalité.

Nous avons testé des centaines de solutions proposées et avons sélectionné les meilleurs VPN du moment. Selon nous, ExpressVPN se positionne comme le leader des offres en cours. C’est le VPN idéal de par sa facilité d'utilisation et son interface sécuritaire. Satisfait ou remboursé sous 30 jours, vous disposez de 3 mois GRATUITS si vous souscrivez à un abonnement annuel.

Après avoir installé l'application ExpressVPN,, lancez-la et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur basé aux Etats-Unis puis rendez-vous sur la plateforme HBO Max et entrez vos identifiants de connexion. Vous pourrez alors regarder l’ensemble du catalogue HBO Max. Dont l’exclusivité Mortal Kombat (2021).

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.