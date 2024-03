Shōgun, la nouvelle série événement va-t-elle surclasser Game of Thrones ?

Avec son spectacle épique et ses enjeux dramatiques, Shōgun fréquemment comparé à Game of Thrones est en passe de devenir un énorme succès. La série affiche déjà un score de 99% sur Rotten Tomatoes vs seulement 89% pour Game of Thrones. Cette note compile toutes les notes données par les critiques professionnels qui ont tous fait usage de nombreux termes flatteurs pour décrire cette nouvelle série.

Elle a ainsi été qualifiée par les critiques américains de "véritable chef-d'œuvre", de "drame de prestige" et de "l'une des séries les plus engageantes et impressionnantes de l'année" par Justin Yu de The Wrap. Même son de cloche en France. Ainsi pour le Monde, la série « d’une ampleur impressionnante […] trouve le délicat équilibre entre la fresque historique et le récit d’aventures » alors que pour Le Figaro « le résultat est époustouflant ».

Plus de 40 ans après le premier Shogun

Le livre de Clavell, qui a connu un succès phénoménal, raconte de manière fictive des événements marquants qui se sont déroulés dans le Japon du XVIIe siècle. Le roman a déjà connu une adaptation à la télévision en 1980 avec Richard Chamberlain. Mais cette version qui faisait la part belle au point de vue occidental n’avait pas séduit le public japonais.

Le Shogun de 2024 donne une vision plus juste de l’histoire du Japon, car même si la série reste une fiction elle s’inspire largement de faits réels.

John Blackthorne (Image credit: FX Networks)

La série est centrée sur trois personnages principaux :

le marin naufragé, John Blackthorne

le guerrier assiégé, Lord Yoshii Toranaga

le samouraï farouchement loyal, Lady Mariko

Leurs destins vont s’entrecroiser de manière spectaculaire sur fond de bouleversements historiques alors que le pays entre dans une guerre civile sanglante.

Lady Mariko (Image credit: FX Networks)

Lord Yoshii Toranaga (Image credit: FX on Hulu)

La série a débuté sa diffusion sur Disney+ le 27 février avec les 2 premiers épisodes et un nouvel épisode sera ajouté chaque mardi. Préparez-vous à l'impact de Shōgun, cette épopée en 10 épisodes de samouraïs et de guerre civile basée sur le best-seller de 1975 de James Clavell, qui débarque sur nos écrans. Créée par Rachel Kondo, Justin Marks, nommé aux Oscars, et réunissant des acteurs de renommée internationale.