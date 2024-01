Star Wars : The Bad Batch, un final épique en approche avec la 3ème saison

Vous l’attendiez depuis le printemps dernier : la 3ème et dernière saison de The Bad Batch, la nouvelle série d’animation Star Wars, a enfin été annoncée. Les héros et héroïnes de la série trouveront ainsi une conclusion à leurs aventures à partir du 21 février prochain sur Disney+. Les 3 premiers épisodes de la série seront disponibles le jour même, puis un ou deux nouveaux épisodes sortiront chaque semaine sur Disney+, pour un total de 15 épisodes diffusés au compte-gouttes jusqu’au 1er mai 2024.

Vous souhaitez un avant-goût ? Découvrez dès maintenant la bande-annonce de cette 3ème saison !

Dans cette saison 3, le Bad Batch se lance dans une mission des plus dangereuses pour retrouver Omega. Confrontés à des défis inédits et à des ennemis redoutables, ils devront également forger de nouvelles alliances. Cette conclusion de la saga s'annonce épique, mêlant bravoure, stratégie et une lutte acharnée pour la liberté contre l'Empire.

Avec une équipe de production chevronnée, menée par Dave Filoni et soutenue par des talents tels que Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett et Carrie Beck, la saison promet de respecter l'héritage de la franchise. Les fans peuvent donc s'attendre à un final qui marquera l'univers Star Wars de son empreinte indélébile.

The Bad Batch : rappel des événements importants des saisons 1 et 2

(Image credit: Disney)

"Star Wars : The Bad Batch" est une série animée située dans l'univers de Star Wars, qui se concentre sur la Clone Force 99, un groupe de clones d'élite dotés de mutations génétiques uniques. Ces mutations les rendent résistants aux effets de l'Ordre 66, qui a transformé de nombreux clones en serviteurs de l'Empereur Palpatine. La série débute après les Guerres des Clones, avec l'équipe devenant des mercenaires et accomplissant diverses missions tout en évitant le nouvel Empire Galactique.

Dans la première saison, le Bad Batch rencontre des défis en naviguant dans une galaxie en rapide évolution. Ils rencontrent Omega, un jeune clone féminin ayant un lien spécial avec l'équipe, et ensemble, ils font face à diverses menaces de l'Empire et à d'autres dangers.

Dans la saison 2, Omega est capturée par des forces impériales. Cette perte survient après une série d'événements difficiles pour l'équipe, notamment une trahison de leur alliée, Sid, qui joue un rôle clé dans la capture d'Omega. Elle est ensuite emmenée par le mystérieux Dr Royce Hemlock. Cet enlèvement constitue un tournant majeur dans l'intrigue et pose un défi important pour le Bad Batch, qui doit désormais planifier un sauvetage.

La saison 2 se termine sur un cliffhanger majeur, laissant les fans en attente de réponses sur le sort d'Omega et les plans du Dr Hemlock. Omega se trouve dans une situation particulièrement périlleuse, étant captive dans un laboratoire impérial. La tension monte autour de la possibilité d'une intervention de personnages familiers de l'univers Star Wars pour aider à sa libération.

Et pour savoir la suite, il n’y a plus qu’une chose à faire : regarder la saison 3 de The Bad Batch dès le 21 février prochain sur Disney+ !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.