Comment regarder Wonder Woman 1984 en ligne ? Une seule plateforme légale diffuse le nouveau film DC en streaming

Cette année a été pour le moins frustrante pour les cinéphiles, avec la fermeture des salles obscures un peu partout dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus. Heureusement, un certain nombre de plateformes SVOD ont élargi leur catalogue en 2020, diffusant un maximum de productions récentes en direct de son canapé. Le dernier exemple en date ? Le lancement de Wonder Woman 1984, disponible sur HBO Max depuis le 25 décembre. A condition de compter parmi les abonnés du service de streaming. Aujourd’hui réservé aux téléspectateurs américains.

Wonder Woman 1984 en détails Date de sortie : 25 décembre 2020

Réalisé par : Patty Jenkins

Avec : Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen

Durée : 151 minutes

Public : interdit au moins de 12 ans

Diffusé sur : HBO Max (uniquement aux Etats-Unis)

La suite du premier film Wonder Woman, découvert en 2017, reprend la même équipe de choc devant et derrière la caméra. Réalisé par Patty Jenkins, WW84 voit Gal Gadot réendosser la combinaison flamboyante de Diana Prince, alias Wonder Woman. Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright et Connie Nielsen, dont beaucoup sont également des « anciens combattants », complètent le casting.

Nous ne voulons pas vous spoiler l’intrigue de Wonder Woman 1984, donc tout ce que nous vous dévoilerons, c'est l’apparition de deux nouveaux ennemis : Max Lord et Cheetah. Des patronymes qui feront frissonner les fans de la franchise de comics originale.

Si le tournage peut se vanter d’avoir eu une envergure internationale - Washington DC, Londres, l’Andalousie et les îles Canaries ont accueilli tour à tour l’équipe -, nous ne pouvons pas en dire autant de la diffusion. Ainsi, le blockbuster peut être vu sur le continent américain depuis le 25 décembre, y compris en France d’outre-mer. Pour le reste du monde, il faudra attendre au plus tôt le 7 janvier 2021.

Où regarder Wonder Woman 1984 en France ?

HBO Max n’étant pas ouvert au public français, il faudra pour ce dernier soit se rendre en salles de cinéma s’il est domicilié en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, soit attendre la réouverture de ces dernières en métropole le 7 janvier 2021 dans le meilleur des cas. Nos voisins belges, eux, devront attendre le 13 janvier.

Si vous avez la chance de résider aux Etats-Unis et d’être abonné à HBO Max, vous pouvez d’ores et déjà visionner Wonder Woman 1984 en ligne et en 4K, le service de streaming disposant de sa projection exclusive. C’est une aubaine d’autant que l’abonnement mensuel à HBO Max est relativement accessible (14,99 $), avec un essai gratuit de 7 jours.

Qui plus est, HBO Max peut être lancé à partir de nombreux supports dont les iPhones, smartphones Android, les téléviseurs connectés, les consoles PlayStation et Xbox, les ordinateurs portables et PC.

Les quelques abonnés se trouvant en ce moment à l'étranger auront la désagréable surprise de se voir géo-bloqués par le service de streaming vidéo. Pour éviter ce désagrément et accéder à votre compte HBO Max depuis n'importe où, il vous faudra passer par un réseau privé virtuel ou VPN. Ce dernier vous permet de visionner tout contenu auquel vous êtes abonné au sein de votre pays d'origine, en toute légalité.

Nous avons testé des centaines de solutions proposées et avons sélectionné les meilleurs VPN du moment. Selon nous, ExpressVPN se positionne comme le leader des offres en cours. C’est le VPN idéal de par sa facilité d'utilisation et son interface sécuritaire. Satisfait ou remboursé sous 30 jours, vous disposez de 3 mois GRATUITS si vous souscrivez à un abonnement annuel.

Après avoir installé l'application ExpressVPN,, lancez-la et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur basé aux Etats-Unis puis rendez-vous sur la plateforme HBO Max et entrez vos identifiants de connexion. Vous pourrez alors regarder l’ensemble du catalogue HBO Max. Dont l’exclusivité WW84.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.