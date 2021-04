Mortal Kombat (2021) : qu’en pensent les premières critiques ?

Mortal Kombat, la très attendue nouvelle adaptation de la franchise vidéoludique, revue et corrigée par le réalisateur Simon McQuoid et le producteur James Wan, s’apprête à débarquer sur HBO Max le 23 avril prochain. En France, il faudra attendre la réouverture des salles de cinéma (ou une distribution VOD) courant mai, au plus tôt.



Afin d’accompagner la hype autour du film, Warner Bros a publié une vidéo inédite et consacrée à la chorégraphie des combats du film. C’est aussi l’occasion de découvrir les incarnations du Major Jax Briggs (Mehcad Brooks) ou de Sub-Zero (Joe Taslim).

Selon McQuoid, les producteurs du film ont cherché à engager des personnes capables de magnifier la brutalité des scènes de duel de Mortal Kombat. "Les fatalities sont d'une violence extrême et surnaturelle, nous devions donc recruter des experts en arts martiaux talentueux capables de les rendre réelles".

Sur la base de la featurette ci-dessous, nous sommes déjà rassurés sur le fait que cette adaptation de Mortal Kombat présentera une représentation bien plus fidèle des jeux que les précédents films des années 90 - pas seulement en raison de la violence non édulcorée, mais parce qu'elle semble vraiment s’intéresser aux aspects fantastiques de la série.

Mortal Kombat : un reboot nécessaire ?

Les premières critiques internationales de Mortal Kombat, recueillies par ScreenCrush, ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Et jusqu'à présent, elles semblent faire écho au sentiment exprimé ci-dessus.

James Marsh du South China Morning Post qualifie ce Mortal Kombat 2021 "d’adaptation de jeu vidéo joyeusement violente" qui met en scène "des ninjas boxeurs et des cyborgs bérets verts réduisant en bouillie des hommes-lézards invisibles et des filles démoniaques aux ailes de chauve-souris".

A'bidah Zaid, de Geek Culture, affirme que "les images, les effets sonores, le gore et l'action sont exactement ce que les fans attendent depuis le film original de 1995 - et même bien plus encore".

"Les fatalities sont bien plus horribles que ce à quoi on peut réellement s’attendre. Ce sont ces combats au corps à corps qui font le sel de Mortal Kombat”, s’enthousiasme Sergio Pereira de Fortress of Solitude.

Cela dit, la plupart des critiques s'accordent à dire que, si le film offre de l'action et de la violence, il manque cruellement d’un vrai character design. Mufaddal Fakhruddin, d’IGN Middle East, relève que "pour le spectateur lambda qui ne s’intéresse pas au jeu, il y aura peu de raisons de s'impliquer".

Dans l'une des critiques les plus négatives du film, Casey Chong, de Casey's Movie Mania, espère "que celui qui se retrouvera en charge de la suite améliorera considérablement ce reboot vide".

Les réactions sont donc majoritairement positives et devraient faire (encore plus) trépigner d’impatience les fans des jeux Mortal Kombat. Malheureusement pour ceux résidant en France, l’attente sera plus longue encore.