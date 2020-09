iPhone 12 Pro Max : des performances décevantes ?

Les iPhone obtiennent toujours des scores élevés dans les tests de référence - qui servent à évaluer la puissance d'un téléphone. Habituellement, les smartphones d'Apple obtiennent même les meilleurs résultats dans ces benchmarks, et se placent toujours devant les plus premium des smartphones Android. Toutefois, cette année, la gamme iPhone 12 pourrait faire exception.

En effet, un premier benchmark de l'iPhone 12 Pro Max est apparu sur AnTuTu, comme l'a relevé le leaker @UniverseIce. Et ses scores s’avèrent inférieurs à ceux obtenus par les smartphones équipés du Snapdragon 865 Plus (le processeur haut de gamme que l’on retrouve dans le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, par exemple).

AnTutu exposed the results of the iPhone 12 Pro Max, and the performance of the Apple A14 was disappointing. This score is even lower than Snapdragon 865+. pic.twitter.com/7x5feZ0GPoSeptember 17, 2020