Cadeaux de Noël 2020 spécial retrogaming : comment voyager dans le temps à moindre prix ?

Devant la pénurie persistante de PS5 et de Xbox Series X, vous vous résignez à ne pas trouver ou déposer une console next-gen au pied du sapin cette année. Qui plus est, vous avez déjà sous la main une Nintendo Switch Lite, une PS4 et/ou une Xbox One. Et si la nouveauté résidait finalement dans le rétro en 2020 ?

Les consoles et jeux rétro ont résisté à l'épreuve du temps et ne font que se bonifier avec l'âge. Ils constituent donc d’excellents présents qui réuniront toute la famille, le soir de Noël et bien après, autour des légendes qui ont forgé les mythes Nintendo ou Sega. Sans lesquels on ne pourrait s’extasier aujourd’hui devant la next-gen…

Ici l’émulation ne passe pas par une résolution graphique hors normes ou des framerates élevés, non il s’agit plutôt de défier son rapport à la difficulté et d’explorer des niveaux toujours ingénieux, avec des centaines d’heures de jeu garanties… pour chaque titre.

Ceux-ci sont préinstallés dans des supports de jeux plus compacts, qui parviendront à se loger aisément dans un espace vide de votre bibliothèque quand vous ne les relier pas à votre téléviseur. Il est donc désormais plus facile que jamais de s'offrir le meilleur de l'Histoire du jeu vidéo. A des tarifs incroyablement bas. Vous désirez initier les plus jeunes joueurs aux titres AAA d’antan ou vous rappeler de bons vieux souvenirs ? Notre sélection de pépites rétros vous sera bien plus utile qu’un tour en DeLorean.

(Image credit: Sega)

Sega Mega Drive Mini SEGA, c’est toujours plus fort que toi. 56,88 € Voir à Cdiscount FR 42 jeux inclus Emulateur époustouflant Quelques hits seront rapidement laissés de côté

La Mega Drive est la console indissociable des années 90. Et comme la décennie fait un retour en force dans le paysage culturel, quoi de mieux que la console 16-bits phare de l’époque pour être définitivement au goût du jour ? Sonic. Ecco The Dolphin. Golden Axe. Streets of Rage. Classiques de l'époque, les jeux Mega Drive proposaient une atmosphère adulte et branché qui s’imposait comme le parfait contrepoint de la formule familiale de Nintendo. En ce sens, elle est la première inspiration des consoles Sony et Microsoft.

Les mini-consoles Sega sont plus généreuses que celles de Nintendo, avec 42 jeux, deux manettes et un émulateur puissant qui parvient à redonner vie à des titres cultes en 4:3 sur un format 16:9. Sans la moindre disparité. Notez cependant que Sega a commercialisé quelques éditions différentes de ces machines au fil des ans, et que seuls les modèles de 2019 disposent d’une interface véritablement moderne. Vérifiez bien la référence avant de l'acheter. Les versions plus anciennes sont moins chères, mais quelque peu inférieures.

Game & Watch: Super Mario Bros Ou comment revivre la genèse d’un héros immortel. Un superbe objet de collection Tient dans la poche Catalogue de jeux limité Ce n'est pas la SNES Classic Mini

Intégrant les classiques Super Mario Bros, Super Mario Bros : The Lost Levels et la version Mario du jeu Ball, la Game & Watch - grande ancêtre du Game Boy - revient à un tarif qui reste tout de même luxueux : comptez 49,99 €. Dites-vous néanmoins qu’on ne bâtit pas un musée vidéoludique sans investir un peu et que, malgré ce pack limité de hits, elle possède une durée de vie bien plus vaste qu’Animal Crossing: New Horizons et ses multiples événements. Pour plus ou moins le même prix.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo SNES Classic Mini On lui doit le meilleur opus de la saga Zelda. 229 € Voir à Cdiscount FR 330 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Mario, Donkey Kong et Zelda à leur apogée Secret of Mana et Star Fox en renforts de taille Câbles plutôt courts

C'est avec la Super Nintendo Entertainment System (ou la SNES, comme on l'appelle plus communément) que des franchises, incontournables en 2020, commencent à passionner les foules. Avec le 16 bits, Nintendo attire dans son sérail une multitude de nouveaux joueurs devant des références devenues absolues telles Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country, Secret of Mana et Star Fox. La SNES propose des hits que tout joueur qui se respecte, quel que soit son âge, ne peut vraiment pas se permettre de manquer.

La SNES Classic mini parvient à rétrécir la console originale, avec 21 jeux préinstallés - moitié moins que la Sega Mega Drive Mini - et la rend on ne peut plus facile à brancher sur les téléviseurs modernes. Tout comme la NES mini, il vous est possible de sauvegarder vos parties à tout moment et de revenir en arrière quand bon vous semble - la petite touche 2020 que nous apprécions pleinement.

(Image credit: Sony)

PlayStation Classic Ni 8K, ni 120 fps garantis sur la boîte, mais déjà spectaculaire. Low Stock 62,72 € Voir à Momox FR L’âge d’or du jeu vidéo condensé dans une boîte Les premiers Resident Evil et GTA La plupart des titres sont jouables en anglais Difficile de se la procurer en 2020

Et voici les débuts du jeu en 3D ! La PlayStation originelle de 1994, prototype des consoles de salon de Sony, introduit une nouvelle ère, avec des mondes en 3D minutieux et des genres plus matures comme le survival horror. La PlayStation Classic est pleine de joyaux, à l’instar des incontournables Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Teken 3, le premier GTA ou encore le director’s cut de Resident Evil. Il vous faudra un niveau d’anglais décent, puisque le catalogue embarque principalement les éditions VO - et composer également avec un taux de rafraichissement à 50 Hz. C’est aussi ce qui fait son charme après tout.

(Image credit: Pressman Toy)

The Oregon Trail, le jeu de cartes Le cadeau de Noël le plus grinçant de 2020. Check Amazon Aussi prenant que le jeu vidéo de 1971 Un plaisir nostalgique à partager en famille (à partir de 12 ans) Il peut sembler déplacé d’entamer une partie cette année

« Vous êtes mort de la dysenterie ». Si on ne présente plus cette accroche culte devenue meme internet aujourd’hui, voici une idée cadeau qui pourra interloquer la personne à qui vous l’offrez, en ces temps de seconde vague pandémique. Si vos proches sont friands d’humour absurde et de jeux de société old school, vous avez au contraire de grandes chances de faire sensation. The Oregon Trail est un jeu vidéo sorti en 1971 sur HP 2100 puis popularisé sur Apple II 14 ans plus tard. Il existe aujourd’hui sous iOS et Android et même en jeu de cartes standard, ce que nous vous proposons ici.

Vous pourrez vous lancer à la conquête de l’Ouest, en équipe. Et faire de votre mieux pour y survivre. Une animation comme une autre pendant le réveillon de Noël.