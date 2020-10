Civilization VI est gratuit sur l'Epic Games Store - Borderlands: The Handsome Collection bientôt offert sur le service ?

La mise à disposition gratuite de GTA V a fait tomber les serveurs d’Epic Games, en sera-t-il de même pour le dernier titre culte de Sid Meier ? Civilization VI est en effet le nouveau cadeau de l’Epic Store pour ses membres. Le jeu de stratégie au tour par tour peut être téléchargé gracieusement, dès maintenant et jusqu'au 28 mai. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique en ligne d’Epic Games, de vous créer un compte (si ce n’est déjà fait) et d’activer l'authentification à double facteur pour plus de sécurité.

Civilization VI célébrera quatre ans de succès absolu en octobre prochain. Il bénéficie d’un accueil toujours très positif de la part de nombreux joueurs et critiques qui saluent la profondeur de ses campagnes et un gameplay évolutif absolument addictif. Ses multiples extensions en font un hit à la durée de vie prodigieuse. DLC que vous pourrez vous procurer via l’édition premium, disponible aujourd’hui à 39,99 € au lieu de 79,99 €. Une bonne affaire immanquable, toujours sur l’Epic Games Store.

Une avalanche de cadeaux Epic à venir ?

L’annonce de la gratuité de Civilization VI sur l’Epic Store, comme celle de GTA V juste avant, avait été annoncée sur Reddit bien avant la communication officielle d’Epic Games. Or, si nous nous référons à cette même source, deux autres offrandes de taille devraient nous parvenir au sein de la plateforme dans les semaines qui suivent. Il s’agirait de Borderlands: The Handsome Collection et de Ark Survival Evolved. Qui se verraient respectivement offerts dès le 28 mai et le 4 juin. Des spéculations à prendre évidemment au conditionnel mais qui raviraient de nombreuses communautés gaming.

Avec une telle sélection et la prolongation - pour beaucoup de joueurs dans le monde - des mesures restrictives liées aux coronavirus, il est certain qu’Epic Games pourrait augmenter massivement son audience naturelle. D’autant que la boutique propose actuellement un bon de 10 € à valoir sur tout jeu ou extension d’une valeur minimum de 14,99 €. Et jusqu’à 75% de réduction sur des titres phares tels que Control, Anno 1800 ou encore Red Dead Redemption 2.