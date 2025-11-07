Casio ressuscite sa G-Shock culte avec un écran jamais vu

La Casio G-Shock GW-BX5600-1 s’offre un nouvel écran MIP

Ce nouvel affichage améliore nettement la lisibilité en plein soleil, corrigeant ainsi un problème récurrent de visibilité

Il s’agit du tout premier modèle de la série G-Shock 5000/5600 à intégrer cette technologie d’écran

Depuis son lancement, la ligne G-Shock de Casio s’est imposée comme une icône du design. Pourtant, un défaut majeur persiste depuis des années : la lisibilité. L’écran restreint et peu lisible en extérieur compliquait la lecture des informations affichées. Une mise à jour récente pourrait enfin corriger ce problème de longue date.

Avec le lancement de la GW-BX5600-1, Casio introduit pour la première fois un écran mémoire-à-pixels (MIP) dans ses montres G-Shock, une évolution attendue qui améliore nettement la visibilité en plein soleil.

Cet écran remplace l’ancien LCD STN utilisé jusqu’ici sur les modèles 5000/5600, offrant des chiffres plus nets, lumineux et lisibles même sous un angle. À elle seule, cette amélioration pourrait convaincre les amateurs de G-Shock classiques de passer à ce nouveau modèle.

La montre devient ainsi bien plus pratique à utiliser en extérieur. Un paradoxe semblait persister : les G-Shock ont toujours été conçues pour résister aux chocs et à l’aventure, tout en étant souvent illisibles dans ces conditions. Une incohérence d’autant plus visible lorsque l’on sait que des marques concurrentes comme Garmin utilisaient déjà la technologie MIP depuis longtemps.

Avec cet écran, Casio aligne enfin ses modèles sur les meilleures montres tout-terrain du marché, tout en renforçant leur utilité pour les passionnés de plein air.

Une icône revisitée

(Image credit: Casio)

Les atouts de la GW-BX5600-1 ne s’arrêtent pas à l’écran. Elle embarque une batterie solaire capable de tenir jusqu’à six mois en usage classique (ou 22 mois en mode économie d’énergie) sur une seule charge. Elle résiste aux chocs et est étanche jusqu’à 200 mètres. La technologie Multiband 6 permet une mise à l’heure automatique via signaux radio, et les réglages peuvent être effectués depuis un smartphone grâce à la connectivité Bluetooth.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires : double éclairage LED, calendrier automatique sur 24 heures, cinq alarmes quotidiennes, minuterie de compte à rebours et affichage de l’heure mondiale. L’application compagnon permet aussi d’ajuster l’apparence de l’écran, avec un meilleur contrôle sur le contraste et la densité des informations, et le choix entre deux polices d’affichage.

Deux finitions sont proposées : la GW-BX5600-1, avec des accents argentés pour un style plus clair, et la GW-BX5600-1A1, à l’allure plus sobre et foncée. Ces modèles sont disponibles en précommande sur le site de Casio pour 30 800 yens (environ 175 euros – prix en France non encore confirmé). Casio indique que la sortie officielle est prévue « prochainement ».

Pour celles et ceux qui recherchent un compromis entre une montre digitale rétro et un modèle outdoor haut de gamme à la Garmin, la GW-BX5600-1 risque bien de devenir incontournable.