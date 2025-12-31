CES 2026 : Samsung s’attaque à la démence avant les premiers symptômes

Samsung travaillerait actuellement sur une nouvelle fonctionnalité baptisée « Brain Health »

Elle serait destinée à détecter les premiers signes de démence

De nouvelles informations sont attendues dans les prochaines semaines

Nos smartphones peuvent déjà surveiller une multitude de données personnelles, et Samsung s'apprêterait à enrichir encore cette liste avec une nouvelle fonctionnalité de santé cérébrale, capable d’identifier les premiers signes de démence.

On en sait encore peu à ce sujet, puisque Samsung ne l’a pas encore officialisée. Mais d’après un article de Chosun Biz (relayé par Android Authority), cette fonctionnalité nommée Brain Health serait dévoilée à l’occasion du CES 2026, qui débutera le mardi 6 janvier.

Selon ce même article, Brain Health surveillerait la voix, la démarche et les habitudes de sommeil afin de repérer d’éventuels signes de déclin cognitif. Les données seraient collectées à la fois par le smartphone et par les objets connectés Samsung éventuellement portés par l’utilisateur.

Une validation clinique serait en préparation, même si cette fonctionnalité ne permettrait pas d’établir avec certitude un risque de démence. Elle indiquerait simplement la présence de signaux précurseurs, à discuter ensuite avec un professionnel de santé.

Prévention de la démence

La Galaxy Ring et l'application Samsung Health (Image credit: Samsung)

Le rapport précise que Brain Health inclurait également des fonctions « d’amélioration et de prévention » afin de stimuler les capacités cognitives et de réduire les risques de développement d’une démence. Un programme d’entraînement cérébral serait notamment proposé.

L’ensemble de ces données sensibles bénéficierait de la protection Samsung Knox, et serait stocké localement plutôt que dans le cloud, d’après les informations de Chosun Biz. Il est probable que cette fonctionnalité fonctionne en complément de Samsung Health.

Même si la perspective de développer une démence reste difficile à envisager, elle fait partie des réalités de la vie. Brain Health pourrait ainsi offrir un outil utile pour détecter précocement d’éventuels signaux d’alerte, tout en explorant des pistes pour ralentir la dégradation des fonctions cognitives.

De nouvelles annonces concernant Brain Health sont attendues très prochainement, notamment sur sa date de disponibilité et les marchés concernés.