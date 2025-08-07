Switch 2 en danger sous le soleil : Nintendo tire la sonnette d’alarme

Nintendo déconseille d’utiliser les consoles Switch et Switch 2 à l’extérieur par temps chaud

Il est recommandé d’éviter toute utilisation de la console lorsque la température dépasse 35°C

Cette alerte a été émise alors que Tokyo subit actuellement une intense vague de chaleur

Nintendo a publié un avertissement à destination des utilisateurs qui se servent de leurs consoles en extérieur.

« Lorsqu'une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch 2 est utilisée dans un environnement à haute température, l’appareil peut chauffer », indique une récente publication sur les réseaux sociaux, traduite automatiquement.

« Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements, il est donc conseillé de l’utiliser dans un endroit dont la température est comprise entre 5 et 35°C », poursuit le message. « Ces derniers temps, les températures dépassent les 35°C. Merci de faire preuve de prudence en extérieur. »

L’alerte intervient alors que la saison estivale s’intensifie et que les températures grimpent. Au Japon, Tokyo et les îles Izu font actuellement l’objet d’une alerte chaleur, avec des pics annoncés à des niveaux dangereux le 6 août.

Les possesseurs de Nintendo Switch et Switch 2 sont donc invités à éviter toute utilisation en plein air dans de telles conditions, afin de prévenir d’éventuels dommages matériels.