« Personne n’en veut » : Dell atomise l’IA dans les PC – et Microsoft en rajoute une couche

Dell a organisé une session de questions-réponses dans le cadre de son briefing préliminaire au CES 2026

Un dirigeant a déclaré à propos des ordinateurs portables de la marque que « du point de vue du consommateur… ils n’achètent pas en fonction de l’IA »

Cette déclaration intervient alors qu’un nouvel échec embarrassant de l’IA sous Windows 11 fait le buzz – un timing plutôt malheureux pour Microsoft

Dell joue la carte de la franchise sur l’état actuel du marché des PC. Le constructeur explique clairement que les consommateurs n’achètent pas leurs ordinateurs portables pour leurs capacités en intelligence artificielle.

Selon PC Gamer (information repérée par The Verge), les dirigeants de Dell se sont montrés particulièrement directs lors d’une session de questions-réponses organisée en amont du CES 2026.

Jeff Clarke, directeur des opérations, a tout d’abord évoqué une « attente de l’IA pour stimuler la demande des utilisateurs finaux », tout en mentionnant une « promesse non tenue de l’IA », laissant entendre une certaine déception – voire une confusion – autour des PC dotés d’IA pour le grand public.

De son côté, Kevin Terwilliger, responsable produits chez Dell, a souligné à propos des nouveaux lancements – notamment les XPS 14 et 16 – que « l’un des points à noter dans notre communication produit est qu’elle ne met pas l’IA en avant. Il s’agit d’un changement par rapport à l’an dernier, où toute la communication tournait autour des PC IA ».

Il a précisé ensuite : « L’objectif est bien de tenir nos promesses sur les capacités IA des appareils – d’ailleurs, tous les produits annoncés intègrent un NPU – mais au fil de l’année, une chose a été clairement comprise, surtout du côté des consommateurs : ils n’achètent pas pour l’IA. En réalité, l’IA les embrouille plus qu’elle ne les aide à comprendre ce qu’ils peuvent en retirer ».

2026 pourrait être une année décisive pour l’IA sous Windows 11

(Image credit: Dell)

En résumé, Dell choisit de lever le pied sur le marketing autour de l’IA, estimant que le sujet ne suscite pas tant d’intérêt – voire qu’il crée de la confusion chez certains.

Certes, ce constat pourrait paraître condescendant, mais il reflète probablement une réalité. Une partie du public reste peu concernée par l’intelligence artificielle, ne perçoit pas vraiment l’utilité des fonctions proposées par les PC Copilot+ – ces fonctionnalités IA exclusives à Windows 11 – ni comment elles s’intègrent dans un usage quotidien.

D’autant que pour le moment, peu de fonctionnalités se démarquent vraiment : quelques astuces pour retoucher des images (que beaucoup n’utiliseront jamais), des options de recherche renforcées (qui peuvent susciter des inquiétudes sur le plan de la vie privée, notamment autour de Recall, l’un des outils phares de cette nouvelle vague d’IA).

Nombre d’utilisateurs se limitent à des requêtes simples sur ChatGPT, Copilot, Gemini ou un autre assistant IA préféré, en les utilisant comme des moteurs de recherche dopés.

Par ailleurs, Microsoft suscite de nombreuses critiques en multipliant les intégrations IA dans Windows 11, alors que bon nombre de voix réclament d’abord une amélioration du système existant, plutôt que l’ajout frénétique de fonctionnalités non sollicitées. Cette stratégie entache la réputation des outils IA, et jette un doute sur les réelles motivations de Microsoft.

S’agit-il seulement de suivre la tendance, de surfer sur la vague de l’IA pour séduire les actionnaires et gonfler la valorisation boursière ?

Ce climat tendu autour de l’IA est largement nourri par les affrontements en ligne entre détracteurs et dirigeants de Microsoft, et les messages diffusés dans ces échanges ne donnent clairement pas une image favorable de ces fonctionnalités.

D’autant plus quand une vidéo, devenue virale sur X, montre l’agent IA de l’application Paramètres de Windows 11 figé, incapable de répondre à une requête pourtant censée illustrer ses capacités. Cette séquence, relayée par Ryan Fleury (et repérée par Futurism), dépasse déjà les quatre millions de vues.

This is not a real company pic.twitter.com/NgWTfrFvcmJanuary 4, 2026

Dans cette vidéo, l’IA échoue à répondre à une question de base – pas n’importe laquelle : celle que Windows 11 recommande d’utiliser pour tester l’agent. On pourrait s’attendre à ce que ce scénario soit maîtrisé.

Certes, il ne s’agit que d’un cas isolé, mais d’autres exemples ont circulé. On pense notamment à une vidéo promotionnelle de Microsoft où l’assistant Copilot peine à aider un utilisateur à modifier la taille du texte. La séquence a d’ailleurs été retirée, et il reste difficile de comprendre comment elle a pu être validée. Ces scènes illustrent bien ce que certains appellent désormais non sans ironie l’« intelligence artificielle débile » – un terme loin d’être nouveau, selon Gemini.

À l’heure où l’IA sous Windows 11 perd en crédibilité, Dell semble vouloir prendre ses distances avec cette notion de « PC IA ». Ce positionnement paraît d’autant plus logique dans un contexte où les ventes d’ordinateurs s’annoncent compliquées, en raison notamment de la hausse du prix de la RAM, du stockage et parfois même des cartes graphiques.

Cela dit, Dell rappelle que tous ses nouveaux produits embarquent bien un NPU. Mais à ce niveau de gamme, il n’y a guère d’alternative : tous les processeurs récents d’AMD, d’Intel ou de Qualcomm en sont désormais dotés.

Il faut reconnaître que les fonctions dites « agentiques » de l’IA, désormais intégrées dans Windows 11, pourraient bien changer la donne et attirer davantage l’attention du grand public. Reste à savoir si cela suffira – et si ces outils ne posent pas eux-mêmes de nouveaux problèmes en matière de sécurité ou d’usage.

Un des défis majeurs de ces systèmes reste d’inspirer confiance, que ce soit en matière de respect de la vie privée ou de fiabilité (avec le risque bien connu des « hallucinations »). À terme, ces agents IA pourraient autant faire la réussite que la chute de Copilot et de tout ce qui l’accompagne dans Windows 11.

L’année 2026 devrait être révélatrice pour l’IA. Mais en attendant, Dell mérite d’être salué pour la clarté de sa position face à l’état actuel de l’intelligence artificielle dans les PC sous Windows 11. Une posture qui semble être, pour l’instant, la plus pertinente à adopter sur le plan marketing.