Le nouveau MacBook Pro pulvérise l’autonomie… mais Apple cache une mauvaise surprise

Nous avons testé l’autonomie des derniers MacBook Pro M5 Pro et M5 Max d’Apple

Si l’un des modèles affiche un excellent résultat, l’autre accuse un léger retard

Les résultats ont été comparés à ceux des précédents tests, avec des conclusions intéressantes

Apple met en avant l’autonomie importante de ses meilleurs MacBook, et celle-ci n’a cessé de progresser depuis que l’entreprise a adopté ses propres puces Apple silicon. Avec la sortie récente des nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max, ces modèles ont été mis à l’épreuve afin d’évaluer la tenue de leur batterie — et les résultats réservent quelques surprises.

Selon les données issues de tests réalisés en laboratoire (ci-dessous) — exclusivement centrées sur l’endurance en navigation web — le MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce M5 Pro est l’ordinateur portable Apple le plus performant en matière d’autonomie parmi les générations M3, M4 et M5 testées. Cela inclut toutes les tailles d’écran et tous les niveaux de puce, qu’il s’agisse par exemple d’une M3 Pro ou d’une M5 Max.

Son autonomie moyenne de 21 heures, 10 minutes et 16 secondes dépasse largement l’estimation d’Apple de 14 heures de navigation web et fait mieux que le MacBook Pro 16 pouces de l’an dernier équipé de la puce M4 Pro, qui avait atteint 20 heures, 46 minutes et 29 secondes. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour celles et ceux qui envisagent l’achat d’un nouveau MacBook Pro et pour qui l’autonomie constitue un critère déterminant.

L'article continue ci-dessous

La taille de l’ordinateur testé a naturellement une influence. Un MacBook Pro 16 pouces dispose d’un espace interne plus important pour intégrer des batteries de plus grande capacité qu’un modèle 14 pouces. Si l’autonomie est une priorité, un ordinateur portable plus grand représente généralement un meilleur choix.

Swipe to scroll horizontally Modèle Test de batterie (navigation sur Internet en heures/minutes, Future Labs) Autonomie officielle de la batterie (navigation sur Internet en heures/minutes, Apple) Apple MacBook Pro 14 pouces (M5 Max) 17:58 13:00 Apple MacBook Pro 16 pouces (M5 Pro) 21:10 14:00 Apple MacBook Pro 14 pouces (M5) 18:00 16:00

Le dernier n'est pas toujours le meilleur

(Image credit: Future)

Les progrès constatés avec la M5 Pro laissent penser qu’Apple améliore l’efficacité énergétique de ses dernières puces, puisque les résultats des M5 Pro et M4 Pro ont été obtenus sur un MacBook Pro 16 pouces. Cette similarité permet de concentrer l’analyse principalement sur la puce elle-même plutôt que sur l’espace disponible pour les cellules de batterie.

Des écarts intéressants apparaissent toutefois, et les puces les plus récentes ne sont pas systématiquement les plus performantes selon les résultats des tests. À titre d’exemple, la puce M5 Max a également été évaluée, cette fois dans un MacBook Pro 14 pouces, et les performances se sont révélées quelque peu décevantes.

Elle a obtenu une autonomie moyenne de 17 heures, 58 minutes et 18 secondes. Ce résultat reste supérieur à l’estimation d’Apple de 13 heures en navigation web, mais comparée à d’autres MacBook Pro 14 pouces dotés d’une capacité de batterie similaire, la M5 Max se situe derrière les puces M4 et M5. Elle surpasse toutefois la M3 Pro, qui avait atteint 17 heures, 23 minutes et 9 secondes.

Pour toute personne envisageant l’achat d’un nouveau MacBook Pro, il est donc pertinent de se renseigner précisément sur les performances en matière d’autonomie du modèle visé. L’analyse complète des nouveaux MacBook est disponible dans la mise à jour du test du MacBook Pro 14 pouces.

De manière générale, un ordinateur portable plus grand offre davantage d’autonomie, et Apple a effectivement progressé en matière d’efficacité énergétique de ses puces. Mais comme le montre la M5 Max dans le MacBook Pro 14 pouces, le plus récent n’est pas toujours le plus performant.