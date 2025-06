Le nouveau modèle Gemini Robotics On‑Device de Google permet aux robots de fonctionner entièrement hors ligne

Le modèle peut apprendre de nouvelles tâches à partir de seulement 50 à 100 exemples

Il s’adapte à différents types de robots, comme les humanoïdes ou les bras industriels, et pourrait être utilisé dans des foyers isolés ou des hôpitaux

Depuis des années, la promesse de majordomes robotisés capables de plier le linge, couper des oignons et lancer un trait d’esprit façon série d’époque ne cesse de revenir. Ce que ces promesses oublient de préciser, c’est qu’un simple débranchement de box pourrait suffire à éteindre ce Jeeves mécanique. Google affirme que son nouveau modèle d’IA Gemini règle enfin ce problème.

Google DeepMind a dévoilé son nouveau modèle Gemini Robotics On‑Device comme une solution pour maintenir les robots opérationnels en cas de coupure de courant ou dans des zones rurales. Même s’il reste moins puissant que les modèles Gemini connectés au cloud, son autonomie pourrait le rendre bien plus fiable et utile.

L’innovation majeure réside dans le fait que ce modèle VLA (vision, langage, action) peut observer son environnement, comprendre ce qu’il voit, interpréter des instructions en langage naturel, puis agir en conséquence – sans jamais avoir besoin de chercher quoi que ce soit en ligne. Lors des tests, les robots équipés du modèle ont réussi à exécuter des tâches impliquant des objets inconnus, dans des environnements nouveaux, sans devoir consulter Internet.

Cela peut sembler anodin, mais de nombreux endroits dans le monde ne disposent pas d’un accès stable à Internet, voire aucun accès du tout. Or, les robots employés dans des hôpitaux isolés, des zones sinistrées ou des tunnels souterrains ne peuvent se permettre de ralentir. Aujourd’hui, le modèle n’est pas seulement rapide : selon Google, il possède aussi une remarquable capacité d’apprentissage et d’adaptation. Les développeurs assurent qu’il suffit de 50 démonstrations pour lui enseigner une nouvelle tâche – une vitesse quasi instantanée par rapport à d’autres systèmes d’entraînement robotique.

Une IA robotique indépendante

Cette capacité d’apprentissage et d’adaptation se retrouve également dans la manière dont le modèle s’adapte aux formes physiques des robots. Initialement conçu pour fonctionner sur les appareils ALOHA à deux bras de Google, il a aussi démontré qu’il pouvait s’intégrer à des machines bien plus complexes, comme le robot humanoïde Apollo développé par Apptronik.

L’idée de machines capables d’apprendre rapidement et d’agir de manière autonome soulève naturellement certaines inquiétudes. Google affirme néanmoins agir avec prudence. Le modèle intègre des garde-fous, tant dans sa conception physique que dans la nature des tâches qu’il peut accomplir.

Il n’est pas encore possible d’acheter un robot équipé de ce modèle, mais il est facile d’imaginer un avenir où ces technologies seront présentes dans les foyers. D’ici cinq ans, un assistant robotisé pourrait s’occuper de tâches du quotidien : plier les serviettes, préparer les repas, ou empêcher un enfant de lancer des Lego dans les escaliers. Et si un autre enfant décide de toucher à la boîte pleine de voyants lumineux, provoquant leur extinction, aucun souci : le robot continuerait à reconnaître les Lego et à comprendre qu’il faut les ramasser pour les remettre dans leur seau.

Voilà ce que promet réellement Gemini Robotics On‑Device. Il ne s’agit pas simplement d’introduire l’intelligence artificielle dans le monde physique, mais de lui permettre de fonctionner même lorsque le courant vacille. Le futur majordome robotisé ne dépendra plus du cloud. Les robots arrivent, et ils sont vraiment sans fil. En espérant que ce soit encore une bonne nouvelle.