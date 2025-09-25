Pas de Hero 14 Black cette année, mais GoPro a d’autres plans

En l'absence d'une nouvelle Hero 14 Black, la GoPro Hero 13 Black, ci-dessus, restera pour l'instant la caméra d'action phare de GoPro.

2025 est la première année depuis dix ans sans nouvelle caméra Hero Black haut de gamme

GoPro a lancé la Max 2 à 360° ainsi que la Lit Hero d’entrée de gamme à la place

GoPro affirme que l’histoire de la Hero Black n’est pas terminée

Chez GoPro, la sortie de nouvelles caméras en septembre faisait figure de certitude dans le monde de la tech. Mais 2025 vient bouleverser cette tradition : aucun nouveau modèle Hero Black ne viendra compléter la gamme cette année, une première en dix ans.

Alors que tout indiquait un lancement de la Hero 14 Black, c’est finalement la GoPro Max 2 et la GoPro Lit Hero qui ont été dévoilées. La première est une caméra 360 attendue depuis longtemps, succédant à la Max de 2019, tandis que la seconde vient remplacer l’entrée de gamme Hero 2024.

Interrogé sur l’avenir de la série Hero Black, Rick Loughery, vice-président marketing et communication de GoPro, a déclaré :

« En 2025, GoPro continuera de proposer la Hero 13 Black comme caméra phare. Le rythme de notre innovation technologique a été remarquable ces dernières années, et nous considérons que la Hero 13 Black reste l’une des caméras les plus avancées du marché.

Notre priorité est de répondre aux attentes de notre communauté GoPro, qui cette année attendait surtout la Max 2. Et pour ceux qui ne recherchent pas de caméra 360, la Lit Hero répond à la demande pour une caméra d’action plus classique. »

GoPro insiste : la gamme Hero Black n’a pas dit son dernier mot. Cela dit, l’avenir s’annonce peut-être plus compétitif pour le géant des caméras d’action, surtout si DJI dévoile bientôt une Osmo Action 6 équipée d’un capteur 1 pouce, de la vidéo 8K et d’une intégration avancée avec les montres connectées.

(Image credit: Future | Tim Coleman)

La célèbre gamme de caméras d’action marque-t-elle un coup d’arrêt ?

Pendant des années, GoPro a défini les standards du secteur, en enchaînant les innovations au sein de sa série Hero Black. Depuis la Hero 5 Black lancée en 2016, un nouveau modèle voyait le jour chaque année, généralement en septembre, jusqu’à la Hero 13 Black de l’an dernier.

Ces derniers temps, des signes de ralentissement sont apparus : les dernières générations n’ont proposé que des évolutions mineures, conservant le même capteur stabilisé au format 4:3 capable de filmer en 5.3K. Dans le même temps, de nouveaux concurrents sont apparus, notamment DJI et Insta360.

Aujourd’hui, un véritable match à trois s’est installé entre la Hero 13 Black de GoPro, la DJI Osmo Action 5 Pro, et l’Insta360 Ace Pro 2.

Chaque marque a sa propre vision de la caméra d’action. La dernière GoPro, notamment grâce à ses objectifs interchangeables, apporte une fonctionnalité saluée comme l’une des meilleures depuis des années. Pour le reste, la Hero 13 Black reste proche de la Hero 12 Black, elle-même assez proche de la très réussie Hero 11 Black.

Le fait que GoPro allonge son cycle de lancement pour ses modèles haut de gamme n’a rien d’inquiétant. Une logique déjà observée chez Apple, Samsung ou Google dans le domaine des smartphones : faut-il vraiment une nouvelle version chaque année ?

L’essentiel reste que la prochaine Hero Black intègre de vraies avancées. Même si l’absence de nouveauté en 2025 déroute un peu, tant les lancements annuels de cette gamme faisaient partie des habitudes.

Quelles sont les impressions face à la stratégie produits de GoPro pour 2025 et l’absence d’un nouveau fleuron Hero Black ? Les avis sont les bienvenus dans les commentaires.