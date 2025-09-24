Cette nouvelle GoPro à petit prix cache un atout inattendu pour vos vidéos 4K

Le nouveau Lit Hero modernise la Hero 2024 avec des LED intégrées

Des améliorations vidéo en 4K sont également au programme, ainsi qu’un nouveau système de fixation magnétique

Déjà disponible au prix de 229,99 €

Septembre marque toujours deux rendez-vous incontournables pour les passionnés de tech : l’arrivée des nouveaux iPhone… et des nouvelles GoPro. Après le lancement de la série iPhone 17, c’est au tour de GoPro de faire parler d’elle avec deux modèles inédits : la Max 2 et le Lit Hero.

La caméra 360 tant attendue, la Max 2, a déjà été mise à l’épreuve avant sa sortie officielle – le test complet est disponible. Quant au Lit Hero, il s’agit d’une évolution intéressante de la Hero 2024, qui conserve l’esprit compact et accessible de cette gamme d’entrée de gamme chez GoPro.

Le Lit Hero apporte une nouveauté notable : des LED intégrées. Ce module à quatre LED offre trois niveaux de luminosité et permet d’éclairer légèrement les sujets, idéal notamment pour les selfies.

L’ajout de LED directement intégrées semble bien plus pratique que le module d’éclairage séparé proposé jusqu’ici par GoPro. Et dans une caméra aussi compacte que le Lit Hero, qui pèse seulement 83 grammes, cela paraît presque évident. Difficile de ne pas se demander pourquoi personne n’y avait pensé avant.

Malgré la sortie programmée de ces deux nouvelles caméras, une surprise de taille s’invite cette année : aucun modèle Hero Black n’a été annoncé, une première depuis dix ans. Les amateurs du très attendu Hero 14 Black devront donc patienter. Des échanges sont en cours avec GoPro au sujet de l’avenir de cette gamme emblématique – un article dédié sera publié prochainement.

En ce qui concerne le Lit Hero, il est proposé à 229,99 €, soit un peu plus cher que la Hero 2024, mais toujours en dessous du tarif de la Hero 13 Black. Tour d’horizon des améliorations apportées à cette nouvelle référence de l’entrée de gamme.

Une caméra d’action d’entrée de gamme convaincante ?

Le concept derrière la Hero 2024 était clair : créer une action cam ultra compacte, aussi simple que possible. Mais certains compromis semblaient trop importants pour en faire une recommandation solide.

Avec le Lit Hero, GoPro tente de renforcer cette gamme en conservant un format petit et léger, tout en ajoutant une série d’améliorations notables.

En plus du module LED à quatre sources, la cadence d’enregistrement vidéo en 4K passe à 60 images par seconde. En abaissant cette cadence à 30 fps, un nouveau format vertical en 4:3 devient accessible, en plus du classique 16:9, un atout pour la création de contenus sur les réseaux sociaux.

Autre nouveauté bienvenue : le Lit Hero adopte le système de fixation magnétique 3-en-1 déjà vu sur des modèles plus haut de gamme comme la Hero 13 Black. Un vrai gain de praticité pour un appareil conçu pour aller à l’essentiel.

Pour le reste, peu de changements. Comme la Hero 2024, le Lit Hero résiste à l’eau jusqu’à 5 mètres, dispose d’une batterie Enduro non amovible et capture des photos en 12 MP, désormais mieux éclairées grâce aux LED intégrées.

Le verdict complet du GoPro Lit Hero sera partagé prochainement, à l’issue des tests approfondis habituels.