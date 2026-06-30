Tom Hanks alerte sur une menace glaçante de l’IA pour les acteurs, et Hollywood ferait bien d’ouvrir les yeux

Woody, le cow-boy jouet, a affronté de nombreux moments effrayants au fil des cinq films Toy Story, mais l’acteur qui lui prête sa voix depuis 30 ans se montre inquiet à l’idée que l’IA puisse le remplacer. Tom Hanks a déclaré à Entertainment Weekly, dans une nouvelle interview, que l’idée d’une IA remplaçant sa voix est « une pensée effrayante ».

« Le temps est imbattable », a déclaré Hanks. « La question serait de savoir si une version de moi pourrait être bricolée. Chaque mot que nous avons enregistré dans Toy Story existe quelque part en format numérique, donc tout pourrait être recomposé. »

Les débats sur l’IA dans le cinéma s’intensifient alors même que la technologie est utilisée pour reproduire les voix et compléter les performances de personnes décédées. Sans oublier les films entièrement générés par IA qui font tout de même appel à des comédiens pour les voix.

Jeu d’acteur et IA

La plupart des projets de divertissement intégrant l’IA ont jusqu’ici impliqué la participation ou l’approbation des interprètes eux-mêmes, mais ils montrent aussi à quelle vitesse la technologie a progressé. Ce qui demandait autrefois un travail d’effets minutieux peut désormais être réalisé avec des modèles d’apprentissage automatique sophistiqués, entraînés sur des années de contenu existant.

Tom Hanks a lui-même participé à des productions assistées par IA, notamment dans le film Here, qui a utilisé l’IA pour le rajeunir, ainsi que sa partenaire Robin Wright, sur une partie du film, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des effets visuels traditionnels.

Les inquiétudes de Hanks dépassent sa propre carrière. Il a ailleurs évoqué que sa plus grande crainte concerne le moment où le public cessera de se soucier de savoir si une performance provient d’un être humain, en doutant que ce qu’il voit ne soit pas produit par une IA. Cette question paraît encore plus troublante que celle de voir Woody revenir sans lui.

Films du futur

(Image credit: Disney Pixar)

Les propos de Hanks comportent une certaine ironie. Le premier Toy Story représentait une révolution technologique que certains voyaient comme une menace pour l’animation traditionnelle dessinée à la main. Trente ans plus tard, l’un des acteurs ayant contribué à cette révolution observe la prochaine vague technologique avec prudence.

La prudence ne signifie pas un rejet de l’IA. Hanks est connu pour avoir participé à des projets utilisant des outils avancés comme la capture de mouvement, le cinéma numérique ou des effets visuels expérimentaux tout au long de sa carrière. Son inquiétude semble davantage porter sur ce qui disparaît lorsque la technologie commence à remplacer les personnes auxquelles le public est attaché.

Et si chaque utilisation de l’IA peut se justifier comme un outil supplémentaire de création, une question plus large subsiste sur la frontière entre assistance et remplacement. La réponse dépendra probablement de ce que le public décide de valoriser, plutôt que des seules capacités techniques. Les stars de cinéma ne se résument pas à des expressions faciales et des enregistrements vocaux, et recréer une performance associée à Woody qui dépasse le simple « suffisamment convaincant » représenterait un véritable défi.