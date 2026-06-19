Sam Altman pensait l’IA plus destructrice pour l’emploi de bureau, il reconnaît aujourd’hui avoir surestimé le choc

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a fait quelque chose que peu de dirigeants de la Silicon Valley font, reconnaître qu’il s’est trompé. Lors d’une intervention virtuelle à une conférence de la Commonwealth Bank of Australia à Sydney en mai, Altman a admis que l’une de ses plus grandes inquiétudes concernant l’IA ne s’est tout simplement pas matérialisée comme prévu. Pour quelqu’un dont le rôle consiste souvent à anticiper l’avenir, le moment a surpris par sa franchise.

« Je suis ravi de m’être trompé sur ce point. Je pensais que l’impact sur les emplois de bureau débutants aurait déjà été plus important, avec davantage de suppressions, que ce que l’on observe réellement », a déclaré Altman. « Il semble désormais plus clair pourquoi cela ne s’est pas produit, et c’est évidemment une bonne chose, mais sur ce point précis, l’intuition n’était pas la bonne. »

Altman a expliqué qu’OpenAI avait été « globalement juste » dans de nombreuses prédictions technologiques formulées lors du lancement de ChatGPT. L’IA est devenue plus performante à un rythme impressionnant. Ce qui a été mal anticipé concerne la manière dont ces capacités se traduisent dans l’emploi au quotidien.

Expériences personnelles avec l’IA

Fait notable, Altman est arrivé à cette conclusion après une expérience durant laquelle l’IA a pris en charge une partie de ses propres communications. Aucun rapport de recherche sur le marché du travail n’a été nécessaire pour constater que le résultat n’était pas à la hauteur. L’IA a été utilisée pour répondre aux messages Slack et aux emails, chacun étant identifié comme provenant de « l’IA de Sam » plutôt que de lui directement.

Mais Altman a rapidement mis fin à l’expérience. La raison n’avait pas grand-chose à voir avec la qualité des réponses. Il ne souhaitait simplement pas déléguer les interactions humaines à un modèle d’IA, aussi efficace soit-il.

« Les interactions humaines comptent réellement, et cette activité, qui occupe une grande partie du temps, n’est pas quelque chose que l’on imagine déléguer à une IA dans un futur proche », a-t-il expliqué.

Cette expérience semble avoir modifié sa perception de l’emploi de manière plus large. Les métiers paraissent souvent simples lorsqu’ils sont réduits à une liste de tâches. En réalité, beaucoup reposent sur la confiance, les relations, le jugement et les interactions humaines, des éléments difficiles à résumer dans un tableau.

Les emplois humains

Cela ne signifie pas pour autant qu’Altman pense désormais que l’IA laissera le monde du travail intact. OpenAI continue de lancer des modèles toujours plus puissants, et les entreprises cherchent à les exploiter de manière plus efficace.

Cependant, les bouleversements sur l’emploi devraient être moins brutaux. Les discussions autour de l’IA considèrent souvent les métiers comme des ensembles de tâches remplaçables avec la bonne instruction. La réalité semble plus complexe. Les entreprises pourraient automatiser certaines parties d’un poste bien avant de supprimer entièrement ce poste.

« Cette expérience a réellement modifié la vision de l’emploi, à la fois positivement et négativement. L’évolution sera probablement très différente de ce qui était imaginé. Une apocalypse des emplois comme certains acteurs du secteur l’annoncent ne semble pas se profiler. »

Cette distinction aide à comprendre pourquoi le marché du travail n’a pas subi le choc immédiat attendu par beaucoup. L’IA a clairement transformé de nombreux projets de recherche et d’entreprise. Mais la plupart des organisations ont encore besoin d’humains pour prendre des décisions, gérer les relations et assumer les responsabilités en cas de problème.

La vision plus positive d’Altman sur l’impact de l’IA sur l’emploi ne signifie pas qu’il n’existe aucun problème dans la manière dont la technologie est déployée. Mais ceux qui cherchent à comprendre l’IA peuvent en tirer un certain réconfort, même si le constat reste nuancé, avec une influence confuse plutôt qu’une destruction directe des carrières.