Pendant la WWDC, Apple a réussi à parler à Siri sans perturber les iPhone du public
Un réglage très malin
- Apple évite de déclencher votre iPhone lorsque ses dirigeants disent « Hey Siri » lors des événements
- Un ingénieur ingénieux a décidé de comprendre pourquoi
- En analysant l’audio de la keynote, un mystère intriguant a été résolu
Siri vient enfin de recevoir la greffe de cerveau dont elle avait besoin depuis des années, mais l’assistant a toujours été très performant pour détecter les mots « Hey Siri », au point que les activations accidentelles sont devenues un problème courant. Un ingénieur du son vient toutefois d’expliquer comment Apple a intelligemment évité que Siri ne s’active sur les iPhone pendant sa keynote WWDC 2026.
Comme l’a révélé Techexplain sur Substack, tout repose sur les fréquences audio intégrées à la vidéo de la keynote d’Apple. Une fois que les ingénieurs audio ont apporté quelques ajustements subtils, les présentateurs ont pu dire « Hey Siri » autant qu’ils le souhaitaient sans risquer de déclencher des millions de téléphones dans le monde.
Pour comprendre ce qui se passait, Techexplain a téléchargé l’audio et la vidéo de l’événement WWDC. L’ensemble a ensuite été analysé avec un spectrogramme, un outil capable de visualiser les fréquences audio sous forme de graphiques et de bandes colorées. L’examen de la vidéo a montré que certaines bandes de fréquences situées entre 3 kHz et 6 kHz avaient été supprimées.
Et c’est là que réside la clé. Sans ces quatre bandes de fréquences, l’assistant Siri présent sur les appareils n’a pas détecté la phrase « Hey Siri », même si les présentateurs l’ont répétée à de nombreuses reprises pendant l’événement.
Attendez, comment cela fonctionne-t-il exactement ?
La solution d’Apple peut sembler étrange. Après tout, Siri est censé écouter les mots déclencheurs prononcés. Si ces mots étaient bien présents dans la vidéo, pourquoi Siri ne s’est-il pas activé ?
En réalité, ce n’est pas tout à fait ainsi que cela fonctionne. L’iPhone embarque une puce dite « always-on processor » chargée d’analyser en permanence les sons ambiants, qui sont ensuite transmis à un réseau neuronal. L’audio est converti en spectrogramme, puis le réseau neuronal recherche un motif de fréquences précis, en l’occurrence le son sifflant associé à la prononciation de « Siri ». Et ces sons sifflants se situent justement en grande partie dans la plage de 3 kHz à 6 kHz.
Autrement dit, Siri ne se base pas réellement sur les mots prononcés, mais sur des fréquences spécifiques. Cela signifie que si les ingénieurs d’Apple retirent les bandes de 3 kHz à 6 kHz de la keynote WWDC, Siri ne « entend » plus son nom, même si les présentateurs le prononcent clairement.
C’est une astuce efficace qui permet aux intervenants de parler naturellement sans avoir à éviter le mot « Siri ». En parallèle, elle empêche l’activation de millions d’iPhone et évite de gêner leurs utilisateurs lorsque « Hey Siri » est prononcé. Une solution ingénieuse qui résout un problème complexe avec une élégance remarquable, fidèle à ce que l’on attend d’Apple.
Alex Blake has been fooling around with computers since the early 1990s, and since that time he's learned a thing or two about tech. No more than two things, though. That's all his brain can hold. As well as TechRadar, Alex writes for iMore, Digital Trends and Creative Bloq, among others. He was previously commissioning editor at MacFormat magazine. That means he mostly covers the world of Apple and its latest products, but also Windows, computer peripherals, mobile apps, and much more beyond. When not writing, you can find him hiking the English countryside and gaming on his PC.