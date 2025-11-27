Oubliez les smartphones : voici le futur selon OpenAI et l’homme qui a dessiné l’iPhone

Altman et Ive assurent que leur appareil dopé à l’IA arrivera dans moins de deux ans

Il promet une expérience « plus apaisée » que les technologies actuelles

Il saura tout de vous

Un appareil tech peut-il évoquer une « cabane au bord d’un lac » ? Pour Sam Altman, CEO d’OpenAI, la réponse est clairement oui. Cette semaine, aux côtés de Jony Ive, l’ex-gourou du design chez Apple, il a partagé plus de détails que jamais sur leur mystérieux projet commun d’appareil intelligent, au micro de Laurene Powell Jobs.

On ignore encore la nature précise de l’objet, mais une chose semble acquise : cet appareil tranchera radicalement avec les produits électroniques grand public d’aujourd’hui. Lors de leur discussion pendant le Demo Day d’Emerson Collective, Altman a souligné que si l’iPhone – conçu par Ive – reste « l’apogée des produits de consommation », la plupart des dispositifs actuels échouent à atteindre ce niveau.

Les interactions numériques lui donnent la sensation de « traverser Times Square, entouré d’agressions sensorielles, de lumières clignotantes, de tensions permanentes, de notifications intrusives qui sollicitent sans cesse l’attention, comme une course effrénée à la dopamine, avec pour toile de fond une attention de plus en plus fragmentée ».

À l’opposé, l’appareil en développement bénéficierait d’une conscience contextuelle suffisamment poussée pour ne pas déranger inutilement. Il saurait quand poser une question, quand fournir une information. « L’appareil serait capable de comprendre l’ensemble de votre vie, dans une atmosphère qui n’évoque pas Times Square, mais plutôt une cabane paisible au bord d’un lac, entourée de montagnes, où l’on profite simplement du calme. »

Et cette sensation de sérénité, à en croire Altman, devrait devenir réalité dans un futur proche.

Lorsque Powell Jobs l’a poussé à préciser une date, évoquant une attente de cinq ans, Ive a répondu : « Bien plus tôt que ça. » Puis, interrogé sur un délai de deux ans, il a ajouté : « Probablement encore moins. »

Un objet simple à porter ?

In conversation: OpenAI's Sam Altman and LoveFrom's Jony Ive with Laurene Powell Jobs | #ECDemoDay - YouTube Watch On

Voilà qui peut surprendre, au vu des récentes fuites évoquant des difficultés dans le développement de l’appareil.

Un autre élément à retenir de cet échange : ce futur produit saturé d’intelligence artificielle – probablement nourri des derniers modèles GPT – serait conçu pour être simple, sans fioritures, et capable de tout connaître de son utilisateur.

Ive a tenu à clarifier son approche : « Difficile de supporter les produits qui agitent la queue comme un chien devant vous, ou ceux qui, trop fiers de résoudre un problème complexe, insistent lourdement sur leur exploit technique. Il y a quelque chose de fascinant dans les solutions qui flirtent avec la naïveté apparente. Et il y a aussi une vraie beauté dans les produits extrêmement intelligents et raffinés que l’on a envie de toucher. »

Ou de porter. La majorité des observateurs s’accordent à penser qu’Altman et Ive conçoivent un objet connecté, à porter sur soi, de la taille d’un ancien iPod Shuffle. Pour « tout savoir sur vous », il lui faudra une perception contextuelle permanente – une capacité que seul un objet porté au quotidien pourrait offrir.

Altman se souvient d’une remarque faite par Ive dès le début de leur collaboration : « Quoi qu’on fasse, on va provoquer des sourires. On va susciter de la joie. »

Un pari ambitieux pour un produit basé sur l’intelligence artificielle. Beaucoup accueillent l’essor de l’IA générative avec une fascination mêlée d’angoisse. On apprécie les réponses rapides, les résumés et les créations artistiques proposés par ChatGPT, tout en redoutant ses impacts sur l’emploi… et, à terme, la perspective d’une intelligence artificielle générale capable de tout dominer.