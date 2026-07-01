OpenAI dévoile d’importantes avancées pour GPT-5.6 dans ChatGPT, mais personne ne peut encore en profiter

OpenAI annonce trois nouveaux modèles d’IA dans la série GPT-5.6

Le modèle phare Sol est accompagné de Terra et Luna

L’accès est pour l’instant restreint, à la demande du gouvernement américain

OpenAI annonce de nouvelles mises à jour des modèles GPT-5.6 pour ChatGPT, mais elles ne sont pour l’instant accessibles qu’à un groupe restreint de « partenariats et organisations de confiance » — une restriction demandée par le gouvernement américain, qui ne semble pas satisfaire pleinement OpenAI.

« Nous ne pensons pas que ce type de processus d’accès par le gouvernement doive devenir la norme à long terme », explique l’annonce d’OpenAI. « Cela prive des utilisateurs, des développeurs, des entreprises, des défenseurs en cybersécurité et des partenaires mondiaux des meilleurs outils dont ils ont besoin. »

La série compte trois modèles : Sol (le modèle phare), Terra (pour le « travail du quotidien ») et Luna (le plus petit, le plus rapide et le moins cher des trois). OpenAI indique que les performances sont « compétitives » avec GPT-5.5, avec des améliorations en matière de coût, de sécurité, de capacités agentiques, de programmation, de biologie et de cybersécurité.

Sol serait le meilleur modèle à ce jour pour la réflexion approfondie et les tâches agentiques complexes, selon OpenAI. Il égalerait le modèle Anthropic Mythos pour les tâches de cybersécurité tout en utilisant un tiers des tokens de sortie.

Davantage de tests de sécurité à venir

Les trois modèles établissent un nouveau standard en matière de protections et de résistance face à la « pression adversariale », selon l’annonce d’OpenAI. Ils devraient résister aux tentatives visant à dissimuler l’intention des utilisateurs ainsi qu’aux tentatives de jailbreak.

Les personnes ayant accès aux modèles GPT-5.6 pourraient rencontrer certains blocages et restrictions jugés parfois inutiles, précise OpenAI, le temps de tester la sécurité et la sûreté de ces mises à jour. Les retours des premiers testeurs devraient ensuite permettre de renforcer ces modèles en vue d’un déploiement complet.

Une sortie est espérée « dans les prochaines semaines », indique OpenAI. Le gouvernement américain souhaite mener ses propres tests et évaluations et, même si OpenAI se conforme à cette demande cette fois-ci, l’entreprise ne souhaite clairement pas que cela devienne la norme.

Du côté des utilisateurs actuellement exclus, le sentiment dominant semble être la résignation. « L’époque où le grand public avait accès à ces modèles de pointe est révolue », écrit un utilisateur sur Reddit, tandis qu’un autre estime que « la fracture a commencé » entre ceux qui ont accès à l’IA et ceux qui n’y ont pas accès.