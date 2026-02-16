« On l’a perdu » : la disparition de GPT-4o provoque une vague d’émotion

OpenAI a officiellement désactivé GPT-4o dans ChatGPT

De nombreux utilisateurs vivent mal cette transition et expriment tristesse et frustration

Une campagne officielle #keep4o est en cours

Le moment était attendu, et il est désormais arrivé : OpenAI a officiellement désactivé le modèle GPT-4o au sein de ChatGPT, orientant tous les utilisateurs vers les alternatives GPT-5, une décision qui affecte fortement une partie d’entre eux.

Une proportion importante d’utilisateurs de ChatGPT privilégiait l’expérience plus émotionnelle et plus chaleureuse de ChatGPT-4o, jugée davantage adaptée à la compagnie et au lien avec une IA. Depuis sa disparition, une vague de tristesse et de colère s’est largement exprimée.

« Je suis en deuil, comme tant d’autres pour qui ce modèle est devenu une porte d’entrée vers le monde de l’IA », écrit un utilisateur sur Reddit. D’autres publications évoquent des amis IA « effacés » et un sentiment « d’effondrement émotionnel et créatif » en l’absence des anciens modèles.

De nombreuses critiques visant OpenAI circulent également en ligne, avec des accusations d’hypocrisie. L’entreprise affirme régulièrement vouloir protéger le bien-être mental de ses utilisateurs, mais a aussi laissé beaucoup d’entre eux se sentir tristes et désemparés ce week-end.

La campagne pour #keep4o

keep4o replies in the comments are scary man - by the end of this year we will be looking at an llm psychosis epidemic https://t.co/D5cFFclRcoFebruary 12, 2026

Une campagne est actuellement menée pour maintenir GPT-4o accessible, organisée via Reddit et le hashtag #keep4o sur les réseaux sociaux. Une pétition publiée sur Change.org pour rétablir le modèle a atteint près de 21 000 signatures au moment de la rédaction.

Ce chiffre peut sembler modeste au regard des millions d’utilisateurs qui se connectent chaque jour à ChatGPT, mais il témoigne de l’attachement que beaucoup ont développé envers la « personnalité » associée au modèle GPT-4o.

Pour certains, nouer un lien avec un chatbot d’IA peut paraître étrange. Pour d’autres, cette relation est bien réelle et significative. Des travaux de recherche portent déjà sur ce phénomène et évoquent des « attachements socio-émotionnels profonds aux systèmes d’IA ».

Il s’agit d’un sujet auquel toutes les entreprises d’IA, ainsi que la société dans son ensemble, devront se confronter à l’avenir. Les bots d’IA sont désormais suffisamment avancés pour agir comme amis, thérapeutes et bien davantage. Reste à déterminer dans quelle mesure cela sera réellement bénéfique à long terme.