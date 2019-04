Pienempi ja edullisempi Nintendo Switch saatetaan julkaista kesäkuussa

[Päivitys: Alkuperäinen uutinen sisälsi huhun, jonka mukaan uusi Nintendo Switch julkistettaisiin E3 2019:ssä. Nintendo on kuitenkin kumonnut nämä huhut. Olemme muokanneet uutisen vastaamaan tätä.]

Olemme kuulleet jo kuukausien ajan pienemmästä ja edullisemmasta Nintendo Switchistä, joka julkaistaan jossain vaiheessa kuluvaa vuotta. Kiitos tuoreen raportin, saatamme tietää potentiaalisen julkaisupäivän tapahtuvan jo kesäkuussa.

Bloomberg on puhunut kahdelle Nintendon suunnitelmista tietävälle lähteelleen, joista molemmat ovat varmistaneet konsolin olevan olemassa ja väittäneet, että se julkaistaisiin pian.

Lähteet eivät osanneet kertoa kuitenkaan konsolin tarkkaa hintaa, joskin he sanoivat, että se on edullisempi kuin nykyisen mallin 329 euroa. He eivät tienneet myös konsolin tarkkoja speksejä, mutta heidän mukaan konsoli on pienempi ja se saatetaan julkaista ilman telakkaa.

He olivat sen sijaan luottavaisempia sen suhteen, että konsoli julkaistaisiin jo kesäkuussa. Tämä osuisi sopivasti E3 2019:n kanssa ja yhtiön suosituimman Nintendo Direct -tapahtuman kanssa kohdalleen.

Tosin Nintendo on kumonnut Bloombergin raportissa olleet väitteet, että yhtiö julkistaisi uuden konsolin E3 2019 -tapahtumassa.

Huonoja uutisia Nintendo Switch Prolle

Valitettavasti raportin mukaan aiemmat huhut vielä tehokkaammasta Nintendo Switch -konsolista ovat sen sijaan valheellisia. Lähteiden mukaan yhtiöllä ei ole kehitteillä konsolia, joka olisi merkittävästi tehokkaampi.

Sekaannus on heidän mukaan syntynyt todennäköisesti parannellusta laitteistosta, joka on lähteiden mukaan vain "vaatimaton päivitys" ja joka korvaa todennäköisesti nykyisen mallin markkinoilla. On hyvin epätodennäköistä, että tämä uusi malli tarjoaisi merkittävää eroa pelaajille, jotka kaipaavat parempia resoluutioita tai ruudunpäivitystä. Se saattaa tosin tehdä konsolista yhteensopivamman VR-teknologian kanssa.

Vaikka uutta Nintendo Switchiä ei välttämättä nähdä E3 2019:ssä, toivomme kuulevamme tuolloin lisää Pokémon Swordista ja Shieldistä, Luigi's Mansion 3:sta ja Animal Crossingista.