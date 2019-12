PS5: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja viimeisimmät huhut tulevasta PlayStationista

Se on nyt virallista! Seuraavan sukupolven PlayStation 5 -konsoli julkaistaan loppuvuodesta 2020!

Aiemmin tänä vuonna kuulimme konsolin arkkitehtuurista vastaavalta Mark Cernyltä, että yhtiö on kehittämässä PS4 Slim - ja PS4 Pro -konsolin jatkajaa. Cerny ei tuolloin vielä paljastanut tarkempia julkaisutietoja, mutta kertoi kuitenkin hieman, mitä konsolilta voidaan odottaa.

PlayStation 5:ssä on edelleen levyasema, mutta kuinka yhtiö aikoo hyödyntää Sonyn ja Microsoftin julkistamaa pelien suoratoistoa ei ole vielä tietoa.

Julkaisupäivän lähestyessä Sony on kuitenkin alkanut kertoa hieman, mitä tulevaisuudelta voidaan odottaa. Huhuttujen speksien, tulevien seuraavan sukupolven pelien ja virallisten tietojen seassa olemmekin saaneet runsaasti pureskeltavaa niin ulkonäöstä vihjailevasta debug-konsolista olevaan SSD-kiintolevyyn.

Alle olemme koonneet kaikki tiedot, jotka olemme saaneet PS5:stä.

PS5: FAQ

Mikä se on? PlayStation 5 on seuraavan sukupolven PlayStation-konsoli, joka korvaa PS4 Slimin ja PS4 Pron.

PlayStation 5 on seuraavan sukupolven PlayStation-konsoli, joka korvaa PS4 Slimin ja PS4 Pron. Milloin se julkaistaan? "Loppuvuosi 2020", eli lokakuun ja joulukuun välinen aika vuonna 2020.

"Loppuvuosi 2020", eli lokakuun ja joulukuun välinen aika vuonna 2020. Mitä sillä voi pelata? Ei yhtään julkistettua peliä, mutta odotettavissa on Sonyn isoimmat pelisarjat sekä kehitteillä olevat nimikkeet, kuten Death Stranding ja Ghosts of Tsushima.

Ei yhtään julkistettua peliä, mutta odotettavissa on Sonyn isoimmat pelisarjat sekä kehitteillä olevat nimikkeet, kuten Death Stranding ja Ghosts of Tsushima. Tukeeko se VR:ää? Kyllä. Seuraavan sukupolven konsoli tukee PSVR:ää.

Kyllä. Seuraavan sukupolven konsoli tukee PSVR:ää. Mitä se maksaa? PS4:ää myytiin julkaisussa 399 eurolla, mutta odotamme PS5:n maksavan enemmän.

PS5 varmistetut speksit: mitä tiedämme nyt

Konsolissa on 8-ytiminen AMD-suoritin, joka perustuu kolmannen sukupolven Ryzen-arkkitehtuuriin sekä Radeonin NAVI-sarjaan pohjautuva grafiikkaprosessori; varta vasten rakennettu SSD-kiintolevy; 3D-audio; taaksepäin yhteensopivuus PS4-peleille ja PSVR:lle; 8K-tuki. PlayStation-arkkitehtuuri ja PS4:n arkkitehtuurista vastannut Mark Cerny paljasti nämä kaikki antamassaan haastattelussa ja on nyt vastuussa myös uuden konsolin kehityksestä.

Konsolin muotoilu pysyy edelleen salassa, mutta sisuskalujen osalta laite onnistuu vakuuttamaan. AMD:n tehokas prosessori sekä grafiikkaprosessori mahdollistavat säteenseurannan, tehokkaan valaisutekniikan, joka tuo pelien valaistukset kokonaan uudelle tasolle. Kyseessä on Hollywood-tason tekniikka, jota on käytettä isojen budjettien toimintaelokuvissa, joten siitä saa hyvän kuvan, mitä tulevilta peleiltä voidaan odottaa.

Säteenseuranta toteutetaan näytönohjaimen raudalla ohjelmiston sijaan, Mark Cerny paljasti Wiredille. "Näytönohjaimessa on tuki säteenseurannalle, minkä uskon olevan asia, jonka ihmiset ovat halunneet kuulla", Cerny kertoo.

8K-tuki tarjoaa puolestaan entistä tarkemmat yksityiskohdat. Siksi uutiset SSD-kiintolevystä on otettu vastaan lämmöllä, sillä tulevat pelit alkavat vaatia entistä enemmän myös lukulaitteelta latausaikojen pienentämiseksi. Ennusteiden mukaan uusi SSD-levy olisi peräti 19 kertaa nopeampi kuin perinteiset SSD-kiintolevyt.

Fyysiset PS5:n levyt käyttävät 100 gigan optisia levyjä. Levyasema toimii samalla 4K Blu-ray-soittimena ja seuraavan sukupolven rauta tuo mukanaan myös kokonaan uuden käyttöliittymän.

Cerny kertoi käyttöliittymästä seuraavaa Wiredille: "Vaikka se on verrattain nopea käynnistämään pelejä, emme halua pelaajan käynnistävän peliä vain katsoakseen, mitä tapahtuu."

"Monipelien serverit jakavat konsolille tietoa liityttävistä aktiviteeteista reaaliajassa. Yksinpelit kertovat puolestaan, mitä tehtäviä pelaaja pystyisi suorittamaan ja mitä saavutuksia näistä saisi. Nämä kaikki näytetään jo suoraan käyttöliittymässä. Pelaajana voitkin hypätä suoraan aktiviteettien pariin."

Audion luvataan yltävän myös uudelle standardille Cernyn mukaan. Uusitun äänimoottorin luvataan toistavan immersiivistä ääntä etenkin kuulokkeiden kautta. Vaikka tarkemmista yksityiskohdista ei vielä tiedetäkään, voimme odottaa jotain Dolby Atmosin kaltaista.

Ghost of Tsushima (Lähde: SuckerPunch)

PlayStation 5 parantaa myös pilvipelaamisen suorituskykyä ja siinä on "dramaattisesti parannellut tehot grafiikan renderöintiä" varten.

Kyseinen lause on suoraan yhtiöltä, kun he esittelivät laitetta sijoittajilleen pitämässä strategiapalaverissa.

Lähettämässään tiedotteessa Sony mainitsi, että "PlayStationin tulevaisuuden suunnan määrittelee kaksi termiä: immersiivisyys ja saumattomuus". Immersiivinen kokemus on tarkoitus "luoda nostamalla dramaattisesti grafiikan renderöintitehoja, jotka saavutetaan tehokkaammalla suorituskyvyllä ja kustomoidulla, ultranopealla SSD-asemalla".

Yhtiö ilmoitti myös pilvipelaamissuunnitelman tärkeydestä PlayStation Now -palvelun suhteen, sekä ryhtyi edistämään Remote Play -toimintoa entisestään. Heidän mukaan tämän "evoluutio" olisi tuoda tulevaisuudessa "saumaton pelikokemus minne ja milloin vain".

Remote Play on jo osa PlayStation 4:ää, ja sen avulla voi suoratoistaa pelejä konsolilta tietokoneelle, älypuhelimille, tableteille tai PS Vitalle. Sony sanoo kuitenkin "hyödyntävänsä viimeisimpiä laskennallisia, suoratoisto-, pilvi- ja 5G-teknologioita" parantaakseen PlayStation Nowin suorituskykyä jatkossa.

Yhtiö on esitellyt myös oman kustomoidun SSD-aseman nopeutta tarkoituksenaan osoittaa, miten huippunopeat latausajat parantavat pelikokemusta.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq21 May 2019

Sama demo nähtiin ilmeisesti PlayStation-arkkitehti Marc Cernyn esittämänä huhtikuussa, jolloin Sony kertoi SSD:n olevan 19 kertaa nopeampi kuin nykyiset kiintolevyt. Yhtiön hakeman patentin perusteella latausohjelma on varta vasten suunniteltu niin, että latausajat saataisiin pois kokonaan.

Tapaamisesta jäi käteen myös kaksi muuta tärkeää tietoa PlayStation 5:stä. Ensinnäkin seuraavan sukupolven konsoli käyttää kolmannen sukupolven 8-ytimistä AMD Ryzen -arkkitehtuuria, jossa on 7-nanometrin Zen 2 -mikroarkkitehtuuri. Lisäksi siinä on säteenseurantaa tukeva Radeon Navi -näytönohjain, minkä lisäksi Sony lyöttäytyi yhteen Microsoftin kanssa parantaakseen PlayStation Now -palvelun pilvipalveluinfrastruktuuria.

Sony on myös vahvistanut PS5:n olevan "äärimmäisen tehokas" taaksepäin yhteensopivuuden suhteen ja tukevan verkkopelaamista PS4-pelaajien kanssa.

Konsolin on huhuiltu olevan myös taaksepäin yhteensopiva PS4:n, PS3:n, PS2:n ja alkuperäisen PlayStationin kanssa, jolloin sen pelikatalogi kattaisi aina 90-luvun puolivälistä saakka. PS4:n osuus on nyt vahvistettu sekä PSVR-tuki. Sony vahvisti lisäksi, että PS5:n omistajat voivat pelata pelejään verkossa yhdessä PS4-pelaajien kanssa taaksepäin yhteensopivuuden avulla.

Entä Sonyn muu vanhempi tuotanto? Tästä emme vielä tiedä.

Uncharted 4: A Thief's End (Lähde: Naughty Dog)

PS5:n julkaisupäivä

Sony julkisti virallisesti PlayStation 5:n julkaisupäiväksi "loppuvuoden 2020", joka tarkoittaa toisin sanoen loka- ja joulukuun välistä aikaa vuonna 2020.

Tämän myötä PS5 julkaistaan samoihin aikoihin kuin kilpailijansa Xbox Project Scarlett, jolle on annettu sama julkaisuikkuna.

Xbox Two vs PS5: tulevaisuuden konsolit

Lähde: Sony (Image credit: playstation)

PS5:n ohjain

PlayStation 5 saa uuden ohjaimen Sonyn mukaan. PS5-ohjaimessa, jolle ei ole annettu vielä nimeä, on haptinen tunnistin, joka korvaa DualShock 4:n tärinätoiminnon. Tämän tarkoituksena on parantaa ohjaimen antamaa palautetta ja luoda parempi immersio peleihin.

PS5:n ohjaimessa on lisäksi adaptiiviset liipaisimet, jotka Sonyn mukaan "on integroitu L2/R2-liipaisimiin". Kehittäjät voivat luoda näiden avulla erilaisia toimintoja, kuten vastustuskykyä lisäämällä simuloida vaikkapa liipaisimen raskaampaa painallusta.

PS5:n kilpailijat

Sonyn uusi konsoli julkaistaan loppuvuodesta 2020, emmekä voi moittia Sonya hyödyntämästä yhtä lisävuotta palvelemalla PS4:n valtavaa ja uskollista pelaajakuntaa. PS4 Pro on kuitenkin vielä verrattain uusi tulokas konsolisyklissä, ja sen kilpailija, Microsoftin Xbox One X, on sitäkin tuoreempi.

Microsoft julkaisee seuraavan sukupolven konsolin samaan aikaan, joten kaksikko pääsee kilpailemaan pelaajista samaan aikaan loppuvuodesta 2020.

Xboxin lisäksi myös Google Stadia tuo omat haasteet PlayStation 5:lle. Verkkojätti Googlen suoratoistopalvelu on erityisen haasteellinen vastustaja, sillä suoratoistosta on tulossa merkittävä tekijä tulevaisuuden pelaamisessa (Sonyn patentti suoratoistopelaamisesta on jo vuotanut). Googlen kokemus alasta voi tehdä heistä varteenotettavan kilpailijan.

Ja Sony ja Microsoft saattavat myös heikentää omia mahdollisuuksiaan, jos suoratoistopelaamisesta nousee lopulta niin suuri ilmiö, että se tekee konsoleiden hankkimisesta turhaa.

PS5: uutiset ja huhut

God of War (Lähde: Sony) (Image credit: SIE Santa Monica Studio)

Vahvistettuja tietoja PlayStation 5:stä on alkanut jo ilmestyä, mutta keräämme talteen tietenkin myös huhut ja spekulaatiot, joihin voi tutustua alta.

(Image credit: Zone of Tech)

Kehitys etenee ajallaan

VGC uutisoi, että sijoittajilleen pitämässä palaverissa Sonyn talousvastaava Hiroki Totoki kertoi PS5:n kehityksen etenevän ajallaan konsolin loppuvuodesta 2020 tapahtuvaa julkaisua varten.

"PS5:n kehitys etenee suunnitelman mukaisesti ja uskomme pelien kehityksen etenevän myös sujuvasti", Totoki sanoi. "Odotamme tarjoavamme todella vetovoimaisen pelikokemuksen kaikille nykyisille PS4:n omistajille sekä potentiaalisille uusille käyttäjille."

Kehittäjille lähetetut debug-konsolit

Useiden vuotojen ja huhujen jälkeen kehittäjille lähetetyt debug-konsolit paljastuivat v-muotoisella tuuletusaukolla varustetuiksi malleiksi. Se ei kerro kuitenkaan sitä, miltä kuluttajille saapuvat konsolit näyttävät, mutta se vahvistaa aiemmat huhut ja patentit konsolin ulkomuodosta sekä siitä, mihin ne pystyvät.

PS5 on kuulemma "maailman tehokkain konsoli"

Sony Interactive Entertainmentin kotisivuilla oleva työpaikkailmoitus väittää yhtiön seuraavan sukupolven PS5-konsolin olevan tehokkaampi kuin Xbox Scarlett. Suorituskyky on iso syy siihen, miksi kuluttajat päivittävät konsolinsa parempaan, mutta emme välttämättä tiedä totuutta vasta kuin konsoleiden julkaisupäivänä.

Uudet renderöidyt kuvat

PS5:n muotoilusta vuotaneiden kuvien perusteella LetsGoDigital loi uuden 3D-renderöinnin siitä, miltä PlayStation 5 saattaisi näyttää luonnossa:

(Image credit: LetsGoDigital)

PS5:n ohjain

PlayStation 5 saa uuden ohjaimen Sonyn mukaan. PS5-ohjaimessa, jolle ei ole annettu vielä nimeä, on haptinen tunnistin, joka korvaa DualShock 4:n tärinätoiminnon. Tämän tarkoituksena on parantaa ohjaimen antamaa palautetta ja luoda parempi immersio peleihin.

PS5:n ohjaimessa on lisäksi adaptiiviset liipaisimet, jotka Sonyn mukaan "on integroitu L2/R2-liipaisimiin". Kehittäjät voivat luoda näiden avulla erilaisia toimintoja, kuten vastustuskykyä lisäämällä simuloida vaikkapa liipaisimen raskaampaa painallusta.

God of War (Lähde: SIE Santa Monica Studio)

Päätä mitä asennat

PS5:ssä olevan SSD-levyn ansiosta käyttäjät voivat valita tarkemmin, mitä he haluavat asentaa ja poistaa. "Sen sijaan, että käsittelisimme pelejä yhtenä isona möykkynä", Cerny paljastaa Wiredille. "Me voimme säätää niitä hienovaraisemmin."

Tämän avulla pelaajat voivat asentaa tai poistaa pelistä tiettyjä osioita. Joten sen sijaan, että pelin joutuisi asentamaan kokonaan, käyttäjä voi asentaa pelkästään yksinpelikampanjan tai moninpelipuolen.

Uusittu käyttöliittymä

PS5:ssä on täysin uusi käyttöliittymä. "Monipelien serverit jakavat konsolille tietoa liityttävistä aktiviteeteista reaaliajassa. Yksinpelit kertovat puolestaan, mitä tehtäviä pelaaja pystyisi suorittamaan ja mitä saavutuksia näistä saisi. Nämä kaikki näytetään jo suoraan käyttöliittymässä. Pelaajana voitkin hypätä suoraan aktiviteettien pariin", Cerny paljastaa.

Fyysiset levyt

PS5:n fyysiset pelit tulevat 100 gigan optisilla levyillä, jotka laitetaan 4K Blu-Ray-soittimena toimivaan levyasemaan.

Virallinen julkaisupäivä ja nimi

PS5 julkaistaan loka-joulukuussa 2020. Sen nimi on PlayStation 5.

Vuoto paljastaa seuraavan sukupolven suoratoiston, sisäänrakennetun kameran ja koodinimen Prospero

Tuhti vuoto on paljastanut runsaasti lisätietoja tulevasta konsolista.

Gizmodon mukaan PS5:n koodinimi on Prospero, ja siinä on sisäänrakennettu kamera, joka on kehitetty seuraavan sukupolven suoratoistoa varten.

Tieto perustuu nimettömänä pysyneeseen lähteeseen, jonka väitetään työstävän uuden sukupolven peliä PS5:lle ja Xbox Project Scarlettille.

Lähteen mukaan uudet PS5 debug-konsolit lähetettiin studioille kesällä, ja Sony puhuu laitteesta "Prosperona", joskin virallisesti konsoli kantaa nimeä PlayStation 5.

Sen lisäksi lähteen mukaan sekä PS5 että Xbox Project Scarlett panostavat suuresti suoratoistamiseen, ja molemmissa konsoleissa on sisäänrakennettu kamera. Microsoft on tosin sittemmin kumonnut huhun sisäänrakennetusta kamerasta.

Saattaa saada rinnalleen 3D-holografisen näytön, joka ei tarvitse laseja

Sony on hakenut patenttia 3D-holografiselle näytölle, jota saatetaan hyödyntää PS5:n yhteydessä.

LetsGoDigitalin mukaan Sony Interactive Entertainment on kehittänyt ja patentoinut holografisen näytön, jolla voisi katsoa 3D-sisältöä ilman 3D-laseja.

Patenttia haettiin jo vuonna 2017, mutta se julkaistiin virallisesti 3. syyskuuta 2019.

(Image credit: USPTO/Sony)

Patentin mukaan teknologia hyödyntäisi vähintään yhtä näyttöä ja useita pikselielementtejä. Vähintään yksi näistä pikselielementeistä sisältäisi valolähettimen, joka toimii yhdessä liikuteltavien mikropeilien kanssa heijastaakseen valoa eri suuntiin luodakseen kuvan katsojalle.

3D-kuvaa varten erillinen ulkoinen tunnistin on varustettu silmien seurannalla, ja tunnistin pystyisi luomaan eri kuvat vasemmalle ja oikealle silmälle. Toisin sanoen tällöin ei tarvitsisi käyttää epämukavia laseja.

Sony Alpha -kamerat hyödyntävät silmienseurantaa, Eye AF:ää, jota yhtiö käyttää myös joissain Sonyn älypuhelimissa. Teknologian hyödyntäminen myös muualla käykin järkeen.

Lisäksi patentissa mainitaan kasvojen tunnistus, jonka avulla teknologia pystyisi tunnistamaan, kuinka monta ihmistä katsoo ruutua. Lisäksi se pystyisi tunnistamaan kasvojen ilmeitä, kuten silmien räpäyttämisen ja pään liikkeen, ja säätämään kuvaa sen mukaisesti. Sen kerrotaan myös tunnistavan, kuinka kaukaa käyttäjä katsoo ruutua.

Saatamme nähdä tämän uuden teknologian osana PS5:tä, mutta samaa teknologiaa voidaan käyttää myös ihan hyvin Xbox Project Scarlettissa ja Nintendo Switchissä.

Patentissa Sony mainitsee, että holografinen näyttö tukee myös Xboxin ja Nintendon konsoleita, kannettavia, virtuaalista ja mukautettua todellisuutta, älytelevisioita sekä mobiililaitteita.

Ekoystävällisin konsoli koskaan

Sony pyrkii viemään PS5:n sähkönkulutuksen entistä pienemmäksi, mikä on osa yhtiön tavoitetta tehdä pelaamisesta ympäristöä säästävämpää.

Sonyn toimitusjohtaja Jim Ryan julkisti asian PlayStation Blogissa, ja paljasti PS5:n taukotoiminnon kuluttavan vähemmän energiaa kuin PS4. Ryan arvioi PS5:n kulutuksen yltävän 0,5 wattiin.

"Seuraavan sukupolven PlayStation-konsolissa on mahdollisuus laittaa peli tauolle, jolloin konsolin virrankulutus on pienempi kuin PS4:ssä", Ryan kirjoittaa. "Jos miljoonat käyttäjät käyttävät toimintoa, se säästäisi virtaa keskimäärin 1 000 Yhdysvaltain asunnon virrankulutuksen edestä."

(Image credit: Sony)

PlayStation 5 Pro saatetaan julkaista perusmallin rinnalla

Uuden huhun mukaan Sony aikoo julkaista tehokkaamman PlayStation 5 Pro -mallin samaan aikaan perusmallin rinnalla.

Wccftech huomasi arvostetun japanilaisen pelijournalisti Zenji Nishikawan väittävän näin uudella videollaan YouTube-kanavallaan. Nishikawa on tunnettu aiemmin oikeaan osuneista väitteistään, jotka liittyivät muun muassa PS4 Prohon ja Switch Liteen.

Nishikawan mukaan PS5 Pro maksaisi noin 100-150 dollaria enemmän kuin perusmallin PS5-konsoli. Hänen mukaansa konsolit julkaistaan samaan aikaan, koska Sony "on huomannut kuluttajien kiinnostuksen huippumallia kohtaan ja haluaa antaa pelaajille mahdollisuuden valita heti julkaisussa."

PS5:n patenttivuoto – paljon tuuletusaukkoja

Saimme yllättävän vuodon PS5:n mahdollisesta muotoilusta tästä patentista, jonka LetsGoDigital huomasi ensimmäisenä. Sitä on hakenut Sony World Intellectual Property Officen kautta, ja kyseessä voi todella olla PS5. Sen mukaan siinä olisi merkittävä jäähdytysjärjestelmä, jota tarvitaan konsolin suorituskykyjen ylläpitämiseksi.

V:n muotoinen muotoilu näyttäisi myös viittaavan roomalaiseen V-numeroon, eli viitoseen. Laitteessa voi nähdä myös USB-liitännät ohjaimille sekä ohut viiva, joka on todennäköisesti levyasema.

Kyseessä voi tosin olla vain väliaikainen kuva, joka korvataan lopullisella tulevien kuukausien aikana. Tällä hetkellä se antaa kuitenkin parhaan kuvan siitä, miltä PS5 saattaisi näyttää.

(Image credit: LettsGoDigital)

Julkaisupäivä vuoti?

NeoGafissa julkaistun vuotaneen sisäisen sähköpostin perusteella PS5 julkistetaan PlayStation Meeting 2020 -tapahtumassa 12. helmikuuta 2020. Huhun mukaan tapahtumassa esiteltäisiin Sony PlayStationin tulevaisuus koko maailmalle.

Huhuun kannattaa tosin suhtautua juuri sillä, sillä mailin virallisuutta ei ole pystytty varmentamaan.

Kysyttäessään Sonylta kommenttia aiheeseen edustaja kommentoi: "Emme kommentoi huhuja tai spekulaatioita."

Ghost of Tsushima julkaistaan PS5:n julkaisussa?

Saman sähköpostin mukaan Ghost of Tsushima julkaistaan PS5:n yksinoikeutena konsolin julkaisussa.

PlayStation 5 saattaa lopettaa pelien latausruudut

Sonyn patenttihakemus mainitsee latausohjelman, jonka tarkoitus on lopettaa latausruudut.

Sonyn patentti järjestelmälle ja metodille dynaamiselle latausohjelmalle sulavan pelikokemusen takaamiseksi kuvailee teknologian, joka seuraa pelaajien liikehdintää maailmassa ja lataa sen perusteella tarvittavat objektit seuraavaa aluetta varten.

Patentti kuvailee prosessia seuraavanlaisesti:

"Järjestelmä ja metodi on haettu dynaamiselle latausohjelmalle sulavaa pelikokemusta varten. Latausrajat kohteena olevalle pelialueelle on tunnistettu. Hahmon sijaintia seurataan sen jälkeen. Ohjeet seuraavan pelialueen lataukselle tallennetaan muistiin, kun hahmo ylittää latausrajan siten, ettei pelikokemus katkea."

Teknisesti ottaen tämä patentti jatkaa aiempaa vuonna 2012 lähetettyä patenttia, mutta siihen on lisätty toiminto pelaajan/hahmon ylittämästä "latausrajasta". Nämä saattavat olla ylimääräisiä tapahtumia, jotka aktivoituvat tiettyjen pisteiden kohdalla, tai tiettyjä pelialueita, jotka näkyvät, vaikka ne eivät olisi viereisiä pelialueita. Tai mahdollisesti aikaisempia pelialueita, jotka joudutaan lataamaan, kun pelaaja päättää palata takaisinpäin.

Tämä vaikuttaisi eräänlaiselta versiolta samasta teknologiasta, jota käytettiin God of Warissa saavuttaakseen näennäisen saumaton kameraliike ilman näkyviä lataustaukoja.

Dynaamisten tapojen hyödyntäminen kenttien ja siellä olevien hahmojen latauksessa tai poistamisessa on jatkossa äärimmäisen tärkeää, jotta immersiivinen pelikokemus säilyy. Tämä saavutetaan siten, että lataus tapahtuu pelin taustalla, eikä sellaisissa hetkissä, ettei pelaaja voi tehdä muuta kuin odottaa.

Lähde: Insomniac Games (Image credit: Insomniac Games)

PS5 priorisoi AAA-pelejä indie-pelien sijaan

Sony on ilmoittanut, että yhtiö aikoo keskittyä PlayStation 5 -pelien markkinoinnissa AAA-nimikkeisiin indie-pelien sijaan, sillä uudet ominaisuudet kuten 8K kiinnostaa "tosipelaajia".

Kommenttien kerrotaan kuuluneen Sonyn toimitusjohtaja Kenichiro Yoshidalle, joka lausui sanat The Wall Street Journalin mukaan strategiapalaverissa.

Yoshidan mukaan indie-pelien sijaan Sony aikoo keskittyä AAA-sisällön markkinointiin, jotta yhtiö onnistuisi jatkamaan viimeisen viiden vuoden aikana hankkimaansa etumatkaa Microsoftin Xbox Oneen.

Sonyn pilvipalvelupatentti

Digital Trendsin löytämän patenttihakemuksen mukaan Sony näyttäisi työstävän myös omaa pilvipalvelua, jonka yhtiö saattaa tuoda Google Stadian (tai Microsoftin pilvipelaamiseen keskittyvän Xbox-konsolin) kilpailijaksi ja joka mahdollisesti julkaistaan PS5:n yhteydessä.

Pelaajat voisivat tällöin suoratoistaa pelinsä ulkoisten servereiden kautta. Joten jos käyttäjillä on vain laite, jolla kytkeytyä internetiin, he voisivat liittyä serverille ja suoratoistaa pelinsä suoraan kännykälle, konsolille tai PC:lle. Käytännössä siis pelien Netflix-palvelu.

Lataamisen sijaan pelit suoratoistettaisiin suoraan laitteelle ja niitä pelattaisiin reaaliajassa, jolloin käyttäjien ei tarvitsisi enää poistaa tai asentaa pelejä kiintolevyltä. Tämä myös vähentäisi konetehojen tarvetta.

Kuva esittää, miten suoratoistopalvelu voisi toimia. Tämä lähetettiin Sonyn patentin mukana. (Lähde: Sony/ United States Patent and Trademark Office)

Sony huomauttaa, että pilvipelipalvelu hyödyntäisi myös pelikehittäjiä, sillä se estäisi pelien piratoimisen. He voisivat myös kehittää pelejä, jotka varta vasten hyödyntäisivät palvelun ominaisuuksia.

Mutta miten palvelusta maksettaisiin? Sony esittelee kaksi erillistä vaihtoehtoa patentissaan. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Sony keräisi tilausmaksuja käyttäjiltä sekä rojalteja kehittäjiltä. Toisessa vaihtoehdossa kehittäjät pyytäisivät tilausmaksun suoraan käyttäjiltä ja maksaisivat Sonylle summan palvelun käytöstä. Kummankaan vaihtoehdon hintahaitaria ei ole eritelty.

Odotamme Sonyn tuovan pilvipelipalvelunsa PlayStation 5:n rinnalla, vaikka yhtiö ei ole varmistanut mitään tämän suuntaista.

Seuraava Xbox on tehokkaampi kuin PS5

T3:n mukaan seuraava Xbox on tehokkaampi kuin PS5, tai näin ainakin väittää toimittaja Ainsley Bowden. Hänen "erittäin luotettavat" lähteet Microsoftilla ovat kertoneet Microsoftin seuraavan sukupolven Xbox Anacondan olevan tehokkaampi kuin PS5.

The PS5 hardware details (so far) were exactly what we were hoping for; even beyond what many were expecting.Multiple insiders have now confirmed it’s true Xbox “Anaconda” will be more advanced as rumored.All this means is next year is going to be AMAZING for fans of both. pic.twitter.com/ro9QeO8DtV17 April 2019

Bowdenin väitettä ei ole varmistettu, joten se kannattaa ottaa toistaiseksi huhuna. Mutta kun häneltä kysyttiin asiasta, Bowden väitti, että hänen lähteet "ovat olleet luotettavia jo vuosien ajan".

Not my sources. Rather, known sources for MS/Xbox info that are very reliable and have been accurate for years on leaks. Keep in mind, it shouldn’t be surprising. It was already announced last year by MS directly that they would have the most powerful hardware again next-gen.18 April 2019

The Last of Us: Part 2 (Lähde: Naughty Dog) (Image credit: Naughty Dog)

Patentti vihjaa taaksepäin yhteensopivuudesta

Hiljattain paljastuneen patentin mukaan PlayStation 5 saattaa pystyä emuloimaan PlayStation 4:n, PS3:n, PS2:n ja alkuperäisen PlayStationin pelejä kokonaan konsolille luotujen uusien tuotosten lisäksi. Mark Cernyn haastattelu on vahvistanut taaksepäin yhteensopivuuden tukevan ainakin PS4:ää ja PSVR:ää.

Kenichiro Yoshida on varmistanut seuraavan sukupolven

Haastattelussaan Financial Timesille Sonyn puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Kenichiro Yoshida sanoi: "Tässä vaiheessa voin sanoa, että seuraavan sukupolven laitteiston tarve on välttämätön."

Ace Economic Research Instituten raportti

Ace Economic Researchin pelialan analyytikko Hideki Yasuda väittää tuoreessa raportissaan (T3:n kautta), että PS5 julkaistaan jouluksi 2019.

Raportti ennustaa, että "PS5 esitellään loppuvuodesta 2019". Jos väite pitää paikkansa, kyseessä on massiivinen isku Microsoftille, joka on varmistanut, ettei seuraavaa Xbox Scarlett -konsolia julkaista ennen vuotta 2020. Cernyn haastattelu kumoaa tosin tämän väitteen, ja vaikka konsoli saatetaan nähdä loppuvuodesta 2019, sitä ei voi ostaa vielä tuolloin.

PS5-pelien kehitys on jo käynnissä

Daniel Ahmad, Niko Partnersin analyytikko, on keskustellut Sonyn sisäisten studioiden kanssa ja uskoo, että valtaosassa kyseisistä studioista PS5-pelien kehitys on heidän ainoa fokus. Kehittäjille suunnatut kehitystyökalut on jo lähetetty, jolloin kehityssuunnan muutos käy järkeen, mutta Ahmadin mukaan myös PS4:n tulevat pelijulkaisut on jo lyöty lukkoon.

Jos vertailemme tilannetta PlayStation 4:n alkuvaiheeseen, näemme todennäköisesti myös seuraavan sukupolven kohdalla runsaasti pelejä, jotka saapuvat sekä PS4:lle että PS5:lle.

John Kodera puhuu elinkaarista

PlayStationin John Kodera on keskustellut PS4:n tulevaisuudesta Sony Corporate Stratey Meeting -palavereissa ja luonut samalla tahtomattaan huhun PS5:n potentiaalisesta julkaisuikkunasta.

Palaverissa Kodera takasi muille, että Sony seisoo edelleen vahvasti konsolinsa takana, mutta varoitti samalla, että myyntien odotetaan tyrehtyvän tänä vuonna markkinoiden kyllästymisen seurauksena. Kun konsolit saapuvat elinkaaressaan tähän vaiheeseen, on luonnollista ryhtyä miettimään seuraavaa tuotetta.

Kodera kertoi, että tästä hetkestä aina vuoteen 2021 saakka Sony aikoo pysyä kyyryssä, mikä vihjaisi seuraavan ison idean odottavan jo nurkan takana. Kenties näemme PS5:n vuonna 2021?

Konsolista ei kuultu E3 2018 -tapahtumassa – eikä sitä nähdä E3 2019:ssä

Nyt kun E3 2018 -tapahtuma on jo takanapäin, tiedämme, ettei siellä esitelty mitään PS5:een liittyvää. Sen sijaan Sony keskittyi entistä syvemmin neljään tulevaan isoon peliin: Death Strandingiin, Spider-Maniin, The Last of Us 2:een ja Ghost of Tsushimaan.

Vain Spider-Man on näistä jo julkaistu, joten muut pelit saattavat siirtyä PS5:n valikoimiin. E3 2019:n osalta Sony on vahvistanut, ettei yhtiö aio osallistua tapahtumaan, joten jos PS5 esitellään vielä tänä vuonna, kyseessä on Sonyn oma tapahtuma.

Eurogamerin tekniikkanalyysi

Eurogamer pyrki kaventamaan hiljattain julkaistussa artikkelissaan julkaisuikkunaa analysoimalla, milloin teknologia kehittyy tarpeeksi, että Sonyn olisi järkevää siirtyä seuraavaan sukupolveen. Kaikkein tärkein kehitys täytyisi tapahtua konsoleiden suorittimissa ja muistissa, ja kummankin osalta Eurogamer pitää hyvin epätodennäköisenä, että uusi konsoli julkaistaisiin ennen kuin aikaisintaan vuoden 2019 lopulla.

Vaikka Sony onnistuisikin julkaisemaan konsolin loppuvuodeksi, sen valmistuskustannukset tekisivät PS5:stä aivan liian kalliin. Siksi emme todennäköisesti näe konsolia kuin aikaisintaan loppuvuodesta 2020, jos Sony haluaa sille houkuttelevan hintalapun.

Lähde: CD Projekt

Andrew House puhuu seuraavasta sukupolvesta

Sonyn entinen pomo, Andrew House, on puhunut GamesBeat-konferenssissa siitä. miltä seuraavan sukupolven konsolit mahdollisesti näyttävät. Vaikka House ei suostu kommentoimaan juuri PlayStation 5:stä, hän uskoo fyysisten levyasemien jäävän vielä elämään joksikin aikaa. Tätä hän perustelee markkina-alueilla, joissa digitaalisesti ladattavat pelit eivät ole käytännöllisiä esimerkiksi rajallisten internetyhteyksien vuoksi.

Muiden markkinoiden kohdalla hän kuitenkin uskoo, että pelien striimaamisesta tulee iso juttu seuraavan konsolisukupolven kohdalla.

House myös uskoo, että PS4:llä ja PS4 Prolla on vielä monta vuotta elinaikaa jäljellä. Tämä ei kuitenkaan sodi niitä huhuja vastaan, joiden mukaan PS5 julkaistaan vuoden tai pari sisällä; jos väitteet konsolin taaksepäin yhteensopivuudesta pitävät paikkansa, PS4:n elinkaari nousee ajankohtaiseksi myös PS5:n aikana.

Mutta koska House ei suostunut kommentoimaan PS5:stä, vaikka häneltä tivattiin asiasta, yllä olevat yksityiskohdat kannattaa ottaa pelkkänä spekulaationa.

SemiAccuraten raportti

SemiAccurate (ResetEran kautta) väittää perustuen vuotaneeseen tietoon tulevasta konsolista, että kehittäjille jaettujen kehitystyökalujen määrän perusteella konsoli julkaistaneen odotettua aiemmin.

Tämän lisäksi SemiAccurate väittää, että Sony aikoo viedä omia VR-aloitteita eteenpäin seuraavan konsolin myötä. Laitteen huhutaan sisältävän AMD:n Navi-arkkitehtuuriin perustuvan grafiikkaprosessorin ja potentiaalisesti kustomoidun suorittimen, joka perustuu AMD:n Zen-malleihin.

Navi-huhu varmistui todeksi Cernyn myötä, ja myös PSVR-osuus pitää paikkansa.

Lähde: TechRadar

Marcus Sellarsin väitteet

Maineikas vuotaja Marcus Sellars on on tehnyt rohkeita väittämiä Twitterissä (GameRantin kautta), jossa hän väittää PS5:n kehitystyökalujen olevan jo kolmannen osapuolen kehittäjillä. Hän myös väittää Nintendon pitävän Direct-lähetyksen 8. maaliskuuta (joka osoittautui todeksi). Sellars on itse asiassa osunut oikeaan jo pariin otteeseen aiemmin, paljastaen muun muassa Metroid Prime 4:n olevan kehitteillä Bandai Namcolla.

Sellars ei kuitenkaan tukenut väitettään millään tapaa, joten niitä ei voi ottaa toistaiseksi muutoin kuin huhuna.

Tähän liittyen CD Projekt Red paljasti kuitenkin tulevan Cyberpunk 2077:n olevan kehitteillä nykyisille ja seuraavan sukupolven konsoleille, mikä yllätti monet. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan tiedossa, ovatko he yksi Sellarsin väittämistä ulkopuolisista studioista.

Ja vaikka kehitystyökalut olisivatkin jo kehittäjille, se ei tarkoita sitä, että PS5 julkaistaisiin pian. Uusi laitteisto saatetaankin nähdä vasta vuosien päästä.

Patentti

Sellarsin väitettä tukee hiljattain päivitetty patentti, jonka Sony on hakenut taaksepäin yhteensopivuutta varten. Alkujaan sitä haettiin jo vuonna 2015, mutta helmikuussa sitä päivitettiin sanoilla "taaksepäin yhteensopivuuden testaamista sovelluksessa, joka häiritsee aikautusta".

Tämä ei tietenkään takaa, että Sony kehittää teknologiaa juuri PS5:lle, vaan kyseessä voi olla myös täysin erillinen laite. Mutta toisaalta ei ole täysin mahdotontakaan, että kyseessä voisi olla juuri uusi konsolisukupolvi.

PlayStation Plus -uutiset

Vaikka Sony ei ole virallisesti kertonut PlayStation 5:n olevan jo kehityksessä, hiljattain julkaistu tiedote PlayStation Plus -palvelun osalta on herättänyt spekulaatioita. PS Plus ilmoitti, että maaliskuusta 2019 lähtien palvelu ei tarjoa enää ilmaisia PS3- ja PS Vita -pelejä, vaan keskittyy jatkossa vain PS4-nimikkeisiin.

Tuleva muutos on herättänyt epäilyt, onko Sonyn tarkoituksena häivyttää vanhemmat sukupolvet uuden tieltä. Tämä on tietenkin pelkkää spekulaatiota, mutta on mielenkiintoista, että yhtiö aikoo Polygonille kertomansa mukaan vähentää pelitarjontansa jatkossa vain kahteen peliin.

Toistaiseksi on epäselvää, aikooko Sony raivata tilaa PS5:lle vai keskittyä jatkossa laadukkaiden PS4-pelien tarjoamiseen, ja nähtävästi joudumme odottamaan tarkemmin, mitkä PS Plussan todelliset suunnitelmat ovat.

Mitä analyytikko sanoo?

DualShock 4 -ohjain (Lähde: Sony)

Puhuimme Globant-pelistudion teknologiasta vastaavan Matias Rodriguezin kanssa siitä, mitä Sony ja Microsoft tarvitsevat seuraavan sukupolven konsolilta päihittääkseen kilpailijansa, ja kumpi konsoleista tällä hetkellä näyttää suorituskyvyn osalta tehokkaammalta.

"Vaikka kompontentit, kuten prosessori ja näytönohjain, on usein monien kriteerit suorituskyvylle, näiden rinnalla kannattaa huomioida myös ohjelmiston ohjelmointirajapinta, tuet pelimoottoreihin (kuten Unity ja Unreal), sekä ennen kaikkea työkalut, joilla kehittäjät ja julkaisijat voivat julkaista pelejään konsolille", Rodriguez kertoo.

"Tästä näkökulmasta katsottuna sekä ottaen huomioon historian, jossa Xbox ja PlayStation ovat vuorotelleen olleet konsolikuningas, ennustan Microsoftin vievän johdon tällä kertaa."

Mutta mitkä tekijät ovat seuraavan sukupolven konsolisodan tärkeimmät tekijät? Rodriguez kertoi meille ominaisuudet, jotka hän kokee vaikuttavan pelaajien mieltymyksiin uutta konsolia valittaessa.

God of War (Lähde: SIE)

Yksinoikeudet

“Tärkein tekijä uutta konsolia metsästäville kuluttajille ovat yksinoikeudet", Rodriguez sanoo. "Tällä hetkellä Sony on selkeä johtaja tämän suhteen God of Warin ja Unchartedin kaltaisten pelien kanssa. Microsoft jäi jälkeen Forzan, Sea of Thievesin ja Halo Wars 2:n kanssa, mutta on ottanut tästä opiksi: Microsoftin pelivastaava Phil Spencer lähti ristiretkellä ja haali alaisuuteensa monia huippustudioita osaksi Xboxin ekosysteemiä."

"Hänen ristiretkensä on lisännyt Microsoftin alle menestyneitä studioita, kuten Obsidianin ja Ninja Theoryn, joilla yhtiö valmistautuu seuraavaan sukupolveen. Microsoft paljasti myös tuovansa seuraavan Halo-sarjan osan, Halo Infiniten, jonka odotetaan ylittävän ja korvaavan nykyisen Halon seuraavana elektronisen urheilun pelinä."

Tällä hetkellä Halo Infinite on ainoa yksinoikeuspeli Microsoftilta, jonka oletamme näkevämme seuraavalla Xboxilla. Vaikka sarjalla on valtava fanipohja, se ei välttämättä yksinään riitä vetoamaan PlayStation-pelaajiin.

PS5 tarjoaa mahdollisesti puolestaan The Last of Us: Party 2:n, Ghost of Tsushiman ja Death Strandingin seuraavan sukupolven konsolilleen. Tällä hetkellä Sony johtaakin peliä.

Death Stranding (Lähde: Kojima Productions) (Image credit: Kojima Productions)

Taaksepäin yhteensopivuus

“Tämän suhteen Microsoftilla on etulyöntiasema PlayStationiin nähden nykyisillä konsoleilla, sillä siinä on natiivituki, eikä se vaadi suoratoistoa", Rodriguez sanoo. "PlayStation on myöntänyt Microsoftin etumatkan ja Sonyn pääarkkitehti, Mark Cerny, on jo vihjaillut seuraavan sukupolven PlayStationin tukevan muitakin kuin seuraavan sukupolven pelejä, joskin näistä ei ole vielä kerrottu sen tarkemmin."

"Microsoftilla on jo nyt toimiva taaksepäin yhteensopivuus, minkä lisäksi se näyttäisi lyöttäytyvän yhteen Nintendon kanssa tuodakseen Xbox-sisältöä Switchille, mikä varmasti suoratoistetaan."

Microsoftilla on ehdottomasti ylilyöntiasema taaksepäin yhteensopivuuden suhteen. Kuten Rodriguez mainitsee, Microsoft tarjoaa jo käyttäjilleen taaksepäin yhteensopivuuden, ja Xbox-pelaajat voivat pelata valittuja Xbox 360 -pelejä, ja sama ominaisuus tuodaan aivan varmasti myös seuraavan sukupolven Xbox Project Scarlett -konsoliin.

Vaikka Sony on sanonut PS5:n tukevan taaksepäin yhteensopivuutta PS5:n kanssa, konsolissa ei meidän tietojen mukaan ole edelleen mahdollisuutta pelata PlayStation- ja PlayStation 2 -pelejä. Emme myöskään usko, että Sony aikoo lisätä tukia näihin ainakaan vielä lähitulevaisuudessa.

Alustojen välinen pelaaminen ja tallennus

“Microsoft on ilmoittanut julkisesti tukevansa alustojen välistä pelaamista ja tallennusta Xboxin ja PC:n välillä", Rodriguez sanoo. "Sen lisäksi olemme kuulleet julkistuksia pelien suoratoistamisesta Nintendo Switchillä, mikä saattaa antaa etulyöntiaseman Microsoftille."

Sonyn kielteinen kanta alustojen välistä pelaamista vastaan ei ole uutinen. Ainoat PS-pelit, jotka tukevat alustojen välistä pelaamista ovat Rocket League ja Fortnite. Vaikka Sony väittää olevansa "avoin tilaisuuksille", osa kehittäjistä väittää Kotakun mukaan Sonyn "suosivan tiettyjä kehittäjiä". Sony on tosin paljastanut aikeensa hellittää otettaan, joka on aivan varmasti seurausta kehittäjien ja pelaajien suunnalta tulleesta painostuksesta.

Sillä aikaa Microsoft on ollut avoimena alustojen välisen pelaamisen suhteen, ja tukenut pelaamista Xbox Onen, PC:n ja Switchin välillä. Etenkin pelaajat, jotka tykkäävät pelata verkkopelejä ystävien kanssa, alustojen välinen pelituki antaa paljon vapaammat kädet valita mieluinen versio pelistä. Siten Microsoftin tuleva konsoli tuntuisi olevan oikea valinta heille.

Tomb Raiderin kehitys (Lähde: Sony)

Suoratoistoa pilvessä

“Sekä Sonylla että Microsoftilla on tarvittavat alustat ja palvelut tarjoamaan pilvipelaamisen käyttäjille, joten etulyöntiasema luodaan yksinoikeussisällöllä ja saatavuudella", Rodriguez kertoo. "Yksinoikeuksien ja jakelutavan perusteella niin Microsoft kuin Sony tarjoavat toimivat palvelut. Etulyöntiasema saattaa silti olla Microsoftilla, sillä se tarjoaa sisältöä myös Nintendo Switchille. Sitä kautta se voi saavuttaa potentiaalisesti miljoonia käyttäjiä, joilta löytyy kotoa myös PC tai Xbox."

Vaikka Microsoft näyttäisi menevän kohti digitaalista aikaa levyasemattomalla Xbox One S All-Digital -konsolilla (ja huhutulla levyasettomalla seuraavan sukupolven konsolilla), Sony on patentoinut juuri pilvipelipalvelun, joka saattaisi kilpailla Google Stadian ja seuraavan Xboxin kanssa. Emme tiedä tästä palvelusta kuitenkaan vielä mitään tai milloin se julkaistaan, mutta jos se osoittautuu käänteentekeväksi, se saattaa lyödä Stadian samoilla markkinoilla.

Kehittäjien ja konsolivalmistajan suhteet / kehitysympäristö

“Tämä on ollut tärkeä elementti Microsoftin menestyksessä, sillä he pitävät huolen siitä, että Xboxin kehitys kulkee rinnan PC-pelikehityksen kanssa", Rodriguez paljastaa. "Sony joutui oppimaan saman asian kantapään kautta PS3:lla, minkä seurauksena PS4 oli huomattavasti kehittäjäystävällisempi. Odotettavissa on, että Sony, Microsoft ja Nintendo tarjoavat toimivat kehitysympäristöt sekä indie-ystävällisen julkaisukanavan."

Microsoft on eittämättä kolmikosta ystävällisin indie-kehittäjiä kohtaan. Sen ID@Xbox -ohjelma antaa indie-kehittäjille mahdollisuuden julkaista pelejä itse Windows-laitteille ja Xbox Onelle, ja ohjelma jatkaa todennäköisesti toimintaa myös seuraavalla konsolisukupolvella. Microsoftin pelit toimivat lisäksi PC:llä ja Xbox Onella.

Jos Sony pystyy viemään PS5:n PC:n tasolle, johon se näyttäisi pyrkivän, silloin yhtiön tuleva konsoli saattaa muuttua entistä ystävällisemmäksi niin kehittäjille kuin pelaajille.

PS5: VR:ää tositarkoituksella?

Sony oli ensimmäinen konsolivalmistaja, joka valloitti myös virtuaalisen todellisuuden, kiitos PlayStation VR:n. Mutta jos tarkastelemme PlayStation VR:ää tarkemmin ja kuinka se toimii PS4 Prolla, voimme spekuloida, kuinka PlayStation 5 saattaa viedä VR:n kokonaan uudelle tasolle. Sonyn Mark Cerny varmisti uuden konsolin tukevan PSVR-laitetta, mutta hän ei vielä kertonut mitään mahdollisen PSVR 2:n olemassaolosta.

Toistaiseksi PS VR toimii huomattavasti alhaisemmalla resoluutiolla kuin Oculus Rift tai HTC Vive, mutta jo nykyisellään se puristaa PlayStation 4:n tehot äärimmilleen. PS4 Prolla pelatessa ruudunpäivitys paranee, mikä on aina etu VR-kokemusten yhteydessä, mutta edes Pro-malli ei pysty pääsemään yli rajallisen resoluution asettamista rajoitteista.

Sony haluaa palata markkinoille toisella teknologialtaan huomattavasti paremmalla PlayStation VR:llä

Kun PlayStation VR on osoittautunut menestykseksi, Sony haluaa todennäköisesti palata markkinoille toisella teknologialtaan huomattavasti paremmalla PlayStation VR:llä, mikä olisi omalta osaltaan yksi lisäsyy ostaa PlayStation 5.

Ja jos PlayStation VR 2 -laite onnistuttaisiin myymään ilman erillistä ulkoista vastaanotinta, sitä voitaisiin myydä myös huomattavasti edullisempaan hintaan, mikä vauhdittaisi VR:n läpilyöntiä valtavirtaan.

SemiAccuraten taannoisen raportin mukaan PS5:ssä väitetään olevan VR-teknologiamahdollisuudet jo sisäänrakennettuna, mikä tuntuisi vahvistavan yllä olevan spekulaation. Myös Cerny vihjaili tästä.

PlayStation VR

Rebellionin Kingsley kertoo myös toisen hyvän lisätarpeen seuraavan sukupolven VR-laitteille: "Mikä asia tahansa, joka vähentää johtojen määrää, täytyy olla hyvä juttu."

Nykyisissä VR-laitteissa olevat johdot, jotka kytkevät sen joko konsoleihin tai PC:hen, taistelevat vääjäämättä koko virtuaalisen todellisuuden immersiivistä luonnetta vastaan. Olemmekin nähneet ulkopuolisten kehittäjien luomuksia, joissa esimerkiksi HTC Vivesta on tehty langaton. Onkin melko turvallista sanoa, että PS5:een sisäänrakennetaan mahdollisuus pyörittää PlayStation VR 2:ta langattomasti.

Kingsleyn toivelista jatkuu tosin pidemmälle: "Laaja sivuttais- ja pystysuuntainen näkökenttä on listani kärkisijalla, sekä tietenkin 4K-resoluutio kummallekin silmälle. Myös HDR-tuki olisi erinomainen lisä."

HDR ja laajempi näkökenttä on mahdollista toteuttaa, mutta emme usko natiivin 4K VR -kokemuksen olevan toteutettavissa edes PS5:lle. Kuten Kingsley mainitsee, 4K-renderöinti molemmille silmille vaatisi 8K-tason renderöinnin kokonaisuudessaan, minkä epäilemme olevan PS5:n tehojen ulottumattomissa.

Toisaalta Sony voi löytää myös jonkin nerokkaan teknologisen ratkaisun, jolla kyseinen rajoite voitaisiin sivuuttaa. Esimerkiksi silmänseuranta, jossa tarkennus tapahtuisi vain silmän suunnassa ja muut alueet esitettäisiin tällöin heikommalla tekstuurilla, on yksi mahdollinen ratkaisu tähän.

Upload VR:n mukaan Sony on lisäksi hakenut patenttia, joka paljastaa yhtiön kehittävän "määräyksestä tehtäviä laseja, jotka seuraavat silmien liiketta ja elektro-optista signaalia HMD:lle".

Nämä määräyksestä tehtävät lasit olisi varta vasten käyttäjälle suunnitellut lasit tunnistettaisiin VR-laitteessa olevalla tunnistimella. Toisin sanoen tämä tekisi VR:n käytöstä silmälasikäyttäjien keskuudessa helpompaa. Emme tosin usko, että näitä laseja saa järin halvalla, mutta silmien seuranta kielii siitä, että voimme odottaa PSVR 2:n olevan tuloillaan.

Gran Turismo Sport (Lähde: Polyphony Digital) (Image credit: Polyphony Digital)

Vaikka suurin osa, mitä tiedämme Sonyn seuraavan sukupolven VR:stä on spekulaatiota ja huhuja, me tiedämme, että ainakin yksi kehittäjä miettii jo, miten he voisivat hyödyntää PS5:n VR:ää.

GT Planetin järjestämässä haastattelussa Gran Turismon -luoja Kazunori Yamauchi paljasti, että heidän Polyphony Digital on kiinnostunut eritoten hyödyntämään seuraavan sukupolven konsolin tehoja VR:ssä.

"Ensimmäiseksi lisätehot vaikuttavat VR:ään", Yamauchi kertoi GT Planetille. "En tiedä mitään muuta, mikä vaatisi yhtä paljon tehoja. Pidän todella paljon VR:stä. Uskon sen mahdollisuuksiin ja mielestäni se sopii ajopeleihin."

Koska Gran Turismo on PlayStation-yksinoikeus, näemme todennäköisesti tulevaisuudessa uuden PlayStation VR:lle saapuvan pelisarjan osan. Tai sen seuraajalle: PlayStation VR 2:lle.

Vaikka Sony ei ole virallisesti vahvistanut uuden VR-laitteen kehitystä, Yamauchin kommentit viittaavat siihen, että yhtiö suuntaa resursseja siihen suuntaan tulevan PS5:n suhteen.

"VR edellyttää näytönohjaimen tehojen kehityksestä sekä näytöistä", Yamauchi jatkaa. "Se on jotain, jossa ei voi koskaan olla riittävästi laskennallista tehoa. Meidän laitteet jäävät aina teknisesti vajaavaisiksi, eikä se ole raja ole koskaan riittävän korkealla meille! Onneksi se paranee hiljalleen ajan kanssa ja me aiomme pysyä sen mukana."

Ratchet ja Clank

Miltä PlayStation 5 lopulta näyttää?

Seuraavan sukupolven konsoleiden on ehdotettu olevan ulkonäöltään potentiaalisesti radikaalisti erilaisempia kuin nykyiset mallit. Tähän johtavat teknologiset parannukset, kuten pilvipelaaminen ja pelien striimaus, joiden seurauksena tiettyjä komponentteja ei tarvittaisi enää lisätä itse konsoliin. Emme kuitenkaan usko, että Sony lähtisi Nintendo-tyyliseen ratkaisuun ja julkaisisi PS5:n pienessä laatikossa.

Yksi syy tähän on PlayStation 4, johon Sony sulloi käytännössä vain perinteisen PC:n sisuskalut. Kolme ensimmäistä PlayStation-konsolia käytti yhtiön omia komponentteja, jotka vaikuttivat muun muassa PS3:n osalta konsolin myyntilukuihin. Etenkin kehittäjät olivat helpottuneita siitä, että PS4 muuttui likemmäksi PC:tä.

"Olemme aina halunneet nopean suorittimen ja grafiikkaprosessorin, mutta paljon nopeaa muistia on yhtälailla tärkeää – ei ole hyödyllistä omistaa nopeita prosessoreja, jos niihin ei saa syötettyä riittävästi dataa." Chris Kingsley

"Kehittäjät haluavat saada mahdollisuuden tehdä parhaimpia pelejä kaikkein vähäisimmällä vaivannäöllä. Me haluamme keskittyä luovuuteen ja saada hommat vain toimimaan", Kinsgley avaa. "Joten laitteiston pitäisi perustua nykyisiin konsoleihin, jotka perustuvat puolestaan tietokoneisiin. Olemme aina halunneet nopean suorittimen ja grafiikkaprosessorin, mutta paljon nopeaa muistia on yhtälailla tärkeää – ei ole hyödyllistä omistaa nopeita prosessoreja, jos niihin ei saa syötettyä riittävästi dataa."

Kaikki yllä olevat ominaisuudet on saavutettavissa, mutta onko PS5:ssä vielä kiintolevyä? Kyllä vain, mutta ei sellainen kuin nykyisissä laitteissa. Sony on julkistanut konsolin käyttävän uutta SSD-asemaa, jonka latausajat olisivat peräti 19 kertaa nopeammat kuin nykyisten SSD-levyjen.

PS5 ja pelien striimaus

Tietenkin, jos pelit vain striimattaisiin PS5:lle, kiintolevyongelmaa ei edes olisi. Sony on jo osoittanut merkkejä tämän suuntaisesta Suomeenkin hiljattain rantautuneella pelistriimauspalvelullaan PlayStation Now. Tiedämme kuitenkin, että Sony on hakenut patenttia "järjestelmälle, joka yhdistää tallennetun tiedon suoratoistettavaan videoon", eli toisin sanoen pilvipalvelu.

Mikään ei estä Sonya julkaisemasta PS5-konsolia pienimuotoisena pilvipalveluna, joka olisi suunnattu nopeilla yhteyksillä varustetuille käyttäjille.

Suurempi ongelma on kuitenkin nettiyhteydet. 4K-ohjelmat vaativat vähintään 25 Mbps -nettiyhteyden, jotta katselukokemus olisi välttävä. 4K-pelaaminen, jossa täytyy kuljettaa visuaalisuuden lisäksi myös muuta informaatiota, vaatii todennäköisesti paljon isompia kaistanopeuksia.

Mikään ei estä Sonya julkaisemasta PS5-konsolia pienimuotoisena pilvipalveluna, joka olisi suunnattu nopeilla yhteyksillä varustetuille käyttäjille ja jossa olisi esimerkiksi laitteistokustannukset sisältävä kuukausimaksu, mitä muun muassa Microsoft on harkinnut.

Mutta jotta PS5 myisi lähellekään samoja myyntimääriä kuin edeltäjänsä, siinä täytyisi olla yhtä perinteiset sisuskalut kuin PS4:ssä. Ja juuri tähän suuntaan Cerny on vihjaillut.

PS5 games

Mitä pelejä voimme odottaa PS5:lle?

Voimme odottaa koko PS4-pelikirjaston olevan pelattavissa PS5:llä sekä PSVR-pelit. Sen verran jo tiedämme. Konsolille on myös parhaillaan jo kehitteillä pelejä, jotka hyödyntävät sen kaikkia tehoja.

Olemme kuulleet jo CD Projekt Redin mainitsevan kehittävänsä pelejä nykyiselle ja seuraavalle konsolisukupolvelle, minkä lisäksi huhut studioille jaetuista kehitystyökaluista elää vahvana. Uskommekin, että Cyberpunk 2077 saattaa olla yksi ensimmäisistä varhaisista PS5-peleistä. Lisäksi Cernyn tietäväinen katse vihjailisi siihen, että myös Hideo Kojiman Death Stranding nähdään sekä nykyisillä että seuraavan sukupolven konsoleilla.

Tällä hetkellä kaikki kehitteillä olevat Sonyn sisäiset PS4-pelit, Ghost of Tsushimasta The Last of Us 2:een, ovat potentiaalisia PS5-pelejä, jotka saapuisivat myös PS4:lle. Ottaen huomioon God of Warin, Gran Turismon ja Horizon: Zero Dawnin menestykset, tuntuisi älyttömältä, jos näiden jatko-osia ei nähtäisi PS5:llä.

Mutta tämän hetken tietojen valossa, PlayStationin tulevaisuus pelien osalta kuulostaa äärimmäisen valoisalta.

Tutustu, miten PS VR eroaa PS4:llä ja PS Prolla alla olevalta videolta.