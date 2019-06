E3 2019: nämä asiat odotamme näkevämme Electronic Entertainment Expossa tänä vuonna

Jump To:

E3:een on enää vajaa viikko, mutta olemme kuulleet jo joistain messujen isoimmista peleistä. Viime viikkoina ilmaantuneet huhut ovat vihjailleet useammasta pelistä, joista Watch Dogs 3: Legion vuoti jo julkisuuteen.

Vaikka vuodot pilaavat hieman odotuksen nautintoa, näemme aivan varmasti ensi viikolla runsaasti yllätyksiä. Olemme kuulleet huhuja uudesta Fable-pelistä, saaneet ensimmäisiä vihjailuja Square Enixin Avengers-pelistä ja saatamme nähdä myös ensimmäisen kerran Microsoftin seuraavan sukupolven konsolin. Ensi tiistaina nähtävän Nintendo Directin aikana olemme todennäköisesti jo tuplanneet odotettavien pelien listan tälle vuodelle.

Huolimatta pelialalla tapahtuneista muutoksista E3 on edelleen alan suurin pelitapahtuma. Vaikka se järjestettäisiin hotellissa, messukeskuksessa tai jossain muualla, se on vuoden kohokohta, jonka ympärille pelaajat ympäri maailmaa kerääntyvät kuuntelemaan pelien, konsoleiden ja mobiililaitteiden seuraavasta aallosta.

Päivitys: Sony PlayStation ei ole mukana ensi viikolla järjestettävässä E3 2019 -tapahtumassa, mutta yhtiö ei jättäydy kuitenkaan pimentoon. Hiljattain julkaistussa haastattelussa PlayStationin uusi toimitusjohtaja Jim Ryan kertoi lisää yhtiön seuraavasta PS5-konsolista. CNET:in haastattelussa Ryan puhui useista konsoliin suunnitelluista ominaisuuksista, joihin lukeutui kustomoitu SSD-asema, natiivi 4K 120Hz -pelitarkkuus, 8K-tuki sekä taaksepäin yhteensopivuus PS4-pelien kanssa.

Vaikka emme voi pilata kaikkia tulevia yllätyksiä etukäteen, toivomme pystyvämme tarjoamaan joitain ennusteita ja tietoja, mitä seuraava viikko pitää sisällään.

Milloin E3 2019 ovat?

2019 Electronic Entertainment Expo (E3 2019) käynnistyy virallisesti tiistaina 11. kesäkuuta ja päättyy torstaina 13. kesäkuuta. Ne kattavat vain osan tapahtumasta, joka pidetään Los Angeles Convention Centerissä.

Todellisuudessa tapahtuma käynnistyy jo lauantaina 8. kesäkuuta Electronic Artsin EA Play -tapahtumalla Hollywood Palladiumissa. Vaikka EA on kertonut meille, ettei yhtiö aio pitää keynote-puhetta, perjantai on ensimmäinen kerta, kun pääsemme pelaamaan julkaisijan tulevia pelejä sekä kuulemme niistä lisää.

EA Playn ja tiistaina aukeavan tapahtuman välissä näemme myös Microsoftin lehdistötilaisuuden sunnuntaina, sekä Bethesdan, Square Enixin, Ubisoftin ja Nintendon hieman myöhemmin.

EA E3 2019:ssä

FIFA 19 (Lähde: EA)

Lehdistötilaisuus: EA Play -suoratoistolähetys käynnistyy lauantaina 8. kesäkuuta kello 19:15 Suomen aikaan.

EA on kertonut omista suunnitelmistaan jo kotisivuillaan, jossa kerrotaan vuotuisen EA Play -tapahtuman käynnistyvän 8. kesäkuuta.

Odotamme näkevämme EA:n lähetyksessä perinteisen keynoten sijaan yksittäiset katsaukset julkaisijan pääsarjoihin. Tässä on tarkempi aikataulu illan tapahtumista:

19:15: Countdown to EA PLAY

19:30: Star Wars Jedi: Fallen Order (Juontajina Greg Miller ja Andrea Rene)

20:00: Apex Legends (Juontajana Alex “Goldenboy” Mendez)

20:30: Battlefield™ V (Juontajina Julia Hardy ja Adam Freeman (EA))

21:00: FIFA 20 (Juontajana Alex “Goldenboy” Mendez)

21:30: Madden NFL 20 (Juontajana Adam Rank)

22:00: The Sims 4 (Juontajana Andrea Rene)

Mitä näemme siis paikan päällä? Tiedotteen mukaan EA tuo E3 2019:ään nähtäväksi Respawn Entertainmentin Star Wars Jedi: Fallen Orderin. Kuulemme myös todennäköisesti lisää Titanfall-sarjan kohtalosta kenties toisen sivutuotteen tai Titanfall 3:n merkeissä, sekä tietenkin suunnitelmat battle royale -hitti Apex Legendsin suhteen.

Näemme myös EA:n urheilupelikirjoa Maddenin, FIFA:n, NHL:n ja NBA Liven seuraavien osien osalta, minkä lisäksi saamme kuulla todennäköisesti uudesta The Sims 4 -laajennuksesta. Jälkimmäinen saattaa jatkaa StrangeVillen tarinavetoista lähestymistapaa.

Epätodennäköisiä mutta mahdollisuuksien rajoilla olevia julkistuksia ovat EA:n DICE-studion, PopCapin ja Ghost Gamesin tulevat tuotokset. Ensiksi mainittu vastaa Battlefield- ja Star Wars Battlefront -sarjan peleistä, joista ei ole paljastettu vielä vuodelle 2019 mitään. PopCap tunnetaan puolestaan Plants vs Zombies -peleistään, ja Ghost Games nappasi itselleen Need for Speed -sarjan oikeudet.

Lopuksi BioWare vihjaili Dragon Age 4:stä viime vuonna järjestetyn The Game Awardsin päätteeksi, joten vaikka peliä ei todennäköisesti vielä nähdä, siitä olisi kiva kuulla EA:n tapahtumassa.

Square Enix E3 2019:ssä

Final Fantasy VII (Lähde: Square Enix)

Lehdistötilaisuus: Tiistai 11. kesäkuuta kello 04:00 Suomen aikaan.

Kauan odotetun Kingdom Hearts 3:n tammikuisen julkaisun jälkeen Square Enix on ollut verrattain hiljainen. Tähän näyttäisi tulevan muutos E3:ssa.

Viime kuun lopulla Marvel's Avengersista julkaistiin twiitti, joka paljastaa Crystal Dynamicin uuden pelin olevan esillä. Lisäksi Final Fantasy VII Remakesta julkaistiin hiljattain uutta pelikuvaa.

Tiedämme yhtiön työstävän myös Dragon Quest Builders 2:ta Nintendo Switchille, sillä se julkistettiin aiemmin tänä vuonna, sekä Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Editionia.

Näiden pelien ohella saatamme kuulla Life is Strange 2:n seuraavasta episodista ja Kingdom Hearts III:n laajennuksesta. Yhtiö saattaa käyttää tilaisuutta hyväksi myös Just Cause 4:n ja Oninakin suhteen.

Vaan onko liian aikaista kuulla Final Fantasy 16:sta? Kyllä, valitettavasti.

Microsoft E3 2019:ssä

Halo Infinite (Lähde: 343 Industries)

Lehdistötilaisuus: Sunnuntaina 9. kesäkuuta kello 23:00 Suomen aikaan.

Microsoft on ainoa isommista konsolinvalmistajista, jotka saapuvat E3 2019:ään koko voimallaan. Sen vuoksi yhtiöllä on etulyöntiasema, jos se aikoo julkistaa seuraavan sukupolven Xbox-konsolinsa Project Scarlettin. Se saattaa olla myös syy, miksi Sony ei saavu tänä vuonna tapahtumaan lainkaan.

Vaikka emme tiedä tarkkaan, mitä Microsoft aikoo julkistaa laitteiston osalta, kuulemme todennäköisesti lisää XCloudista, yhtiön uudesta pelien suoratoistopalvelusta sekä Xbox Game Pass -palvelun tulevaisuudesta.

Microsoft saattaa myös esitellä HoloLens 2:n hieman samaan tapaan kuin pari vuotta sitten, mutta tämä tuntuu epätodennäköiseltä.

Pelien osalta odotamme näkevämme studion alla toimivien studioiden tarjontaa, joista ainakin Gears 5:stä, Halo Infinitestä ja uudesta Forza-pelistä nähtäneen pelikuvaa.

Viime vuonna Microsoft julkaisi ostaneensa siipiensä alle The Initiativen, Undead Labsin, Playground Gamesin, Ninja Theoryn ja Compulsion Gamesin, joten näemme toivottavasti heidän uusia tuotoksiaan loppuviikosta.

Bethesda E3 2019:ssä

Elder Scrolls VI (Lähde: Bethesda)

Lehdistötilaisuus: Maanantaina 10. kesäkuuta kello 03:30 Suomen aikaan.

Bethesda pitää oman lehdistötilaisuutensa lähes samaan aikaan kuin viime vuonna. Suomalaisille tämä tarkoittaa yön yli valvomista, sillä tapahtuma alkaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello 03:30.

Odotamme näkevämme tilaisuudessa MMO-pelien The Elder Scrolls Onlinen ja Fallout 76:n seuraavat askeleet sekä kuulla lisää id Softwaren kehittämästä Doom Eternalista.

Saamme todennäköisesti tietää isojen julkistusten ohella myös loppuvuodesta julkaistavasta ilmaispelattavasta mobiilipelistä Elder Scrolls Blades sekä Hearthstonen hengessä tehdystä korttipelistä The Elder Scrolls: Legends.

Valitettavasti uusia trailereita Elder Scrolls VI:stä ja Bethesdan kunnianhimoisesta Starfieldistä toivovat joutuvat pettymään. Bethesda Game Studiosin tuottaja Todd Howard kertoi PAX Eastissa, että näistä peleistä puhuminen on liian aikaista ja pyysi kaikkia olemaan kärsivällisiä.

Sony E3 2019:ssä

Lehdistötilaisuus: -

Sony aikoo jättää tämän vuoden E3-tapahtuman väliin ja keskittyy sen sijaan etsimään toisen tapahtuman esitelläkseen tulevia pelejään ja laitteita. Saatamme nähdä siis jotain alkuvuoden State of Play -lähetyksen kaltaista tulevaisuudessa.

Jos Sony pysyy täysin hiljaa seuraavien viikkojen aikana, joudumme odottamaan pidempään kuullaksemme lisää The Last of Us Part II:sta, Death Strandingista ja Ghost of Tsushimasta.

Ubisoft E3 2019:ssä

Beyond Good & Evil 2 (Lähde: Ubisoft)

Lehdistötilaisuus: Maanantaina 10. kesäkuuta kello 23:00 Suomen aikaan.

Ubisoft nähdään ehdottomasti tänä vuonna E3:ssa. Kehittäjä ja julkaisija julkaisi alkuvuodesta useita pelejä Tom Clancy's The Division 2:sta Trials Risingiin, mutta ei ole kertonut vielä hirveästi loppuvuoden tarjonnastaan.

Todennäköisin tuttavuus tämän vuoden tarjonnasta on merirosvotoiminta Skull and Bones, joka ei ole saanut vielä julkaisupäivää. Saamme tietää sen todennäköisesti juuri tapahtumassa.

Näemme todennäköisesti lisää myös odotetusta Beyond Good and Evil 2:sta, tai ainakin niin me toivomme. Näiden lisäksi näemme myös jo vuotaneen Watch Dogs Legionin.

Näiden ohella olemme kuulleet huhuja, että Ubisoftin olisi tarkoitus julkaista kolmesta neljään uutta AAA-peliä maaliskuun 2019 ja maaliskuun 2020 välisenä aikana. Näiden suhteen emme voi kuin spekuloida, mutta tiedämme ainakin, ettei uutta Assassin's Creed -peliä nähdä tänä vuonna.

PC Gaming Show E3 2019:ssä

PC Gaming Show (Lähde: PC Gamer)

Lehdistötilaisuus: Maanantaina 10. kesäkuuta kello 20:00 Suomen aikaan.

Jos pelaat PC:llä, sinun ei kannata jättää PC Gaming Show -tilaisuutta välistä.

Viidettä kertaa tapahtumassa vieraileva PC Gaming Show ei ole esitellyt tarkemmin kahden tunnin tarjontaansa, mutta jos se seuraa edellisvuoden jäljissä, näemme lukuisia indie-pelejä sekä laitejulkistuksia.

Tapahtuma lähetetään suoratoistona twitch.tv/pcgamer-kanavalla sekä Facebookissa ja YouTubessa.

Viime vuonna pääsimme näkemään useita uusia indie-pelejä, kuten Neo Cab ja Maneater, Insomniacin Stormlandsin ja Digital Extremesin Warframe: The Sacrificen. Odotamme saavamme isoja julkistuksia myös tällä kertaa.

Konsolipelaajat saattavatkin odotella jo seuraavan sukupolven konsoleita, mutta myös PC-pelaajille on luvassa nannaa tulevaisuudessa.

Nintendo E3 2019:ssä

Animal Crossing (Lähde: Nintendo)

Lehdistötilaisuus: Tiistaina 11. kesäkuuta kello 19:00 Suomen aikaan.

Vaikka Sony jättää tämän vuoden välistä, Nintendo julkaisee samalla viikolla sentään oman Nintendo Direct -lähetyksen sekä tarjoaa pelikokemuksia tapahtumassa.

Tulevista peleistä tiedämme kuulevamme lisää ainakin Pokémon Swordista ja Shieldistä, Link's Awakening Remakesta sekä Mario Maker 2:sta.

Toivomme lisäksi saavamme lisätietoja Nintendo Switchille saapuvasta Animal Crossingista, joka julkistettiin viime vuonna ja jonka pitäisi ilmestyä vielä tänä vuonna.

Näiden ohella tiedämme yhtiön kehittävän Luigi's Mansion 3:a ja Fire Emblem Three Housesia. Jälkimmäinen julkaistaan elokuussa, ellei sen julkaisua ole siirretty. Nintendo saattaa myös järjestää tilaa Super Smash Bros. Ultimaten seuraaville lisäpakettina saapuville ottelijoille.

Devolver Digital E3 2019:ssä

Lehdistötilaisuus: Maanantaina 10. kesäkuuta kello 05:00 Suomen aikaan.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä näemme myös Devolver Digitalin, joka vahvisti Twitter-tilillään tarjoavansa jälleen täysin reikäpäisen ja mielenvikaisen lehdistötilaisuuden, jota saattaa juontaa taas kuvitteellinen toimitusjohtaja Nina Struthers.

Joten outouksia luvassa.