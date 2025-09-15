Zeekr X EV tilbyder en førsteklasses oplevelse til en god pris – men en masse småproblemer ødelægger den samlede oplevelse

Der sker i øjeblikket en tydelig forandring i bilindustrien, hvor kinesiske producenter tilbyder alternativer i højkvalitet i konkurrence med de etablerede europæiske, amerikanske, koreanske og japanske mærker. Mærker, der tidligere blev betragtet som »budgetmærker«, såsom Hyundai og Kia, er rykket op i premiumsegmentet for at imødekomme de højere krav og lavere volumener på markedet for elbiler – hvilket giver plads til kinesiske bilproducenter til at presse priserne ned.

Men nu sigter kinesiske bilmærker også mod premiumsegmentet, og det er her, Zeekr X ønsker at indtage sin plads. Det er en bil, der ofte kan konkurrere med betydeligt dyrere alternativer – eller i det mindste kunne gøre det, hvis det ikke var for en række små, men frustrerende problemer, der tilsammen underminerer bilens samlede tiltrækningskraft.

Zeekr er en kinesisk bilproducent, der deler DNA med sine søsterbrands Smart, Volvo og Polestar. Alle ejes af Geely, en kinesisk bilgigant. Den platform, som Zeekr X er bygget på – både elektrisk og mekanisk – deles med Volvo EX30, som Jeg testede det i slutningen af 2024.. På papiret burde de være meget ens.

Jeg var nysgerrig efter at se, hvad en anden producent kunne gøre med samme udgangspunkt, især en, der sigter mod en mere overkommelig pris – og jeg blev skuffet over en række mærkelige problemer.

(Image credit: Zachariah Kelly / Future)

Zeekr X lider grundlæggende af mange af de samme problemer som Volvo EX30, men har derudover også sine egne problemer. Volvos entry-level model er hæmmet af sin minimalisme, med ukonventionelle håndtag bag rattet og en overdreven afhængighed af infotainmentsystemet, og det hele toppes med et Tesla-inspireret design, der fejlagtigt har fjernet instrumentpanelet.

Zeekr X genindfører instrumentpanelet (og cruise control-indstillingerne kan stort set justeres via rattet), men infotainment-systemet er besværligt. Startskærmen er bestemt intuitivt designet, men kontrasten i navigationsappen og undermenuerne er dårlig, og grænsefladerne er ikke imponerende – hvilket gør Zeekrs fortolkning af Volvo EX30 til en fiasko.

Og det er før vi overhovedet kommer ind på bilens fysiske problemer. Først og fremmest bemærkede jeg, at jeg var nødt til at starte bilen flere gange om dagen (ved hjælp af en kombination af knapper i stedet for en simpel tænd/sluk-knap) bare for at få infotainment-systemet til at fungere problemfrit – ellers var Android Auto simpelthen for langsomt til at være brugbart.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Hertil kommer bilnøglen, som har et meget bekymrende problem. Den dræner batteriet (CR-2450 knapcelle) ekstremt hurtigt i standbytilstand, og mange brugere rapporterer, at deres nøgler er flade inden for få måneder efter købet. En bilnøgle skal holde i årevis og ikke have behov for at få udskiftet batteriet flere gange om året.

Alle disse problemer tilsammen gav mig en fornemmelse af, at Zeekr X simpelthen mangler den finesse, der kræves for at være en pålidelig premium-bil. Det er trist at måtte sige dette, for på papiret er X en konkurrencedygtig elbil med god rækkevidde, anstændig hurtigopladning og acceleration, der presser hovedet tilbage i sædet – men alt for meget ved den samlede oplevelse fører til irritation.

Zeekr X – Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Model Zeekr X Produktionsland Kina Pris Fra 279.900 kroner Rækkevidde (WLTP) Zeekr X RWD: 446 km Zeekr X AWD: 400 km Batteri 66kWh Effekt / drejningsmoment Zeekr X baghjulstræk: 200 kW / 343 Nm Zeekr X firehjulstræk: 315 kW / 543 Nm Opladningskapacitet 7 kW (RWD/AC) / 11 kW (AWD/AC) / 150 kW (DC) Angivet opladningshastighed (DC) 10 % – 80 % på under 30 minuter Drivlinje Zeekr X RWD: Baghjulstræk Zeekr X AWD: Firehjulstræk Mål 4 432 mm (L) × 2 025 mm (B) × 1 572 mm (H) Bagagerum 362 liter, 1.182 liter med bagsæderne foldet ned

Men der er også positive øjeblikke

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Vi kommer til problemerne om lidt, men jeg synes ikke, at bilen er en total skuffelse. Alle de problemer, jeg stødte på, kan teoretisk set løses af Zeekr – der er ingen systemfejl her, og platformen i sig selv er god.

Med hensyn til design kan jeg rigtig godt lide det, X har at byde på. Man kan se ligheden med Volvo EX30, hvis man sammenligner billederne: Begge har en markant C-søjle og en karrosseri, der er en blanding af hatchback og SUV, men X forsøger også at være unik.

Både RWD- og AWD-versionerne har tofarvet lakering, og forlygterne føles unikke... selvom de minder lidt om dens Geely-søster Lynk & Co. Det overordnede udseende er dog diskret og stilfuldt, med kun lidt branding ud over »Zeekr« bagpå og et »X« på bagklappen – langt fra BYD's overdrevne logoer på alle sider af sine biler.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Zeekr X står ikke særlig højt over jorden, men er behagelig at stige ind og ud af. Den har en anstændig mængde bagageplads, men er stadig manøvredygtig nok til at parkere på trange steder.

Interiøret er også meget tiltalende med detaljer, der giver bilen en eksklusiv fornemmelse – såsom en RGB-lysstrimmel på tværs af instrumentbrættet. Som med Volvo EX30 og EX40 er bagruderne ret små, men hele sædeområdet er dækket af et stort panoramaglastag. Forsæderne er komfortable, infotainment-skærmen er veludført, og instrumentbrættet på ratstammen er overskueligt og funktionelt.

Indimellem byder X på uventede finesser – selvom mange af dem grænser til gimmicks. Et eksempel er en LED-skærm på førersidens søjle, der viser opladnings- og batteristatus uden at man behøver at åbne bilen. Ideen er sjov, men da de fleste producenter løser dette via en app.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

På den mere gimmickagtige side findes der en app, der afspiller lydeffekter fra bilens højttalere – alt fra dyrelyde til sportsvognslyde, men også sætninger til andre trafikanter, såsom »tak, fordi du lod mig komme ind« og »vær venlig at flytte dig«. Du kan endda bruge bilen som en megafon og tale gennem de eksterne højttalere. Det er lidt skørt og indbyder til sjov, og jeg kan godt se pointen – selvom jeg aldrig selv ville bruge det, undtagen for at få min familie til at grine.

På vejen kører Zeekr X godt, med lavt vejstøj og behagelig håndtering. Den er godt afstemt med henblik på komfort, og fartpiloten er nem at bruge, selvom jeg vil anbefale at slukke for bilens førerovervågningssystem – det er alt for påtrængende og bipper ved den mindste ting, f.eks. hvis du tager øjnene fra vejen et øjeblik eller afviger lidt fra midten af vognbanen. Opladningshastigheden er respektabel sammenlignet med konkurrenter i samme prisklasse og præcis, hvad jeg ville forvente for prisen. En 2,4 kW oplader er også inkluderet.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Accelerationen er livlig, og knapperne på rattet er godt placeret – X viser tilstrækkelig information i sit instrumentpanel, og interiøret føles generelt luksuriøst, hvilket gør det behageligt at sidde i under længere ture.

Alt i alt er der mange gode ting at sige om Zeekr X, og ved første øjekast føles den som en kompetent elbil.

Desværre begyndte mine indtryk at blive mere negative efter en uge med bilen.

Små problemer hober sig op

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Jeg stødte på mange problemer med Zeekr X. Efter at have testet over 30 elbiler gennem årene er jeg vant til at finde en eller to mærkelige ting, der kan få købere til at tøve. Nogle gange handler det om specifikke indstillinger, andre gange om bilens grundlæggende layout. Problemerne med Zeekr X er ikke dybt rodfæstede, men de er så talrige og udbredte, at de tilsammen bliver virkelig irriterende.

Jeg vil starte med det mest bekymrende – bilnøglen, der bruges til at låse/låse op og bagklappen. Som jeg nævnte tidligere, bør en bilnøgle med et CR2450-knapcellebatteri ikke bruge strøm i det tempo, jeg så, da jeg testede den med et multimeter. Ifølge min vurdering vil et nyt batteri, jeg sætter i nøglen, være helt afladet inden for to til tre måneder, givet det strømforbrug, jeg har målt.

Det er, for at sige det mildt, virkelig dårligt. Det betyder både ekstra omkostninger og irritation for noget, der simpelthen ikke er et problem med andre bilmærker. Og det ser ud til at være et udbredt problem – hvis man skal tro Zeekr Australia-ejergruppen på Facebook. Heldigvis gør et dødt batteri ikke nøglen fuldstændig ubrugelig, da RFID-chippen stadig fungerer uden strøm (du kan holde nøglen mod rattet for at låse op og mod en RFID-læser på armlænet for at starte bilen). Men det er besværligt og langt fra ideelt, og det kan ende med, at man banker nøglen mod panelet for at få bilen til at reagere. Det faktum, at nøglen også føles billig og let får ridser, fordi den er lavet af malet plast, gør ikke sagen bedre.

Vi viderebragte problemerne med nøglen til Zeekr, og i en erklæring til TechRadar skrev virksomheden: »Vi er opmærksomme på enkelte rapporter om nøglens batterilevetid på visse markeder og undersøger aktivt dette for at afgøre, om der er behov for en justering. Som et teknologifokuseret brand arbejder vi også på at forbedre og fremme brugen af vores smartphone-app som en nøgleløsning.«

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Desværre sluttede problemerne ikke der under min testperiode. Infotainment-systemet er også fyldt med fejl, hvoraf den mest fremtrædende er, at nogle apps – især Android Auto – er ekstremt langsomme, når bilen startes. For at få Android Auto til at fungere uden forsinkelser måtte jeg nulstille infotainment-systemet (ud over at genstarte bilen) og derefter vente cirka to minutter på, at processen blev afsluttet. Dette burde være en grundlæggende funktion i enhver bil, der er produceret i 2025 – hvordan kan en bil, der markedsføres som en luksusmodel, have et sådant problem?

Zeekr adresserede også dette i en erklæring: »Vi er opmærksomme på, at nogle brugere har oplevet forsinkelser, især med Android Auto, og vores ingeniørteam prioriterer stabilitetsforbedringer i kommende opdateringer.«

Og man kunne måske tænke – hvis bilen er luksuriøs, hvorfor så overhovedet bruge Android Auto? En vægtig grund er, at den indbyggede navigationsapp har så dårlig kontrast, at det er svært at se noget på kortet, uanset om man har mørk eller lys tilstand. På en solskinsdag er den stort set ubrugelig sammenlignet med det klare layout i Apple Maps eller Google Maps.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Infotainment-systemet er også ret ujævnt med hensyn til den samlede kvalitet. Lydstyrkekontrollen er opdelt i flere forskellige lydkategorier (medier, assistent, meddelelser osv.), og under mine tests var det ofte uklart, hvilken kategori jeg faktisk justerede. Irriterende nok sænkede systembip, såsom hastighedsadvarsler, lydstyrken på musikken, selv når advarslerne var slået fra – noget, der blev ekstremt distraherende under kørslen. Jeg bemærkede endda grammatiske fejl i nogle af bilens menuer, når den gav instruktioner om højttalerindstillinger. I sit svar til TechRadar sagde Zeekr, at virksomheden arbejder på at forbedre responsen på baggrund af feedback fra chauffører.

Der er et par andre ting, der også føltes upassende for en bil, der skal være premium. Dørknapperne inde i bilen krævede nogle gange et dobbelt tryk i stedet for et enkelt tryk for at reagere, motorhjelmen låste ikke altid helt, og jeg opdagede ved flere lejligheder, at den var ulåst efter en køretur. HUD-displayet indeholder retningspile, der nogle gange er tvetydige og ikke tydeligt viser, hvilken vej man skal køre.

De fleste af disse problemer bør kunne løses med softwareopdateringer (der blev faktisk udgivet en under min testperiode, men den løste ikke nogen af de nævnte problemer). Resten vil kræve en revision af Zeekr X på produktionslinjen. Men på dette tidspunkt tøver jeg med at anbefale bilen frem for dens mere ægte premium-søster Volvo EX30 eller endda dens nærmeste konkurrent, BYD Sealion 7. Der er simpelthen for mange mindre problemer, der tilsammen gør oplevelsen irriterende.

Jeg ville virkelig gerne kunne lide Zeekr X.

(Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Jeg gik i gang med denne anmeldelse med meget høje forventninger. Zeekr X balancerer en ret konkurrencedygtig rækkevidde, opladningshastighed og pris med et attraktivt interiør og design. Min vision var, at den ville tage det bedste fra Volvo EX30 og gøre den mere tilgængelig.

I virkeligheden er Zeekr X en skuffelse, der mere viser en billig finish end ægte premiumkvalitet. En dag håber jeg, at X vil være mere imponerende, men Zeekr skal løse en lang række mindre problemer, før bilen er klar til at konkurrere med mere etablerede elbilmærker.

Det er ikke overraskende, at en ny bilproducent på markedet har startvanskeligheder, og da BYD dukkede op i 2022, havde de også mange kundeklager at håndtere – men i løbet af de sidste tre år har den kinesiske producent gjort tydelige fremskridt. Jeg håber stille og roligt, at Zeekr kan gøre det samme, uanset hvor de sælger deres biler, men lige nu er det svært at anbefale dem – især i betragtning af det vigtige batteriproblem, som synes at være ret almindeligt.

Hvis du leder efter noget i samme segment som Zeekr X, vil jeg i stedet anbefale at kigge på Volvo EX30, BYD Sealion 7, Xpeng G7 eller Volkswagen ID4.