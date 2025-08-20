Volkswagen vil have dig til at betale et Netflix-lignende abonnement for at låse op for den fulde ydelse i din egen elbil

Volkswagen tilbyder en »valgfri effektopgradering mod betaling« på to biler

Ydeevnen øges med 27 hestekræfter

Abonnementsabonnementer har tidligere vakt kritik fra købere

Det er netop blevet afsløret, at Volkswagen vil lade kunderne betale et ekstra gebyr for at låse op for den fulde effekt i modellerne ID 3 Pro og ID 3 Pro S. Det koster 16,50 pund (ca. 145 kroner) om måneden at få adgang til bilens fulde 228 hestekræfter.

Auto Express opdagede, at begge modeller var opført som 150 kW eller 201 hestekræfter på virksomhedens britiske konfigurator, hvor det skrevet med småt viste, at ejerne kun kunne få adgang til de fulde 228 hestekræfter (170 kW) via en »valgfri effektopgradering mod et gebyr.«

Købere kan vælge at betale månedligt, i hvilket tilfælde køretøjet vender tilbage til sin lavere effektindstilling ved salg, eller betale 649 britiske pund (ca. 5.620 kroner) som et engangsgebyr, der gælder i hele bilens levetid.

I en erklæring til Auto Express sagde en talsmand for Volkswagen, at det ikke er noget nyt at tilbyde kunderne mere kraft, og at de, der ønsker at købe en ID 3, kan vælge en »mere sporty køreoplevelse« uden at skulle investere i en dyrere bil fra starten.

Volkswagen er heller ikke den første eller eneste producent, der tilbyder ekstra ydelse, der kan låses op mod et gebyr. Polestars Engineered Optimization-program kan for eksempel forbedre kraften i både Polestar- og Volvo-modeller.

Grundlæggende indebærer softwareopgraderingen, at motoren »omprogrammeres«, gasresponsen justeres og hastigheden på de automatiske gearskift forbedres for en mere aggressiv køreoplevelse, men uden risiko for at producentens garanti bortfalder.

På vej mod en abonnementsbaseret fremtid

At låse op for lidt ekstra ydelse er ikke noget nyt, da der findes hundredvis af virksomheder, der kan presse nogle ekstra hestekræfter ud af en motor, hvis du er villig til at miste producentens garanti.

Når det er sagt, går vi ind i en ny æra med softwaredefinerede køretøjer, hvor en række opgraderinger og forbedringer nu kan foretages via en simpel opdatering over internettet.

Tesla lader for eksempel sine kunder udnytte sine højt automatiserede køreindstillinger mod et gebyr, mens Polestar tilbyder opgraderinger af ydeevne­n på Polestar 2-modeller.

Mange brancheeksperter, vi har talt med, indrømmer åbent, at det er en indbringende forretningsmodel for producenter at tilbyde både digitale og fysiske funktioner via abonnement. Og det er kærkomment, når producenterne forsøger at genvinde tab fra svage elbilsalgstal og sikre fremtidig overskud.

Men fremgangsmåden er ikke blevet godt modtaget af alle kunder. BMW blev for eksempel udsat for hård kritik, da de krævede, at kunderne skulle betale et ekstra gebyr for funktioner som opvarmede sæder. Virksomheden mente, at ejerne kun skulle bruge teknologien, når det var nødvendigt (f.eks. om vinteren), men kunderne krævede adgang til en funktion, som de mente burde have været inkluderet i prisen.

Selvom det kan lyde tiltalende at kunne låse op for ekstra ydeevne efter behov, vil nogle købere være skeptiske over for, at bilproducenter opkræver en tilbagevendende afgift for funktioner, der tidligere var standard eller et valgfrit tilkøb ved køb af en ny bil.

Brugernes frustration er forståelig. For her vil man skulle betale ekstra for en funktion, som allerede er indbygget i bilen, og så fjernet igen, for at producenten kan opkræve endnu flere penge. Men da ydeevnen allerede er indbygget i bilen, må man gå ud fra, at dette er indregnet i købsprisen - producenterne har i hvert fald ikke råd til at putte ekstra ydelse eller funktion i bilen, uden at få det betalt. Så vil de miste en masse penge, hver gang en bruger fravælger at betale for ekstra ydelse. Så ja, med en forretningsmodel, hvor man betaler for at få adgang til eksisterende ydelse i sin egen bil, er mildest talt et forfærdeligt koncept.

Det kan også vise sig, at en lille månedlig afgift for at låse en funktion op bliver dyrere end da kunderne kunne købe den direkte, især med Netflix-lignende prisstigninger, der gør bilejerskab unødvendigt og urimeligt dyrt.