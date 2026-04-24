"På sigt vil den eneste bil, der køres manuelt, være Tesla Roadster": Elon Musk siger, at fremtidige modeller bliver næsten fuldstændig selvkørende

Elon Musk siger, at kun én Tesla-model vil kunne køres manuelt

Det fremtidige udbud af biler skal først og fremmest være helt selvkørende

Tesla Roadster kan blive præsenteret inden for en måned

I forbindelse med Teslas seneste kvartalsrapport kom administrerende direktør Elon Musk med en klar udtalelse om virksomhedens fremtid: Den vil stort set være fuldstændig autonom.

Ifølge Musk vil størstedelen af Teslas produktion på sigt bestå af selvkørende køretøjer, hvor den to-sædede Cybercab forventes at spille en central rolle. For dem, der stadig ønsker at køre selv, vil der være få alternativer.

"Med tiden vil det være logisk, at hele vores modeludbud består af autonome køretøjer i forskellige størrelser," sagde Musk. "Faktum er, at den eneste manuelt kørte bil på sigt vil være den nye Tesla Roadster."

Tesla Roadster har været rigtig længe undervejs, og allerede i 2017 begyndte Tesla at tage imod forudbestillinger på den nye to-sæders eldrevet sportsvogn. Kunderne venter stadig...

(Image credit: Tesla)

I mellemtiden har Musk fortalt, at bilen skal kunne accelerere fra 0 til 100 km/t på 1,9 sekunder, og antydet, at den kan bruge teknologi fra SpaceX til at "flyve" i korte perioder.

Men i forbindelse med årets kvartalsrapport udsatte Musk endnu en gang lanceringen af Roadster, men sagde, at virksomheden kan præsentere bilen "inden for en måned eller deromkring".

"Jeg tror, det kan blive en af de mest spektakulære demonstrationer nogensinde," sagde han, uden at give yderligere detaljer om, hvornår vi rent faktisk får bilen at se, eller hvornår den er planlagt til at gå i produktion.

Målstregen rykker længere væk

(Image credit: Tesla)

Musks vision om en fuldstændig selvkørende fremtid skaber i øjeblikket problemer for virksomheden, da flere Tesla-ejere er begyndt at anlægge sag mod virksomheden for deres tidligere løfter om Full Self-Driving.

I den seneste kvartalsrapport indrømmede Musk, at "Hardware 3 ganske enkelt ikke har kapacitet til at opnå selvkørsel uden overvågning", trods tidligere løfter til kunderne om det modsatte.

Han tilføjede også, at virksomheden undersøger muligheden for at opføre "mikrofabrikker eller små fabrikker" i større byområder for at opgradere ældre HW3-biler til HW4, selvom der ikke blev præsenteret konkrete detaljer om, hvordan dette skulle foregå.

Samtidig oplyste Musk under samme samtale, at AI4-chippen hurtigt vil blive erstattet af mere kraftfuld teknologi.

Da virksomhedens nyligt præsenterede næste generations AI5-chip, kom det frem, at Tesla ikke vil bruge de nye chip i deres elbiler i den nærmeste fremtid. I stedet skal de brues i Optimus-robotter. Derfor planlægger Tesla nu en opgradering kaldet AI4 Plus til deres selvkørende computere. Den skal fordoble hukommelsen fra 16 GB til 32 GB pr. chip, hvilket giver i alt 64 GB, hvilket er på niveau med de nyeste bilprocessorer fra Nvidia.

Læser man mellem linjerne, ser det dog ud til, at HW4 med AI4 Plus sandsynligvis er kraftig nok til fortsat at kunne håndtere overvåget (du skal kunne tage rattet) hands-off-kørse. Men den er stadig ikke kraftig nok til at tage skridtet til selvkørsel uden overvågning – et mål, Tesla har arbejdet mod i flere år, og et løfte, der tiltrak millioner af kunder fra starten.