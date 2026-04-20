Elon Musk afslører Teslas kraftfulde nye AI5-chip, men regn ikke med, at det forbedrer Full Self-Driving-bilerne lige med det samme

Elon Musk gik på X for at præsentere Teslas nyeste chip

AI5-chippen er beregnet til »Optimus og supercomputer-klynger«

Musk siger, at én AI5-enhed har fem gange så stor regnekraft som to AI4-chips

Elon Musk gik på X for at annoncere lanceringen af Teslas næstegenerations chip, som angiveligt skal give 40 gange højere ydeevne sammenlignet med forgængeren.

Ifølge Musk på X (nedenfor) er Tesla AI5-chippen nu »taped out«, hvilket henviser til det tidspunkt, hvor designet låses fast, inden chippen sendes til masseproduktion. Musk tilføjede også, at »AI6, Dojo3 og andre spændende chips er under udvikling«.

Teslas CEO bekræftede også, at en AI5-enhed har fem gange så meget brugbar regnekraft som to eksisterende AI4-chips, ifølge Not a Tesla App, mens Tom’s Hardware skriverer, at processormodulet kun er cirkas halvt så stort som AI4-chippen.

Congrats to the @Tesla_AI chip design team on taping out AI5!AI6, Dojo3 & other exciting chips in work. pic.twitter.com/hm54TdIzBxApril 15, 2026

Men da en bruger på X spurgte, hvornår kunderne kan forvente at se de nye chips i Teslas biler, svarede Musk, at de først vil blive brugt i Optimus og i »supercomputer-klynger«.

»AI4 er nok til at opnå langt bedre sikkerhed end et menneske i forbindelse med FSD (Full Self-Driving)«, tilføjede han.

Det stemmer overens med Teslas kendte planer om at fortsætte med at bruge AI4-chippen til at drive sin kommende generation af specialbyggede Cybercabs.

Electrek rapporterer, at Tesla har brug for »flere hundrede tusinde færdigmonterede AI5-chippen i produktion«, før virksomheden kan skifte produktionslinje, og at dette volumen ikke forventes før i midten af 2027. Det betyder, at de, der håber på et stort løft i ydelse og funktioner for Full Self-Driving, må vente lidt endnu.

Flere af Teslas teknologier bliver forældede

I øjeblikket er udviklingen inden for autonom kørsel til en vis grad begrænset af regnekraften, da mere avancerede modeller kræver enorme mængder hukommelse for at fungere.

Volvo stod over for et lignende problem med nogle af sine nyeste modeller, herunder EX90, som blev lanceret uden tilstrækkelig regnekraft til effektivt at kunne køre sine lidar-baserede sikkerhedssystemer.

Det svenske firma satte derfor lidar-funktionen på pause og opgraderede fysisk et stort antal modeller, da en ny system-on-a-chip-teknologi (SoC) blev tilgængelig fra partnere som Nvidia og Qualcomm.

Teslas ingeniører står over for de samme begrænsninger, og sidste år blev virksomheden tvunget til at indrømme, at dens tidligere generation, Hardware 3 (HW3), ikke var kraftig nok til at køre fremtidige versioner af Full Self-Driving.

På trods af dette har Musk fortsat hævdet, at den nuværende AI4-platform, der driver HW4, er tilstrækkelig til at opnå »meget bedre sikkerhed end et menneske«. Samtidig er det meget sandsynligt, at kunderne må vente, indtil AI5-chippen introduceres ordentligt, før de ser virkelig store forbedringer i funktionaliteten.

Desuden betyder Teslas planlagte udviklingscyklus på ni måneder, som Not a Tesla App mener kan føre til, at AI6-chippen introduceres allerede i 2028, at relativt nye biler hurtigt risikerer at blive forældede, hvad angår muligheden for at tilbyde autonom kørsel uden overvågning – en vision, Musk har markedsført i mange år.

Spørgsmålet er, om Elon Musk og Tesla kommer ret langt ved at levere »meget bedre sikkerhed end et menneske«? Det siger jo i virkeligheden ikke så meget. Myndighederne og brugerne i Europa vil nok forvente en sikkerhed, der er noget nær ufejlbarlig, så måske skal Musk overveje at vente med sine totalt selvkørende taxa-flåde indtil AI5-chippen er tilgængelig?