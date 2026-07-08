Myten er aflivet: Moderne elbilbatterier holder meget længere, end du tror – undersøgelse viser, at de fleste elbiler har 95 % af deres oprindelige rækkevidde efter fem år

Der er offentliggjort nye data fra batterianalysevirksomheden Recurrent

De viser, at en gennemsnitlig elbil bevarer 95 % af sin oprindelige batterikapacitet

Antallet af batteriskift er faldet dramatisk i de seneste år

En ny undersøgelse fra batterianalysevirksomheden Recurrent viser, at den gennemsnitlige elbil bevarer op til 95 % af sin oprindelige rækkevidde efter fem år på vejene.

Da de første elbiler blev udviklet, var producenterne bekymrede for, at batteripakkerne ville blive så forringede, at de skulle udskiftes efter få år. De seneste statistikker viser dog, at battericellerne klarer sig meget bedre end de oprindelige prognoser.

Ifølge en rapport fra The Wall Street Journal skyldes udviklingen store fremskridt inden for batterikemi, temperaturstyring og køretøjssoftware. Tilsammen har disse forbedringer gjort, at moderne elbiler kan bevare deres rækkevidde væsentligt længere og køre sammenlignelige strækninger som biler med forbrændingsmotor, uden at batteripakken behøver at blive udskiftet.

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Recurrents statistik viser, at cirka én ud af tolv elbiler, der blev produceret mellem 2011 og 2016, havde brug for et batteriudskift. For elbiler, der er produceret fra og med 2022, er dette tal faldet dramatisk til kun 0,3 %.

Rapporten påpeger samtidig, at hyppig hurtigopladning med høj DC-effekt kan fremskynde batteriets aldring sammenlignet med regelmæssig opladning via langsommere hjemmeopladning. Men ifølge Digital Trends, der henviser til data fra Geotab, bevarer batterier, der ofte hurtigoplades, alligevel i gennemsnit omkring 89,7 % af deres oprindelige kapacitet efter flere års brug.

Resultatet er, at mange elbilsejere oplever, at batterierne bevarer en høj kapacitet selv efter meget lange kørselsafstande, hvilket er meget bedre, end man tidligere havde regnet med.

The Wall Street Journal fremhæver for eksempel en britisk forhandler, hvis fem år gamle Tesla Model 3 har kørt hele 247.000 miles (knap 400.000 km), men hvor den anslåede rækkevidde stadig kun er få miles kortere end bilens officielle WLTP-rækkevidde, da den var ny.

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Brugte elbiler har brug for tydelige oplysninger om batteriets tilstand

(Image credit: Tesla)

På trods af adskillige rapporter, der modbeviser myten om, at elbilsbatterier hurtigt forringes i en sådan grad, at de bliver næsten ubrugelige, er forbrugernes tillid stadig lav, når det gælder batteriernes levetid.

Digital Trends henviser til en undersøgelse fra AutoPacific fra 2025, der viser, at bekymringen over dyre batteriudskiftninger stadig er den vigtigste årsag til, at mange potentielle købere i USA fravælger elbiler.

Derfor bliver det stadig vigtigere, at brugte elbiler sælges med et klart og gennemsigtigt batteritilstandscertifikat, så købere hurtigt og nemt kan vurdere, i hvor høj grad den maksimale rækkevidde er blevet påvirket af batteriets naturlige aldring.

Flere forhandlere af brugte biler har allerede tilsluttet sig uafhængige, certificerede systemer til batteridiagnostik, for eksempel Generational og Dekra i Storbritannien. Samtidig vokser kravene om en fælles standard for hele branchen.

En undersøgelse, som finansieringsselskabet Startline gennemførte i 2025, viste, at ni ud af ti forhandlere af brugte biler mener, at markedet for brugte elbiler har brug for et fælles branchetestsystem til vurdering af batteriets tilstand.

Desuden angav 78 % af de adspurgte, at batteriets tilstand er en afgørende faktor for de fleste, der overvejer at købe en brugt elbil.

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