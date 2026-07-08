Moderna elbilsbatterier är betydligt mer hållbara än du kanske tror – ny studie visar att de flesta elbilar fortfarande har 95 % av sin ursprungliga räckvidd efter fem år

Nya data från batterianalysföretaget Recurrent har publicerats

De visar att den genomsnittliga elbilen behåller 95 % av sin ursprungliga batterikapacitet

Antalet batteribyten har minskat dramatiskt de senaste åren

En ny studie från batterianalysföretaget Recurrent visar att den genomsnittliga elbilen behåller upp till 95 % av sin ursprungliga räckvidd efter fem år på vägarna.

När de första elbilarna utvecklades oroade sig tillverkarna för att batteripaketen skulle försämras så mycket att de behövde bytas ut efter några år. Den senaste statistiken visar dock att battericellerna presterar betydligt bättre än de ursprungliga prognoserna.

Enligt en rapport från The Wall Street Journal beror utvecklingen på stora framsteg inom batterikemi, temperaturhantering och fordonsmjukvara. Tillsammans har dessa förbättringar gjort att moderna elbilar kan behålla sin räckvidd betydligt längre och köra jämförbara sträckor med bilar som har förbränningsmotor, utan att batteripaketet behöver bytas ut.

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Recurrents statistik visar att ungefär en av tolv elbilar som tillverkades mellan 2011 och 2016 behövde ett batteribyte. För elbilar som har producerats från och med 2022 har den siffran sjunkit dramatiskt till endast 0,3 %.

Rapporten påpekar samtidigt att frekvent snabbladdning med hög DC-effekt kan påskynda batteriets åldrande jämfört med regelbunden laddning via långsammare hemmaladdning. Men enligt Digital Trends, som hänvisar till data från Geotab, behåller batterier som ofta snabbladdas ändå i genomsnitt omkring 89,7 % av sin ursprungliga kapacitet efter flera års användning.

Resultatet är att många elbilsägare upptäcker att batterierna behåller en hög kapacitet även efter mycket långa körsträckor, vilket är betydligt bättre än vad man tidigare hade räknat med.

The Wall Street Journal lyfter exempelvis fram en brittisk återförsäljare vars fem år gamla Tesla Model 3 har körts hela 247 000 miles (nästan 40 000 mil), men där den uppskattade räckvidden fortfarande bara är några få miles kortare än bilens officiella WLTP-räckvidd när den var ny.

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Begagnade elbilar behöver tydlig information om batterihälsan

(Image credit: Tesla)

Trots flera rapporter som motbevisar myten om att elbilsbatterier snabbt försämras till den grad att de blir näst intill obrukbara, är konsumenternas förtroende fortfarande lågt när det gäller batteriernas livslängd.

Digital Trends hänvisar till en undersökning från AutoPacific från 2025 som visar att oron över dyra batteribyten fortfarande är den främsta anledningen till att många potentiella köpare i USA väljer bort elbilar.

Därför blir det allt viktigare att begagnade elbilar säljs med ett tydligt och transparent batterihälsocertifikat, så att köpare snabbt och enkelt kan bedöma hur mycket den maximala räckvidden har påverkats av batteriets naturliga åldrande.

Flera återförsäljare av begagnade bilar har redan anslutit sig till oberoende certifierade system för batteridiagnostik, exempelvis Generational och Dekra i Storbritannien. Samtidigt växer kraven på en gemensam standard för hela branschen.

En undersökning som finansbolaget Startline genomförde under 2025 visade att nio av tio återförsäljare av begagnade bilar anser att marknaden för begagnade elbilar behöver ett branschgemensamt system för tester av batterihälsa.

Dessutom uppgav 78 % av de tillfrågade att batterihälsa är en avgörande faktor för de flesta som funderar på att köpa en begagnad elbil.

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