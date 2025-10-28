Ny svensk studie visar att elbilsbatterier håller mycket bättre än man tidigare trott – med ett märke som klar vinnare

Svensk studie har kollat batterihälsan i över 1 000 begagnade elbilar

De flesta fordon behöll 90 % eller mer av den ursprungliga batterikapaciteten

Kia EV6 visade minst degradering av alla modeller som testades

En svensk bilförmedlare har analyserat batteriprestandan hos över 1 300 begagnade elbilar och laddhybrider för att undersöka om ålder och körsträcka verkligen borde avskräcka köpare som lockas av lägre priser på andrahandsmarknaden.

Elbilar kräver trots allt väldigt lite underhåll, eftersom de har färre rörliga delar som kan slitas ut. Därför är batterihälsan – alltså hur mycket användbar kapacitet som gått förlorad över tid – den främsta oron för många köpare.

Bilförmedlaren Kvdbil genomförde en studie (via Inside EVs) där man analyserade tillgängliga “State of Health”-rapporter (SoH) för ett brett urval av begagnade elbilar. Resultatet visade att åtta av tio fordon i det 1 366 bilar stora urvalet (723 elbilar och 643 laddhybrider) hade kvar 90 % eller mer av sin ursprungliga batterikapacitet.

Trots att Kia EV6 statistiskt presterade bäst, med konsekvent över 90 % batterihälsa, menar studiens författare att resultaten främst beror på klimat och användningsmönster – inte enskilda tillverkares batteriteknik.

”Det är inte kopplat till en viss bil eller biltillverkare. Det handlar mer om slitage, det är vår analys,” säger Martin Reinholdsson, testchef på Kvdbil. ”Ålder, klimat, körstil och laddningsvanor spelar en stor roll för slitaget,” tillägger han.

Trots det noterades att Kia som varumärke fick de högsta genomsnittliga SoH-resultaten. Modellerna Kia EV6 och Kia e-Niro hade bäst batterihälsa bland elbilarna, medan Kia Sportage och Optima toppade listan bland laddhybriderna. Det råder alltså ingen tvekan om att Kia gör något rätt.

Bättre andrahandsvärde

(Image credit: Kia)

Flera studier har nu bekräftat att elbilsbatterier försämras betydligt långsammare än vad man tidigare befarat. Forskning från det brittiska leasingföretaget Arval, som granskade 8 300 batterihälsocertifikat, visade en genomsnittlig batterihälsa på 93 %.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Även efter 20 000 mils körning – en hög siffra för vilken begagnadhandlare som helst – låg genomsnittet fortfarande nära 90 %.

Att undvika de snabbaste laddstationerna, inte låta batteriet gå under 10 % och att ladda till högst 80 % kan förlänga livslängden på elbilsbatterier avsevärt – något som många framtida ägare behöver bli mer medvetna om.

Dessa SoH-studier kan dessutom bidra till att stärka andrahandsvärdena för elbilar, särskilt för modeller från mer premiumbetonade tillverkare som haft svårt att hålla värdet.

Om konsumentförtroendet ökar tack vare insikten att en elbil kan fortsätta leverera bra räckvidd, prestanda och laddningshastighet även efter många mil, kan det stabilisera andrahandsmarknaden.

Det är kanske inte de bästa nyheterna för den som jagar ett billigt elbilsklipp, men det kan öka nybilsförsäljningen bland köpare som hittills tvekat och dämpa den oro som många inom bilindustrin känner just nu.