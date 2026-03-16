Kinesisk elbil lader op til 70 % på blot 5 minutter og har en rækkevidde på 1036 km - og den er på vej til Europa

BYD bekræfter, at Denza vil introducere sin Flash-opladning i Europa

1500 kW-ladestandere kan oplade bilen fra 10 til 70 % på blot fem minutter

Den kinesiske Z9 GT har en rækkevidde på 1036 kilometer på én opladning

Denza, der betragtes som et premium bilmærke fra BYD-gruppen, har bekræftet, at deres meget omtalte højtydende elbil Z9 GT kommer til Europa, sammen med den lige så imponerende ladekapacitet på 1500 kW.

BYDs Flash Charging-stationer, som allerede er i brug i Kina, leverer mere end tre gange så meget effekt som konkurrerende »ultrahurtigopladnings«-stik. Dette muliggør 10–70 % opladning på blot fem minutter og 10–97 % opladning på blot ni minutter, selv ved temperaturer på -30 °C, hævder de.

Denza Z9 GT kører på en skræddersyet e3-platform, og Shooting Brake Grand Tourer kan prale af et 122 kWh Blade-batteri og op til 800 km på én opladning i den baghjulstrækkende udgave.

Artiklen fortsætter nedenfor

Der findes også en mere præstationsfokuseret version, der bruger tre elmotorer til at levere mere end 960 hk og en acceleration fra 0–100 km/t på under tre sekunder. Begge modeller forventes at blive sat til salg i april i år.

Ifølge Car News China blev Z9 GT den hurtigste nye luksus-GT, der leverede 10.000 biler i Kina, da den blev sat til salg i begyndelsen af sidste år, med mere end 5.000 bestillinger inden for 36 timer efter lanceringen.

Der er endnu ingen oplysninger om de europæiske priser, men de billigste biler starter på blot 443.900 yuan (ca. 418.800 kroner) i Kina.

Selvom disse tal sandsynligvis stiger, når man tager importomkostninger og afgifter i betragtning, kan Denza-mærket stadig underby eksklusive rivaler fra etablerede aktører som Porsche, Audi og BMW markant.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Megawatt-opladning på farten

(Image credit: Autohome/Car News China)

Selvom Denzas Z9 GT byder på imponerende specifikationer, er det måske opladningstallene, der er mest relevante, hvor virksomheden har dette princip for opladning: "klar på 5, fuld på 9, kold opladning, tilføj 3" – altså: Hvis det er koldt udenfor, skal man lægge tre minutter til.

Alt dette er vel og godt, men det fungerer kun med de rigtige ladestandere. I Kina bygger BYD i øjeblikket 4.000 1,5 MW-ladestationer over hele landet, med planer om at udrulle 20.000 inden årets udgang.

Selvom det ikke er helt så ambitiøst, fortalte en BYD-talsperson for den europæiske del af virksomheden os, at selskabet sigter mod 2.000 1,5 MW flash-ladestationer over hele Europa inden udgangen af 2026.

Dette vil i starten fokusere på de fem store europæiske lande, hvor Storbritannien, Tyskland, Italien, Frankrig og Spanien skal få størstedelen af disse ladestationer.

Men da de fleste af de hurtigste ladestationer i Europa i øjeblikket topper ved 350 kW (der findes nogle få ladestationer på 500 kW), ser det ud til, at BYDs planer vil opgradere hurtigopladning til et nyt niveau.

Ligesom med Tesla og deres Supercharger-netværk i elbilernes tidlige dage vil kun BYD- og Denza-ejere kunne benytte sig af disse forventede fem minutters opladningstider, så konkurrerende bilproducenter og elbilinfrastrukturen som helhed kan få svært ved at indhente det tabte.