Stjernespillere, du skal holde øje med under VM i fodbold 2026 – det er dem, der kommer til at præge turneringen

Når et VM i fodbold får en spiller, der sætter sit præg på turneringen, sker det sjældent i al stilhed. Gennem årtierne har det samme mønster gentaget sig. Turneringen vokser, antallet af kampe stiger, og margenerne bliver mindre. Alligevel er det altid en lille gruppe spillere, der i sidste ende bestemmer, hvordan mesterskabet bliver husket. Afgørende handlinger, præcise beslutninger og præstationer under pres har en tendens til at definere udfaldet.

VM i fodbold 2026 bliver det største i historien. Flere hold, flere kampe og flere variabler over en længere kampplan. Resultatet er en turnering, der kræver konsekvens og kontrol på absolut højeste niveau.

Dette er de spillere, der mest sandsynligt kommer til at præge den.

1. Lionel Messi – ham, der allerede har gjort det

Lionel Messi går ind i 2026 i en ny fase af sin karriere, men hans indflydelse er stadig tydelig.

Hans rolle er mere selektiv nu. Han spiller med lavere intensitet over længere perioder og vælger i stedet specifikke øjeblikke, hvor han tager kontrol over kampen. Vi har allerede set, hvor effektiv den tilgang kan være på dette niveau, især i kampe, hvor timing betyder mere end hyppighed.

Hans tilstedeværelse fortsætter med at definere, hvordan Argentina håndterer afgørende øjeblikke.

Fodboldens bedste publikum? Argentinas.

2. Kylian Mbappé – spilleren, der sætter standarden

Kylian Mbappé går ind i turneringen som den mest afgørende offensive spiller i international fodbold.

Hans udvikling har gjort ham mere kontrolleret. Han deltager mere i opbygningsspillet og styrer tempoet i angrebet med større præcision. Forsvaret tilpasser sig tidligt, ofte allerede inden han får bolden.

Den indflydelse rækker langt ud over de rene mål.

3. Jude Bellingham – ham, der holder sammen på det hele

Jude Bellingham bidrager med balance i flere aspekter af spillet.

Han fører bolden fremad under pres, arbejder defensivt og dukker konsekvent op i offensive områder. Hans indflydelse har været tydelig i Englands seneste landskampe, især når holdet har brug for stabilitet centralt på midtbanen.

Hans betydning kommer til udtryk gennem hele kampen.

4. Vinícius Júnior – spilleren, der sparker hul på forsvarsmuren

Vinícius Júnior lægger straks pres på modstanderens forsvar.

Hans evne til at vinde dueller ude på kanterne tvinger forsvaret til at ændre formation tidligt. Det åbner rum på andre dele af banen, som Brasilien derefter udnytter til at skabe angreb centralt.

Mange angreb starter netop med den første ubalance, han skaber.

5. Erling Haaland – ham, der forstår at udnytte de mindste chancer

Erling Haaland bygger sit spil på effektivitet.

Han fungerer ekstremt godt, selv når han ikke er så meget involveret, og kan forvandle små chancer til afgørende aktioner. I afgørende kampe, hvor antallet af målchancer ofte falder kraftigt, bliver denne effektivitet endnu vigtigere.

Hans blotte tilstedeværelse ændrer den måde, modstanderne forsvarer deres eget straffesparksfelt på.

6. Lamine Yamal – ekspert i små rum

Lamine Yamal går ind i 2026 med en klar rolle i Spaniens angreb.

Det, der især skiller sig ud, er hans beslutningstagning under pres. Han vælger konsekvent den rigtige løsning i trange rum og bidrager til at skabe målchancer, selv i mere kontrollerede angrebssekvenser.

Den rolige spillestil bliver særlig vigtig i langsommere og mere taktiske kampe.

Den rolige spillestil bliver særlig vigtig i langsommere og mere taktiske kampe.

7. Jamal Musiala – ham, der sørger for konstant at presse på

Jamal Musiala skaber fremdrift, selv når pladsen er trang.

Han driver spillet fremad med driblinger og tæt boldkontrol og holder angrebene i gang, selv når afleveringsmulighederne lukkes. Det bliver særligt vigtigt mod kompakte forsvar.

Hans spil hjælper holdet med at holde presset oppe i den offensive tredjedel.

Klar til 2026

VM i fodbold fordeler aldrig sine historier jævnt over hele turneringen. Nogle kampe går forbi uden at efterlade meget. Andre komprimerer det hele til nogle få sekunder: et løb, et skud eller en beslutning, der ikke ser særlig vigtig ud i realtid, men som senere viser sig at definere hele mesterskabet. Det er oftest der, forskellen ligger.

Når VM 2026 når sin sidste uge, vil størstedelen af startfeltet allerede være slået ud, og der vil kun være få hold og endnu færre spillere tilbage. De, der stadig er tilbage, er sjældent overraskelser. Det er de spillere, der fortsætter med at levere, når kampene bliver tættere. Denne liste vil ikke være helt præcis, men når turneringen begynder at indsnævres, er det disse navne, der mest sandsynligt stadig vil være tilbage.