Traileren til Avatar 3 - Fire and Ash er klar og vi er blæst bagover

Trailer for Avatar: Fire and Ash

Den længe ventede tredje film i serien får premiere den 19. december

Den byder på kendte navne som Sam Worthington, Zoe Saldaña og Sigourney Weaver

Bliver den længste film i serien med spilletid på 3 timer og 12 minutter

Ventetiden er ovre, Avatar-fans, for vi har fået den første trailer til Avatar: Fire and Ash, som er den tredje film i James Camerons sci-fi-franchise og forventes at blive en af årets største film.

De to foregående film i serien – Avatar fra 2009 og Avatar: The Way of Water fra 2022 – var begge kæmpehit i biograferne. Forhåbentlig vil den tredje film opnå samme succes, når den får premiere den 19. december.

Forventningerne blandt fans af serien er i hvert fald høje, og traileren har allerede fået ni millioner visninger på nuværende tidspunkt. Jeg har selvfølgelig set de to første Avatar-film, og selv om jeg ikke hører til gruppen af superfans, fik jeg alligevel kuldegysninger med den nye trailer. Den tredje film ser (ifølge traileren) ud til at levere en lige så storslået visuel oplevelse som forgængerne, og der er også lagt op til masser af episk drama og action. Se selv herunder.

Avatar: Fire and Ash | Official Trailer - YouTube Watch On

Det ved vi om Avatar: Fire and Ash

Spoilere for forgængeren Avatar 2: The Way of Water, så stop, hvis du ikke har set den!!!

Den første Avatar-film har fået 81 % på Rotten Tomatoes af anmelderne. (Image credit: 20th Century Studios)

Den nye Avatar-film ser spændende ud, især fordi den introducerer Pandoras nyeste fjende.

Filmen vil fortsætte fra et hjerteskærende øjeblik i Avatar: The Way of Water, hvilket betyder, at Avatar: Fire and Ash starter med Jake og Neytiris familie, der kæmper med sorgen efter tabet af Neteyam, parrets ældste barn.

Familien møder i traileren til Avatar 3 en ny, aggressiv Na'vi-stamme kaldet Ash People, Denne stamme har allieret sig med Jakes fjende Miles Quaritch, hvilket ser ud til at få konflikten på Pandora til at eskalere voldsomt.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Fire and Ash er sat til at have en spilletid på tre timer og 12 minutter, hvilket gør den til den længste film i serien indtil videre. Dette er godt nyt for fans, der ønsker at dykke dybere ned i Camerons smukt filmede univers.

Der er også godt nyt på castingfronten, da Sam Worthington, Zoe Saldaña og Sigourney Weaver alle genoptager deres roller i denne film.

Vi må vente et stykke tid med at se filmen, da Fire and Ash først kommer i biografen i USA den 19. december, og det er også den foreløbige premieredato for Danmark. Og hvis James Cameron og holdet bag leverer på samme niveau som tidligere, kan der meget vel blive tale om et gigantisk hit og en tidlig julegave til Avatar-fans.