Marvels Fantastic Four-film har endelig fået sine skuespillere og en ny udgivelsesdato

En ny titel, detaljer om skuespillerne, udgivelsesdato og det første kunstværk? Sikke en dag at være fan af Fantastic Four!

Vi har ventet med tilbageholdt åndedræt på nogle officielle nyheder om Marvels Fantastic Four-film i lang tid. Men nu er ventetiden endelig forbi, for tegneseriegiganten har sluppet nogle massive nyheder om den længe ventede film.

Først den største afsløring af dem alle: Fantastic Four-filmens officielle rollebesætning. Marvel offentliggjorde det på sine sociale medier - herunder X/Twitter - og bekræftede, at Pedro Pascal (The Last of Us), Vanessa Kirby (Napoleon), Joseph Quinn (Stranger Things) og Ebon Moss-Bachrach (The Bear) officielt har skrevet under på at spille Reed Richards/Mr. Fantastic, Sue Storm/The Invisible Woman, Johnny Storm/The Human Torch og Ben Grimm/The Thing.

Happy Valentine's Day from Marvel's First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ieFebruary 14, 2024

Men vent, der er mere... Marvel afslørede også, at filmen nu kommer i biograferne den 25. juli 2025. Det var den dato, som Marvel Phase 5-filmen Thunderbolts tidligere havde, og den seneste forsinkelse af udgivelsen vil helt sikkert skubbe den ud af rækken af film og Disney Plus-shows og ind i Marvel Phase 6.

Filmen har også fået en ny titel: Den hedder nu The Fantastic 4, hvilket er et dobbelt marketingplot fra Marvel Studios. For det første er det et nostalgisk tilbagekald til titlen på den ikoniske superheltegruppes allerførste tegneserie - The Fantastic Four #1, som blev udgivet i november 1961. Men måske endnu vigtigere er det, at The Fantastic 4-titlen adskiller den fra superheltegruppens tidligere udgivelser på det store lærred - nemlig Fantastic Four fra 2005 og dens navnebror i rebooten fra 2015.

Marvel Studios' The Fantastic Four arrives in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/Y8KfOo8ZoZFebruary 14, 2024

Endelig har Marvel afsløret det første officielle kunstværk til De Fantastiske 4 (se X-indlægget ovenfor). Disney-datterselskabet afslørede filmens nye navn og udgivelsesdato sammen med det nævnte kunstværk, som bestemt giver de retro-futuristiske vibes, som supergruppen er kendt for.

Slutningen på en lang periode med rygter

Fantastic Four rygtemøllen kan nu lukke ned (Image credit: Marvel Comics)

Det er på tide, at vi får officielle detaljer om De Fantastiske 4. Lige siden superheltefilmen først blev annonceret i juli 2019, har der ikke været nogen ende på spekulationerne om, hvem der skal spille den ikoniske kvartet. Faktisk har rygtebørsen kørt på højtryk i mindst 18 måneder, hvor en række store stjerner angiveligt har haft samtaler med Marvel.

Allerede i januar 2022 antydede Marvel, at man var klar til at besætte hovedrollerne i deres Fantastic Four-film- Men tegneseriegiganten endte med ikke at gøre det. Siden da har Jurassic World-stjernen Bryce Dallas Howard afvist at spille The Invisible Woman, Star Wars-skurken Adam Driver blev både sat i forbindelse med at spille gruppens legendariske skurk Doctor Doom og Richards, og folk som Margot Robbie, Paul Mescal og Dev Patel blev angiveligt udset til forskellige roller.

Alt i alt fik det store antal rygter om rollebesætningen i Fantastic Four-filmene Marvel-fans til at gå i selvsving, og det fik instruktøren Matt Shakman til at bede fans om at ignorere de voksende spekulationer om, hvem der skulle spille med.

Tingene fortsatte dog med at eskalere. Ifølge en uventet kilde har Marvel officielt castet Pedro Pascal som Mr. Fantastic i begyndelsen af februar - den bekræftelse kom tre måneder efter, at Pascal angiveligt var blevet spurgt om at spille med i Marvel-filmen. Instruktøren Matt Shakman bekræftede dette med et opslag på Instagram, som han dog slettede 24 timer senere, da afsløringen fik vind i sejlene.

Heldigvis har Marvel sat en stopper for alle de langvarige spekulationer og endelig befriet os alle fra vores elendighed - og med elendighed mener vi, at vi har glædet os endnu mere til The Fantastic 4. Juli 2025 kan ikke komme hurtigt nok.