Blue Beetle kan blive den bedste superheltefilm fra DC i årevis

Den første trailer for Blue Beetle er landet - og selv om den ser en smule corny ud nogle steder, kan det være den bedste DC-film i årevis.

Blue Beetles officielle teaser, som du kan se herunder, giver et første kig på en af de mange nye film, der endnu ikke er kommet i biograferne i år. Og baseret på den humor, de glimt af gys og den Iron Man-agtige superdragt, som man kan se i den to minutter lange trailer, er det måske netop den slags potentielt succesfulde, underdog-agtige film, som Warner Bros. Pictures har brug for.

Se DC Extended Universe (DCEU)-filmens trailer nedenfor:

Blue Beetle kan virke lidt banal nogle steder i traileren. På overfladen virker det som endnu en superheltefilm fyldt med generiske temaer om at finde sin plads i verden, beskytte sin familie for enhver pris og holde et værdifuldt stykke teknologi ude af de forkerte hænder. Den har også en lignende stemning og tonefald som Shazam! Fury of the Gods, der som bekendt ikke har været det største hit i biografen.

Men det ser også ud til, at der også vil være en masse positivt ved Blue Beetle. Det er den første superheltefilm, der sætter latino-skuespillere i centrum (Cobra Kai's Xolo Maridueña har hovedrollen). Den gør grin med Marvel (Åbner i nyt vindue)- og DC-helte som Iron Man (sekvensen med at "flyve over jorden" har tydelige nuancer af Iron Man fra 2008) og Alien (scenen, hvor helten bliver forenet med Blue Beetle-dragten er lidt foruroligende). Og ligesom Shazam! har Blue Beetle en helt, der ikke skjuler sin identitet for sin familie og sine venner. Gudskelov for det.

Det er uklart, hvordan Blue Beetle vil passe ind i James Gunn og Peter Safrans nyoprettede DC Cinematic Universe (DCU). Jeg formoder, at den vil blive betegnet som endnu en DC Elseworlds-film sammen med The Batman (Åbner i nyt vindue) og Jokeren (og deres kommende efterfølgere). Forhåbentlig vil Gunn og Safran - sidstnævnte er executive producer på Blue Beetle - afsløre mere om, hvordan den passer ind i DCU'et, når de annoncerer flere projekter i deres DCU Chapter One: Gods and Monsters lineup.

Ud over at offentliggøre Blue Beetles første trailer afslørede Warner Bros. Pictures og DC Studios også en officiel synopsis for filmens plot.

"Jaime Reyes (Maridueña), der lige har afsluttet collegeuddannelsen, vender hjem fuld af forhåbninger for sin fremtid, men finder ud af, at hjemmet ikke er helt som han forlod det. Mens han søger efter at finde sit formål i verden, griber skæbnen ind, da Jaime uventet kommer i besiddelse af noget fantastisk fremmed bioteknologi: Skarabæen.

"Da Skarabæen pludselig vælger Jaime til at blive dens symbiotiske vært, bliver han udstyret med en utrolig rustning, der kan give ham ekstraordinære og uforudsigelige kræfter, og som for altid ændrer hans skæbne, da han bliver superhelten Blue Beetle."

Ud over Maridueña finder man Bruna Marquezine (Breaking Through), Belissa Escobedo (Hocus Pocus 2), George Lopez (Reno 911!), Adrianna Barraza (Rambo: Last Blood), Elpidia Carrillo (Cabinet of Curiosities), Damián Alcázar (Narcos: Mexico), Raoul Trujillo (Sicario 2) og Harvey Guillén (Puss in Boots: The Last Wish) på filmens rolleliste. Susan Sarandon (Thelma & Louise, Cloud Atlas) er også med i rollen som filmens hovedskurk.

Blue Beetle, som oprindeligt var tiltænkt at være en HBO Max eksklusiv film, kommer i biograferne verden over den 18. august.

Vi venter på, at en superhelt hitter i biografen

Shazam! Fury of the Gods er den seneste DCEU-film, der er gået galt i biografen. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Warner og DC har brug for en stor biografsejr, for siden 2018's Aquaman, der indtjente over 1,1 milliarder dollars globalt, har DC-filmene haft svært ved at slå igennem, når det glæder indtjening. Shazam!, der kom i biografen i 2019, indtjente beskedne 367,8 millioner dollars - og når det gælder indtjening, er det gået ned ad bakke siden da.

Birds of Prey (205,3 millioner dollars), Wonder Woman 1984 (169,6 millioner dollars), The Suicide Squad (169 millioner dollars), Black Adam (393 millioner dollars) og Shazam! 2 (104,1 millioner dollars) klarede sig alle dårligere end forventet og betragtes mere som fiaskoer end hits. Filmene Birds of Prey og Black Adam er faktisk de eneste, af filmene, der har formået at tjene produktionsomkostningerne hjem. I betragtning af deres meget små indtægter og det beløb, som det sandsynligvis har kostet at markedsføre begge film, har ingen DCEU-film siden Shazam! givet overskud!

Matt Reeves' The Batman er undtagelsen. Filmen med Robert Pattinson i hovedrollen indtjente hele 770,9 millioner dollars, hvilket sikrer, at den nemt tjente de rapporterede produktionsomkostninger på 200 millioner dollars ind igen og lidt til. Men da Gunn og Safran nu betegner The Batman som en DC Elseworlds produktion - dvs. et univers, der eksisterer uden for DCU - kan den faktisk ikke sidestilles med Black Adam og kompagni som en traditionel DCU-film. Så vi tæller den ikke helt med som en DC film-succes.

Det er her, at Blue Beetle kommer ind i billedet. Den var tidligere planlagt som HBO Max-eksklusiv film, så derfor er dens budget helt sikkert relativt lille sammenlignet med dens DCEU-søskende. Selv hvis Blue Beetle "kun" rammer samme indtjening som Shazam!, bør den altså give et langt større overskud. Det kan være nok til, at Warner- og DC-ledelsen og de almindelige biografgængere. vil se den som et hit.

Blue Beetle har således mulighed for at blive den bedst sælgende DCEU-film i årevis (igen, hvis man ser bort fra The Batman), og en film, som kritikere og filmfans måske ender med at nyde mere end forventet. Hvis den gør det, kan den ende med at blive det box office-hit, som Warner og DC har længtes efter. Det håber vi.