Anmeldelse: Paramount Plus

Ankomsten af ​Paramount Plus føles ikke som lanceringen af ​​en spændende ny streamingtjeneste, men mere som en rebranding af en eksisterende. De mest dragende titler er klassiske shows og CBS All Access originaler, som eksisterende abonnenter måske allerede har set. Hvis du er fan af velkendt, klassisk tv, og du bliver lokket af løftet om fremtidige original programmer, vil vi sige, at du bør prøve en gratis måned, før du forpligter dig til et betalt abonnement.

To minutters anmeldelse

Endnu en dag, endnu en streamingplatform. Denne gang har ViacomCBS omdøbt sin eksisterende CBS All Access tjeneste til Paramount Plus, der har alt eksisterende indhold fra CBS All Access sammen med en række on-demand film og shows fra Viacoms forskellige hold, BET, CBS, Comedy Central, MTV , Nickelodeon, Nick Jr., Paramount Pictures og Smithsonian Channel.

Paramount Plus planlagde at have op til 30.000 episoder og 2.500 film tilgængelige i sommers med 36 originaler, der skulle debutere senere på året og mere frem. Løftet om disse fremtidige originaler, inklusive Frasier reboot starring Kelsey Grammer i hovedrollen, Halo TV series og en ny Beavis og Butthead film, kan være det der lokker mest for potentielle abonnenter.

Vi har vidst, at Paramount Plus var på vej i et stykke tid, så det føles som en forpasset mulighed, at ingen af disse større titler er tilgængelige fra starten, især når man tænker på det faktum, at Disney Plus ankom med en show-stopper, The Mandalorian. Paramount Plus tætteste konkurrent? En ny SvampeBob Firkant serie.

Mens du venter på, at nyere originalt indhold dukker op, har nye abonnenter øjeblikkelig adgang til en masse fremragende originale shows. Migreret fra CBS All Access platformen har du Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, den nye tilpasning af The Stand, sammen med programmer som Clarice og The Good Fight.

Men hvad med prisen? Paramount Plus koster 59 kr./md. og du kan få 7 dages abonnement gratis.

Paramount Plus pris og udgivelsesdato

Paramount Plus blev lanceret med sit nuværende navn den 4. marts 2021 og fik i forbindelse med nylanceringen en helt ny Paramount Plus app. Båden hjemmesiden og appen ser dog stadig ud til at mangle lidt, da de stadig er på engelsk og det er vanskeligt at finde information på hjemmesiden.

Som vi skrev ovenfor koster et Paramount Plus abonnement 59 kr./md. men du kan prøve 7 dage gratis før du derefter skal betale. Prisen er billigere end andre tjenester, som Netflix der koster mellem 79 kr. til 129 kr. pr. måned for de forskellige abonnementer.

Paramount Plus app er tilgængelig via Apple TV iPhone og iPad, Android TV, Android telefon og tablet, Chromecast, Amazon Fire TV, Portal TV, PlayStation 4, Samsung TV, Vizio TV, LG TV, Roku, Xbox og Xfinity Flex. Det er også tilgængeligt at se indhold gennem webbrowser på ParamountPlus.com.

Paramount Plus app design og UI

Hvorfor genopfinde den dybe tallerken? Paramount Plus appen hopper på Netflix, Prime, Hulu, HBO Max og Peacock vognen og tilbyder en lignende grænseflade, som brugerne nemt kan navigere i.

Når du åbner appen på en iPhone, får du mulighed for at vælge shows og genrer, du kan lide, så appen kan bruge sin algoritme til at tilbyde dig skræddersyet indhold. Når du er færdig, føres du til appens startskærm, en af fem statiske faner, du kan skifte langs bunden af skærmen. Denne skærm har en karrusel af fremhævet indhold, der er tilgængeligt nu. Du kan også klikke på indhold fra CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon eller Smithsonian Channel. Ved at klikke på logoet kommer du til alt indhold, der er knyttet til det pågældende netværk.

Hvis du fortsætter med at rulle ned på skærmen, vil du finde en række underoverskrifter med indhold anført i rækker: Shows Recommended For You, On Now, Originals, Comedies og så videre.

Tryk på fanen Browse for at finde indhold fra alle netværk opdelt i to faner øverst: Serier og film. Nedenfor er muligheder for at gennemse enten via genre, selvom der desværre er nogle mangler; der er for eksempel ingen horror mulighed under filmfanen.

Er det en lille ting? Måske. Men i betragtning af den genres popularitet, er det en forglemmelse, der skal løses. Hver filmliste viser plotbeskrivelsen sammen med traileren, hvorimod hver serie kommer med faner for episoder, ekstramateriale, relaterede programmer (mere præcist, serier som 'You may also enjoy'') og About. Det ville være en fin detalje, hvis filmene inkluderede en sektion med relaterede film og ekstramateriale.

Ved lanceringen af Paramount Plus var der ingen mulighed for at skabe egne lister af film, man gerne ville se senere. Dette var en skuffelse, da det er en standardfunktion på de fleste andre streamingtjenester. Det er senere blevet ændret, og det er nu muligt at tilføje titler til "Min liste".

For dem som kan lide at se sit indhold offline er det et alternativ. På andre markeder kræves det, at man betaler for et premiumniveau for at kunne downloade titler til at se offline og for at kunne se indhold i 4K. Du kan se på op til tre enheder samtidigt og kan skabe flere profiler, hvilket gør dette til et fremragende måde for familier at dele en streamingtjeneste.

Paramount Plus indhold: serier og film

Paramount Plus har både serier og film, og de har et enormt katalog over tidligere og nuværende netværksserier, der er tilgængelige, der inkluderer: Blue Bloods, The Brady Bunch, Cheers, Clarice, CSI (CSI og CSI: Miami), Criminal Minds, The Daily Show med Trevor Noah , Hawaii Five-0, NCIS (NCIS, NCIS: Los Angeles, NCIS: New Orleans), The Real World, Survivor og The Twilight Zone (gamle og Jordan Peeles nye iteration).

Et utvivlsomt svagt punkt er Paramount Plus Originals, hvor tjenesten halter bagefter Netflix og lignende. De eksklusive Paramount Plus Originaler til streaming er en SvampeBob Firkant film og SvampeBob Firkant serien Kamp Koral, The Real World Homecoming: New York og en serie i amerikansk Vandal-style serie, For Heaven's Sake. Førstnævnte er spændende for familier, men vil dog ikke helt mætte dem, der søger overbevisende binge-værdige eksklusive shows, som de fleste andre tjenester har sig for at lokke nye abonnenter til.

Når det er sagt, har nybegyndere muligheden for at overtage tidligere CBS All Access Originals, nu overført og omdøbt til Paramount Plus Originals. Det inkluderer Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, The Stand, The Good Fight, Stephen Colbert Presents Tooning Out the News, The Good Fight og Why Women Kill.

Som en del af Viacom familien er der nok her til at mætte familier under Nickelodeon banneret, det inkluderer Avatar: The Last Airbender, Avatar: The Legend of Korra, Blue's Clues, Dora The Explorer, Drake og Josh, iCarly, Maurice Sendaks Little Bear, Ned's Declassified School Survival Guide, Paw Patrol, Peppa Pig, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Fairly OddParents og SvampeBob Firkant. Og for dem der har desperat brug for et nostalgihit? Der er hele Rugrats originale serie og Are You Afraid of the Dark?

På trods af alt det genkendelige indhold er en række CBS hits fraværende på grund af licensrettigheder. Two and a Half Men, The Big Bang Theory og Yellowstone, er alle tilgængelige for streaming på andre platforme i øjeblikket.

Når det er sagt, ligger den store tiltrækning ved Paramount Plus i løftet om fremtidigt indhold. Der kommer stadig Halo-serien, Frasier-genstart, to Yellowstone-spin-offs, The Man Who Fell To Earth-genstart, westerndrama 6666, en Criminal Minds-spin-off, Flashdance-serien, Star Trek: Strange New Worlds og en ny Beavis og Butthead-film.

Paramount Plus nyder godt af forandringer hos Paramount Pictures. Siden integrationen med ViacomCBS reducerer filmstudiet det typiske 90-dages vindue mellem en films biografdebut og dens ankomst som hjemmevideo.

Planerne er, at nogle nye film kommer til Paramount Plus 30-45 dage efter deres biografudgivelse. Dette inkluderer Mission: Impossible 7, Top Gun: Maverick, Paw Patrol filmen og A Quiet Place Part II, som blev planlagt til at lande på streamingtjenesten inden for 45 dage efter deres biografudgivelse.

I øjeblikket er filmudbuddet sparsomt. Det der lokker mest er Indiana Jones serien og et par Mission: Impossible film. En del af Paramount Pictures' aftale med Epix betyder dog, at brugerne kan se frem til nye filmtilføjelser. Paramounts nye genre-label, Paramount Players, planlægger at producere et par gysertitler, der er designet specifikt til at ankomme på streamingtjenesten: en Pet Sematary prequel og en Paranormal Activity efterfølger. Så de burde få skabt en horror kategori.

Skal jeg abonnere på Paramount Plus?

Tilmeld dig hvis...

Du er fan af nostalgi

Det inkluderede indhold vil for det meste være et hit for dem, der søger serier og film, de allerede har set og nydt.

Du kan lide familievenligt indhold

At blande en masse CBS All Access originaler som The Good Fight og Star Trek: Discovery med en række populære børneserier som SvampeBob, Paw Patrol og Gurli Gris er et fantastisk træk.

Du er ivrig efter at se nye udgivelser

Paramount Pictures biograffilm kommer snart til Paramount Plus med adskillige nye titler, der er beregnet til eksklusiv debut.

Tilmeld dig ikke, hvis...

Du higer efter nye originaler

Der er meget få nye originaler her, med løfter om større serier og film langt væk i fremtiden. Det kan tage lidt tid, før det når sit fulde potentiale.

Du vil have et dybere filmudvalg

Som det ser ud nu, findes der i høj grad mangler i det eksisterende udvalg af ældre film, især sammenlignet med Netflix og HBO Max.