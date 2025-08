Tesla indgår aftale til en værdi af 16,5 milliarder dollar med Samsung om produktion af AI-chips

Tesla har underskrevet en kontrakt til en værdi af 16,5 milliarder dollar med Samsung om at producere AI6-chippen frem til 2033

Chippen skal drive humanoide robotter, autonome køretøjer og AI-datacentre

Samsungs nye fabrik i Texas vil blive brugt til at producere Teslas AI6-hardware

Tesla har indgået en aftale til en værdi af 16,5 milliarder dollars med Samsung om at producere deres kommende AI6-chip, som skal bruges i en række AI-drevne applikationer.

Aftalen, som blev offentliggjort i en sydkoreansk reguleringsanmeldelse og senere bekræftet af Elon Musk, strækker sig fra nu til udgangen af 2033.

Ifølge CNBC nægtede Samsung oprindeligt at navngive modparten med henvisning til en anmodning om fortrolighed, men Musk afslørede senere, at Tesla er kunden, og sagde, at Samsungs kommende fabrik i Texas vil fokusere på at bygge Teslas AI6-hardware.

Robotter, køretøjer og datacentre

Musk tilføjede, at Tesla vil være involveret i at effektivisere produktionsprocessen, og at han personligt planlægger at overvåge fremskridtene på fabrikken.

AI6-chippet er designet til at drive en række systemer, herunder humanoide robotter, autonome køretøjer og AI-datacentre. Det følger efter AI4-chippet, som i øjeblikket er i brug, og AI5, som for nylig har afsluttet sit design og er planlagt til produktion af TSMC med en 3 nm-proces.

I Teslas Q2-financielle opgørelse for 2025 sagde Tesla, uden at angive nogen årsag, at AI5-hardwaren vil blive forsinket med et helt år, hvor produktionen nu forventes at starte i slutningen af 2026.

Tesla beskriver AI6-chippet som en fleksibel platform, der kan skaleres ned til robotapplikationer og op til store AI-opgaver. De hævder, at det kan forbedre ydelsen på nuværende hardware med næsten 10 gange.

Ifølge CNBC kommer dette midt i spekulationer om, at vi kan nærme os grænserne for vores nuværende AI4-arkitektur.

Den tidligere Tesla-chiparkitekt Jim Keller, der også er kendt for sit arbejde med chips hos Apple, AMD og Intel, har tidligere sagt, at vi sandsynligvis har brug for en 5 til 10 gange bedre ydeevne sammenlignet med AI4 for at opnå fuldstændige selvkørende egenskaber.

Samsungs engagement i AI6 markerer en strategisk gevinst for virksomhedens chip-forretning, som i øjeblikket ligger bag TSMC i markedsandele, og Samsung har for nylig investeret massivt i 2 nm-produktion for at sikre sine fremtidige AI-chipordrer.