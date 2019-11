Vildt tilbud: Spar 60% på SteelSeries Arctis Pro gaming headset

Leder du efter et gaming headset i den absolut lækre ende af skalaen, vil du gøre dig selv en tjeneste ved at tage et kig på Elgigantens aktuelle tilbud på SteelSeries Arctis Pro.

Forhandleren har nemlig presset prisen helt i bund på headsettet, der lige nu er nedsat med hele 60%, hvilket betyder, at det kan blive dit for blot 599 kroner.

Det må siges at være noget af et knaldtilbud på et headset, som leverer lyd i topklasse – og som i øvrigt kommer ind på en flot andenplads på vores top-liste over de 15 bedste PC gaming headsets, vi har testet.

SteelSeries Arctis Pro| 1.499,- 599,– | 60%|Elgiganten

Med dette tilbud får du et fortræffeligt headset med flot og velafbalanceret lyd til spotpris. Desuden sikrer mikrofonens ClearCast tovejsdesign klarhed i lyden samt grundig eliminering af baggrundsstøj.Se tilbud

Arctis Pro er skabt af den velanskrevne danske producent SteelSeries til professionelle gamere, der jo spiller ofte, længe og intenst. Af samme årsag er der tænkt godt og grundigt over komforten, ligesom headsettet byder på mange individuelle tilpasningsmuligheder.

TechRadars anmelder tøver ikke med at betegne det som et af de bedste PC gaming headsets på markedet lige nu. Du kan læse hele vores anmeldelse af SteelSeries Arctis Pro, hvis du vil have flere detaljer og informationer om headsettet.

Er du interesseret i at benytte Elgigantens tilbud, skal du nok være hurtigt, da det kun omfatter 1.000 styk i hele landet.