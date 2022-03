Viaplay viser britisk VM-boksebrag mellem Tyson Fury og Dillian Whyte

Lørdag aften den 23. april byder Viaplay – helt eksklusivt – på et rent britisk VM-opgør mellem Tyson Fury og Dillian Whyte. Op mod 100.000 fans forventes at fylde Wembley Stadion i London, og millioner af seere vil samles verden over, inklusiv på Viaplays 10 markeder, for at se de to britiske sværvægtere og rivaler kæmpe om det eftertragtede WBC-bælte – i en kamp der muligvis kan være den sidste i den spektakulære Furys imponerende boksekarriere.

’Vi giver boksefans en ringside-oplevelse fra denne utrolige aften på Wembley, når Fury møder Whyte i en af årets største sportsevents. Viaplay er en sværvægter i live-sportsstreaming, og vi fortsætter med at investere i de mest attraktive rettigheder og i vores egen platform', fortæller Peter Nørrelund, NENT Group Chief Sports Officer.

Selvom Fury og Whyte er landsmænd, er de på ingen måde gode venner. Der har hersket en hadfuld stemning blandt de to bitre rivaler, der i årevis har bekriget hinanden både i pressen og på deres sociale medier.

De første 85.000 billetter til kampen blev solgt på blot tre timer, og man forventer, at Wembley kommer til at huse op mod 100.000 bokseglade fans. Så der er ingen tvivl om, at mange fans ser frem til det britiske VM-boksebrag.

Fury (31-0-1, 22 KO) stiller op som den forsvarende WBC-mester og er, efter den legendariske triologi mod Deontay Wilder, endelig tilbage i en storkamp foran sine landsmænd, hvor han vil cementere sin status som den bedste sværvægter i sin generation. Tyson Fury forventer selv at trække sig ubesejret efter kampen mod Dillian Whyte.

WBC's ’Interim Champ’, Dillian Whyte (28-2, 19 KO) har i mange år som topnavn ventet på sin chance for at vinde et af de store VM-bælter, og nu får han endelig muligheden. Sidst han var i ringen besejrede han Alexander Povetkin på teknisk knockout i fjerde runde og går nu efter den største titel i branchen.

Titelkampen mellem Fury og Whyte kan ses som pay-per-view for 499 kr. Aftenens resterende boksekampe fra Wembley Stadium kan opleves på Viaplay.