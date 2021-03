TV-chef efter Viaplay-ballade: Sports-tv skal skilles ud

Administrerende direktør for Norlys Digital, Sune Nabe Frederiksen, der driver Stofa og Boxer, siger i en udtalelse til MediaWatch, at vi meget vel kan se ind i fremtid, hvor sport vil blive udskilt fra de nuværende tv-pakker, som vi kender dem.

Hans udtalelse kommer i kølvandet på den markante og meget omtalte prisstigning, Viaplay har varslet. En prisstigning, flere fagfolk ser som et udslag af meget dyre sportsrettigheder.

Sune Nabe Frederiksen forudser, at sportspriserne på sigt kan gøre sports-tv til en vare, der skal skilles ud eksklusivt til dem, der vil betale for det.

"Sport er vigtigt for mange, men ikke for alle, og sport er meget dyrt. Så hvordan forrentningsmodellen bliver i fremtiden skal jeg ikke spå om, men der er noget, der indikerer, at på et tidspunkt vil sport være relevant for så få, fordi det er blevet så dyrt, at man bliver nødt til at finde andre modeller at levere det på til danskerne," siger Sune Nabe Frederiksen til MediaWatch.

"Jeg synes ikke, at vi som branche skal stå for at blive alt for dyre. Det er i yderste instans f.eks. de dyre handler med fodboldspillere, der afføder de her prissætninger ned igennem systemet, og der synes jeg både personligt som direktør, at det er blevet skruet for højt op. I sidste ende er det forbrugerne, der betaler", siger den øverste chef for Stofa og Boxer.

Uden direkte at ville spå om en fremtidig forretningsmodel er Sune Nabe Frederiksen ikke afvisende overfor, at løsninger som eksklusive sports-pakker eller pay-per-view kan komme på tale.

"Det er i hvert fald sådan noget, vi har set på andre markeder", siger han til MediaWatch.